Binche-Namur 0-7

Le scénario pour ce match entre extrêmes était à prévoir. Face à une équipe qui avait capitulé depuis belle lurette et qui ne s’était d’ailleurs pas du tout entraîné de la semaine, les Namurois ont rapidement pris leurs distances et à la pause, l’addition avait été doublée au petit trot, sous un soleil particulièrement généreux.

De quoi rendre les jambes binchoises encore plus lourdes au moment d’aborder la seconde période. Celle-ci se déroula également à sens unique, à la différence près que les Merles se révélèrent juste un peu moins gourmands en zone de finition. A l’image de Rosmolen qui loupa la conversion d’un penalty à la 69e.

Inutile de souligner la joie des Namurois lorsqu’ils prirent connaissance du partage consenti par leur rival Brainois, ce qui permet au club de passer devant les Brabançons wallon, avec le même nombre de points mais une victoire de plus





La fiche du match

Binche: Bourdon (46e Doeraene); Baiardo, Hassaini, Baruffi, Bathily; Canard (27e Tshefu), Sardo, Gourad, Staes (52e Arslan); Legat, Mutombo.

Namur: Aromatorio; Toussaint, Vander Cammen, Bojovic, Descontus; Kitoko, Mwemwe, Boukamir (52e Koob); Mvulubundu (66e Graulus), De Roos (77e Kenmogne), Rosmolen.

Arbitre: M. Baton.

Les buts: 1e Rosmolen (0-1), 3e Mvulubundu (0-2), 29e De Roos sur penalty (0-3), 33e Rosmolen (0-4), 60e Mvulubundu (0-5), 64e Rosmolen (0-6), 89e Mwemwe (0-7).





Tournai – Leopold 1-2

Lors d’une première période disputée sur un rythme de sénateur, les Tournaisiens se montraient les plus entreprenants face à des Bruxellois très timides. Le remuant Delacourt offrait deux belles possibilités à Gassama qu’il gâchait. L

es visiteurs se créaient enfin une première opportunité via un coup franc de Angeli qui obligeait Dannel à repousser des poings. Dans la foulée, bien servi par Hassan Ismail, Delacourt donnait l’avance aux siens d’un tir des vingt mètres au ras du piquet.

Au retour des vestiaires, alors que le jeu s’accélérait quelque peu, Denis seul au petit rectangle, envoyait dans les nuages. De plus en plus présents en zone offensive, les Woluwéens passaient à deux doigts de l’égalisation via Labiad qui voyait sa tentative sauvée à même la ligne par Ndiaye, tandis que celle de Kuci faisait mouche (1-1). Dans les derniers instants Shamavu offrait la victoire à son équipe qui est plus que jamais dans le coup pour se qualifier pour le tour final. Quant à Tournai, il devra l’emporter lors de la dernière journée pour y participer.

La fiche du match

Tournai : Dannel ; Deschryver, Ndiaye , Bouziane, Denis (61e Leclercq) ; Delacourt (80e El Ghandor), Ivanof, Pio, Hassan Ismail (90e +1 Dekampener), Detemmerman ; Gassama.

Leopold : Hatefi ; Kano, Eyenga Lokilo, Marino ; Shamavu, Labiad (90e +4 Nineza), Angeli, Dano, Eckelmans ; Kuci, Sow.

Arbitre : M. Federico.

Avertissements : Delacourt, Marino, Gassama.

Les buts : 39e Delacourt (1-0), 82e Kuci (1-1), 90e Shamavu (1-2).





Stade Brainois - Tamines 5-1

Les Brainois prenaient d’emblée leurs hôtes à la gorge avec un tir de De Luca sur la latte, puis des occasions non transformées par David et Brison. Tamines équilibrait ensuite les échanges et Dejaiffe obligeait le jeune portier local à s’employer.

Le Stade Brainois ouvrait le score dès la reprise, via Brison, sans doute parti en position hors-jeu. Les Taminois tentaient de répliquer, mais le coup franc de Salles était sorti par Biévez. En contre, Belfiore doublait la mise face à des visiteurs qui n’allaient plus parvenir à recoller au score par la suite et descendent en P1, vu le partage blanc obtenu par Wavre.





La fiche du match

Stade Brainois : Biévez ; Duhot, Leclercq, Crauwels ; Strypens (69e Desmecht), De Luca (75e Astorino), Michel, Brison, Nicaise ; David, Belfiore (63e Cochez).

Tamines : Bourguet ; Iglicki (64e Nameche), Mollet, Sleeuwaert, Jeanmart ; Depril (60e Noël), Boudjemaa, Cigana, Lisot (62e Mathy); Salles, Dejaiffe.

Arbitre: M. Muratore.

Avertissements: Mollet, Crauwels, Boudjemaa, Iglicki, Jeanmart, Astorino.

Les buts: 49e Brison (1-0), 56e Belfiore (2-0), 70e David (3-0), 78e Salles sur pen. (3-1), 83e et 90e +1 Desmecht (5-1).





Jette - RAQM 1-2

Les Montois étaient tout simplement les plus forts ce dimanche après-midi. Alors que les Jettois ne sont pas parvenus à se créer beaucoup d’opportunités, les joueurs de Mons ont concrétisé leur domination en début se seconde période. Jette a bien cru relancer le suspense lorsque Ruiz s’y reprenait à deux fois pour transformer son penalty, mais l’exclusion de Mbango cinq minutes plus tôt et celle de Bodart dans les arrêts de jeu n’ont pas permis à Jette d’arracher le point du match nul.

La fiche du match

Jette: Monteiro, Kouyate, Camara (84e Lokman), Bodart, Indenge (63 Bangoura), Karamoko (63e El Bahodi), T. Ruiz, Mbango, Cruz Dos Santos, Kashama, I. Ruiz.

RAQM: De Amicis, Ulens, Wantiez, Lericque (70e Bastaens), Frise, Lesage, Debole, Huyzentruyt, Mairesse (59e Ciot), Petteno (90e Fosso), Gahungu.

Arbitre: M. Massaki.

Avertissements: Camara, Karamoko, Wantiez, Petteno.

Exclusions: 80e Mbango (2j.), 90e Bodart (2j.).

Les buts: 49e Mairesse (0-1), 66e Gahungu (0-2), 85e I. Ruiz (1-2)





