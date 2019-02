JS Taminoise - CS Brainois 1-1

Agréable partie entre deux équipes portées vers l'avant et aimant faire voyager le ballon. Les jeunes Allous évoluèrent sans complexe face au leader. Les deux formations obtinrent de franches occasions dans le courant d'une première période sans temps morts, avec notamment un poteau pour Vlaeminck et quelques centimètres de précision manquante pour Martin. Après le repos, les Brabançons prirent petit à petit l'ascendant sur une phalange sambrienne nettement moins à présente offensivement. Au physique, les Brainois prirent le dessus. Bourguignon, au point de chute d'un coup de coin donna, l'avantage logique aux visiteurs. On semblait s'acheminer vers un nouveau succès des joueurs d'Olivier Suray qui manquèrent plusieurs possibilités de creuser l'écart. Mais les locaux y crurent jusqu'au bout... de cinq minutes de «temps ajouté». Concluant une phase de «hourra football», Jeanmart égalisa du ventre, suite à un coup franc façon corner rapproché délivré par Depril.

La fiche du match

Tamines : Robert ; Sleeuwaert, Boulanger, Namêche, Jeanmart ; Cigana, Mollet, Mathy (78e Depril), K. Noël, Dejaiffe ; Martin.

Braine : Clercq ; Schallan (78e Bilstein), Mrbet, Bourguignon, Patureau (70e Arrivas) ; Dassy, Spitaels, Pete, Weynants, Depotbecker (66e Tukafo Kemajou) ; Vlaminck.

Arbitre: M. Simonini.

Avertissements : Jeanmart, Schallan, Namêche, Vlaminck, Bourguignon, Dassy.

Les buts : 75e Bourguignon (0-1), 90e+5 Jeanmart (1-1).

© Lorent







Quévy-Mons - Namur FLV 0-3

Les Namurois se sont largement imposés chez des Montois en perdition mais le score est trompeur si on se réfère à la première demi-heure. Il n’y en avait alors que pour les joueurs de Luigi Nasca mais, une fois de plus, la finition était absente. En l’espace de cinq minutes, la partie basculait avec l’exclusion stupide de Debole, le penalty concédé dans la foulée par Frise et le break via Rosmolen, profitant d’une autre approximation montoise.

La deuxième mi-temps n’était qu’un long chemin de croix pour les Hennuyers qui concédaient un 3e but malheureux.

La fiche du match

Quévy-Mons : De Amicis, Lericque, Wantiez, Frise, Ulens, Lesage, Bastaens, Petteno (71e Ruelle), Debole, Mairesse (71e Garcia Dominguez), Gahungu (46e Huyzentruyt).

Namur : Aromatario, Toussaint, Vander Cammen, Bojovic, Descontus, Boukamir (73e Hellas), Mvulubundu (87e Graulus), Giresse, Rosmolen, Kenmogne (54e Gerodez), Kitoko.

Arbitre : M. Soors.

Avertissements : Kitoko, Debole, Huyzentruyt, Frise.

Exclusion : 37e Debole (2j).

Les buts : 39e Mvulubundu sur pen (0-1), 42e Rosmolen (0-2), 58e Vander Cammen (0-3).





Manage - Aische 3-1

Le match est resté indécis jusqu'au bout. Mené 2-0 alors que le match était équilibré, Aische a mis la pression et a amené pas mal de danger récompensé par la réduction du score sur un pénalty léger. Pour le reste, toutes les occasions ont été repoussées alors que Barba tuait tout suspense à la 94e.

La fiche du match

Manage: Maffeo; Brabant, Hoyous, Gobert, Bailleul; Scohy, Delaby (66e Masson), Revercez, Seggour, Dauby (82e Dauby), Di Giugno (63e Debauque).

Aische : Prevot, Deligne, Gaziaux, Michiels (75e El Touil), Daout, Samati, Detienne, Bonomini, Gécė (79e Fourrier), Marozo (67e Salime), Macalli.

Arbitre : M. Winski.

Avertissements : Detienne Hoyois, Masson.

Les buts: 28e Di Giugno (1-0), 59e Revercez (2-0), 85e sur pen. Samati (2-1), 94e Barba (3-1).





Pays Vert - Stade Brainois 2-1

Première mi-temps équilibrée entre le Pays-Vert et le Stade Brainois, qui se créent quelques possibilités de part et d’autre. Les locaux ont ouvert le score à la 13e minute via Vandeville qui passait devait son défenseur pour reprendre un centre de Thulier. Les brainois égalisaient sur coup-franc, par Nicaise qui trompait Mercier d’une splendide frappe.

La deuxième mi-temps a commencé timidement des deux côtés, et sur une des seules occasions créées, Vandeville, encore une fois décisif, adressait un centre en retrait à Ramser qui ne se faisait pas prier pour planter le 2e but. Les verts ont ensuite réussi à gérer leur avance pour l'emporter. Ils prennent ainsi 6 points sur leurs opposants du jour.

La fiche du match

Pays-vert : Mercier ; Bourlart (82e Delbecq) ; Dubois ; Pieraert ; Fievez ; Thulier ; Leleux Sven ; Hospied (88e Leleux Sam) ; Vandeville ; Vallera ; Ramser (89e Paternostre).

Stade Brainois : Debauque ; Duhot ; Desmecht ; Piret ; Leclercq ; Michel ; Belfiore ; Crauwels ; Papassarantis ; Nicaise (74e Cochez) ; Strypens (78e Brison).

Arbitre : M. Liégeois.

Avertissements : Vallera ; Crauwels.

Les buts : 13’ Vandeville (1-0), 34’ Nicaise (1-1), 66’ Ramser (2-1).





Léopold - Ganshoren 1-0

La victoire du Léo s’est construite patiemment et est largement méritée. Monté au jeu rapidement suite à l’évacuation sur une civière d’Eddy Shamavu, victime d’une commotion cérébrale, Albi Kuci a inscrit le but de la victoire. Une belle récompense pour ce joueur talentueux, travailleur et courageux, écarté trop longtemps des terrains en raison d’une blessure à la cheville. Le Léo est troisième.

La fiche du match

Léopold : Hatefi; Kano, Nicaise, Lokilo, Marino; Labiad, Shamavu (18e Kuci /87e Nineza), Dano, Angeli, Aydouni (85e Eckelmans); Sow.

Ganshoren : De Reymaeker; Witpas, Coet, Kombi, Galliano; Iacona (66e Cortvriendt), Tchoutang, Garcia (75e Reniers), Arcangeli (70e Detollenaere); Van Der Vennet, Glouftsis.

Arbitre : M.Federico.

Avertissements : Nicaise, Witpas, Van Der Vennet, Labiad.

Le but: 65e Kuci (1-0).



© Moisse



Jette - Symphorinois 1-1

Engagé dans la course au maintien, le RSD Jette a besoin de points. Et dans l'absolu, celui glané face au Rapid Symphorinois n'est pas si mauvais que ça. Après avoir été menés suite à l'ouverture du score signée Kwembeke, les Jettois sont parvenus à arracher le point du match grâce à une réalisation de l'inévitable Iva, Ruiz.

La fiche du match

Jette : Laborne, El Bahodi, Bodart, T. Ruiz-Cerqueira, Camara, Cruz Dos Santos, Gaudi, Karagianis, Bangoura (63e Amury Saleh), Karamoko (80e Kashama), I. Ruiz-Cerqueira

Symphorinois : Cordier, François, Ruggeri (46e Romano), Citron, Sotteau, Sergeant, Druart, Kwembeke (77e Erculisse), Petta, Falzone (46e Mabille), Traore.

Avertissements : Druart, Gaudi, Cordier, Camara, T. Ruiz-Cerqueira.

Les buts : 67e Kwembeke (0-1), 71e I. Ruiz-Cerqueira (1-1).