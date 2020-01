Tout savoir sur ce qui s'est passé dans la série ce dimanche





Braine - Léopold 1-2

Duel particuliers pour les entraîneurs des deux équipes qui affrontaient chacun leurs anciennes couleurs à l’occasion d’un duel qui paraissait, sur le papier, déséquilibré.



Mais sur le terrain, le Léo, pourtant avant-dernier, a osé jouer sa chance et a rapidement été récompensé. Nicaise déviait un corner au premier poteau pour Bossekota qui se retrouvait isolé au petit rectangle pour l’ouverture du score. Trois minutes plus tard, Aydouni profitait d’un errement défensif de Toussaint pour envoyer une mine dans la lucarne de Baguette.

Braine relançait la rencontre au retour des vestiaires sur un corner de Zeroual mal négocié par Ebengo pour dominer le reste des débats. Rosmolen frappait la barre sur coup franc à dix minutes du terme mais les Bruxellois faisaient preuve de courage pour conserver leur précieux avantage. (S. St.)

La fiche du match

Braine: Baguette, Schallon, Toussaint, Bourguignon (46e Rosmolen), Patureau, Neels, Maeyens (70e Pete), Zeroual, Arrivas (75e Coquelle), Weynants, Nendaka.

Léopold: Ebengo, Shamavu, Nicaise, Lokilo, Marino, Serville, Ngangue (73e Kuci), Eckelmans, Angeli, Aydouni (87e Naâmane), Bossekota (65e Kano).

Arbitre: M. Christien.

Avertissements: Serville, Kuci.

Les buts: 18e Bossekota (0-1), 21e Aydouni (0-2), 51e Ebengo csc. (1-2).







Jette - Gosselies 2-0

Déjà auteur de quatre réalisations le week-end précédent, Ivan Ruiz remettait le couvert en exploitant d’emblée des services d’Agorakis et d’Indenge. Les « Casseroles » tentaient bien de réagir par la suite, mais face à un leader en pleine confiance, ils n’allaient jamais parvenir à inverser la tendance, en dépit de leurs louables efforts. (J.-F. De.)

La fiche du match

Jette: Laborne ; Luz Sampaio, T. Ruiz, Kamara, Camara (83e El Bahodi); Orly, Altinok (66e Verrue), Cortvriendt, Agorakis, Indenge (75e Van Driessche); I. Ruiz.

Gosselies : Doeraene ; Feria, Steens, Lefebvre, Bol1ens (72e Durieux); Soudant, Kemayou, Langlet (48e Santinelli), K. Noël ; Dehont, Deboutez (61e Mascaux).

Arbitre : M. Machiels.

Avertissements : Verrue, Steens.

Les buts: 8e et 16e I. Ruiz (2-0).

Stade Brainois-RAQM 1-1

Après avoir concédé le but d’ouverture, Lufimbu s’y reprenant à deux fois pour tromper Biévez (0-1), les Brainois répliquaient aussitôt, un assist de Cochez permettant à Tardio de rétablir l’égalité (1-1). Dix minutes plus tard, Biévez accrochait Lufimbu dans le rectangle mais le gardien du Sans Fond repoussait le penalty d’Ulens.

Sur un ground alourdi faisant la part belle à l’impact physique, le débat se poursuivait, acharné, jusqu’à la pause.

La seconde période débutait sur un topo analogue, avec des visiteurs un tantinet plus entreprenants, ce qui coûtait quelques bristols aux Stadistes dont la résistance risquait de rompre à tout instant.

Au final, un verdict de parité qui contentera davantage la bande à David Bourlard. (M. M.)

La fiche du match

Stade Brainois: Biévez; Duhot, Deliboyraz, Crauwels, Dufer; Brison (88e Di Sciacca), Patris; Cochez (75e Kanyinda), David (73e Larotonda), Sardo; Tardio.

RAQM: De Amicis; Verstraeten, Petron, Chebaïki, Mairesse; Lesage, Mbenti; Debole (90e D’Errico), Ulens, Bah (61e Fosso); Lufimbu.

Arbitre: M. Letellier.

Avertissements: Biévez, Cochez, Deliboyraz, David, Patris.

Les buts: 10e Lufimbu (0-1), 13e Tardio (1-1).







Pays Vert - Manage 0-0

La première période de cette rencontre fut terne. Les deux équipes se cherchaient et on assista à une grosse bataille de l’entre-jeu. Les occasions furent pauvres et hormis une belle opportunité pour Vandeville et Eckhaut côté athois, il n’y eut pas vraiment quelque chose à se mettre sous la dent.

Le second acte reprit sur un même rythme et les occasions manquaient toujours à l’appel. A 20 minutes du terme Hospied se retrouva seul face à Cremers mais le portier intevint bien de sa cage pour repousser l’envoi. Match nul et vierge entre les deux équipes.

La fiche du match

Pays Vert: Mercier, F. Dubois, J. Dubois, Fievez, Thulier, Leleux, Vallera, Eckhaut, Hospied, Vandeville, Ramser (61ePaternotte).

Manage : Cremers, Gobert, Paquot, Debauque, Scohy, Cuche, Revercez, Hoyois, Mutombo (58eSleeuwaert) , Digiugno (67eDepril), Papassarantis (80e Arcoly).

Arbitre : M. Brogniez.

Avertissements : Fievez, Debauque, Revercez, ThulierLes buts :