Chaque vendredi soir, découvrez sur dh.be les sélections que les coaches des équipes de D3A amateurs en lice ce week-end ont établies

Des absents, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous.





Sa. 19h30 > Wavre – Stade Brainois

Wavre: Marques, Parent, Djomo, Mangunza, Edras, Karoun, Abudo, Bertin, Gasmi, Devillé, Emponza, Degeneffe, Goy, Swen.

Guler est blessé au niveau de la hanche.

Stade Brainois: Biévez, Le-Mercier, Tardio, Patris, Belfiore, Astorino, Sardo, Nicaise, Deliboyraz, Crauwels, Di Sciacca, Scaletta, Cochez, Lebrun, Duhot, Dufer.

Tirer les enseignements du gaspi face Walhain et donc, trouver les solutions sans ruminer inutilement, telle a été l’attitude positive adoptée par David Bourlard avant d’affronter les Macas avec respect. Facchinetti (lésion ligamentaire) est out et Larotonda est suspendu (1/1), croisant ainsi Patris, de retour dans un groupe que pourrait intégrer Nicaise. La séance d’hier soir allait éclairer davantage la lanterne du T1.





Sa. 20h > Tournai – RCS Brainois

Tournai: Chopin, Ivanof, Hammu, Delobeau, Leganase Aa., Diakhaby, Destrain, Frutos, Pio, Petit, Delacourt, Marigard, Sow, Hustache, El Ghandor.

Kenneth Deviaene, Ayrance Leganase et Ahmed Hassan n’ont pas été retenus pour cette rencontre.

RCS Brainois: Clercq, Schallon, Paquet, Toussaint, Pautreau, Agostinacchio, Bourguignon, Coquelle, Pête, Roman, Zeroual, Rosmolen, Weynants, Benazzi, Mba, La Grange.

Neels et Maeyens sont suspendus.





Di. 15h > Manage – Tertre-H.

Manage: Resinelli, Sleeuwaert, Gobert, Paquot, Seggour, Scohy, Cuche, Depril, Papassarantis, Revercez, Oztürk, Hoyois, Digiugno, Mutombo, Battistini (?), Cetintas (?).

Après avoir bien moissonné en terre brabançonne, les Verriers veulent maintenant redevenir maîtres chez eux et prendre ainsi leur revanche contre des Borains vainqueurs à l’aller (3-2). Battistini (angine) et Cetintas (stage scolaire) sont incertains. Debauque (quadriceps) et Fromont (déchirure) restent indisponibles, ce que ne seront bientôt plus Maffeo et Dauby. Hoyois est de retour.

Tertre: Polain, Trapason, Jean-Philippe, Dupire, Gonzalez Sanguino, Wantiez, Collier, Garcia Rendon, El Araichi, Ngungu, Toscan, Fassin, Bostjancic, Henry, Heddadji, Wattier, Melckenbeeck.

Jean-Christophe Dessilly, qui a prolongé pour la saison prochaine, aura l'embarras du choix pour le déplacement au Scailmont. Seul le jeune Saudoyer, touché à un orteil, est forfait.





Di. 15h > Kosova – Léopold

Kosova: Suarez, Kojeli, Fonkeu, Saavedra, Hmimsa, Kambala, Malokaj, Mukota, Benamar, Hammas, Diasombe, Roy, El Boubsi, Giscard, Kocatepe, Abanda, Afallah, Lutula.

Les Schaerbeekois pourront compter sur toutes leurs forces vives.

Léopold: Ebengo, Marino, Ngangue, Naâmane, Aydouni, Dias, Kano, Dano, Lokilo, Serville, Angeli, Jelassi, Kuci, Karagianis.

Shamavu, Habarugira, Bossekota et Eckelmans sont tous les quatre suspendus. “C’est le match de la dernière chance pour nous”, lance Kevin Nicaise.





Di. 15h > Symphorinois - PAC Buzet

Symphorinois: Bauvois, Saigal, François, Ruggeri, Citron, Sotteau, Poulain, Mabille, Druart, Petta, Kwembeke, Erculisse, Romano, Debus, Traore, Falzone, Mouthuy

Déplacé en P2 le week-end passé, Thibaut François réintègre le groupe. Gilson a repris les entraînements collectifs mais c'est trop juste. Saigal, touché la cheville, a pu s'entraîner normalement jeudi.

Pac: Delwarte, Philippart, Murrone, Ficheroulle, Nitelet, Nze, Cuypers, Francart, Antenucci, Boumediane, Afflisio, Breyne, Bilstein, Hauben, Brismez, Van Roosendael.

Van Roosendael effectue son retour dans le groupe de Roch Gérard, qui devra se passer de De Decker, suspendu. Péchenart blessé, Marchand retenu avec la P2, c’est le jeune Philippart qui est repris comme deuxième gardien.





Di. 15h > Pays Vert – Jette

Pays Vert: Mercier, Vandendooren, Thulier, J. Dubois, Sv. Leleux, Sa. Leleux, Paternostre, Mszanecky, Jadot, Pieraert, Hospied, Eckhaut, Paternoote, Vallera, Vandeville.

Ramser, F. Dubois, Fievez, Baré et Ritière sont blessés.

Jette: Van Der Meeren, Agorakis, Camara, Cortvriendt, Luz Sampaio, Requejo, I. et T. Ruiz, Malki, Suarez, Orly, Mbango, Karamoko, Dos Santos.

Dos Santos rentre de suspension.





Di. 15h > Ganshoren – Quévy-Mons

Ganshoren: Suederick, Alouachi, Sefgjini, Vanderhaegen, Camara (?), Van Der Vennet, Kumba, Calvete, Tchoutang, Et-Takny, Nahimana, Timmermans (?), Kambala, Yrnard, Famo, Bah, Zivkovic.

Famo, Bah et Zivkovic rentrent de suspension, Timmermans et Camara (élongation) sont incertains.

Quévy-Mons: De Amicis, S. Petron, Verstraeten, Chebaiki, J. Petron, Mairesse, Ulens, Michel, D'Errico, Mbenti, Leclercq, Lufimbu, Bah, Debole, Gahungu

Luigi Nasca fera confiance à ceux qui ont battu Gosselies il y a quinze jours. Dahmani a repris avec le groupe. Lericque en fera de même la semaine prochaine.

Di. 15h > Gosselies – Walhain

Gosselies: Gillain, De Fortunato, Mapakou, Mascaux, Lefèbvre, Dehont, Santinelli, Bombele, Kemayou, Deboutez, Durieux, Langlet, K. Noël, Steens, Soudant, Feria Matias.

Kevin Noël, Steens et Soudant ne sont plus suspendus et retrouvent la sélection. Feria Matias effectue son retour également. Janssen quitte le groupe, Loïck Noël, Passalacqua et Bollens sont suspendus.



Walhain: Kudimbana, Nahounou, Javorina, Ben Yaghlane, Mathieu, Habsaoui, J. Mukuna-Trouet, Rébéré, Mukota, Ben Sliman, Azzouzi, Di Vrusa, Kaba, Mejbar, Can, D. Mukuna-Trouet.

Bamenga sera suspendu pour le déplacement à Gosselies alors que Javorina a purgé sa peine.