Nendaka offre in extremis les 3 points au RSD Jette dans le derby bruxellois tandis que Gosselies s'impose facilement face à un Pays Vert inquiétant





Braine - Quevy-Mons 0-5

Le contrôle loupé par Clercq, le portier brainois, a permis aux Montois de mener à la marque, dès la septième minute de jeu. Une avance qui favorisé le jeu en contre-attaque des visiteurs, avec succès vu la réalisation d’Ulens, à la demi-heure.



Malgré les occasions brainoises après le repos, c’est Bah Abdoul, d’un magnifique enchaînement, qui a mis fin au suspense en donnant un troisième but d’avance aux visiteurs. Debole et Sow ont donné au score son allure définitive (0-5) en fin de rencontre.

Une victoire évidemment méritée face à des Brainois peu inspirés. (P. B.)

La fiche du match

Braine : Clercq ; Schallon, Neels, Patureau (58e Giorlando), Paquet (32e Toussaint) ; Coquelle, Pête (70e Arrivas), Zeroual ; Weynants, Rosmolen, Mba.

Quevy-Mons : De Amincis ; Lericque, Vannieuwenborgh, Chebaïki, Mairesse ; Debole (81e Dahmani), D’Errico (63e Kitoko), Mbenti, Ulens ; Bah Abdoul (86e Lufimbu), Sow.

Arbitre : M. Spillemaekers.

Avertissements : Vannieuwenborgh, Mairesse, Weynants, Pête, Schallon, Rosmolen, D’Errico.

Les buts : 7e Paquet csc (0-1), 30e Ulens (0-2), 73e Bah (0-3), 79e Debole (0-4), 90e Sow (0-5).







Stade Brainois - Tertre-Hautrage 0-1

Mathieu Garcia-Rendon n'a pas loupé son retour à la compétition. Le n°16 a attendu la 16e minute pour tromper Debauque d'une frappe cadrée après un bel appel dans le dos de la défense.

Sur un terrain rendu glissant par la météo , les Saint-Ghislainois ont mieux tiré leur épingle du jeu. Plus solides dans les duels et mieux sur leurs appuis, ils ont tenu face aux assauts brainois en fin de match et à leurs nombreuses occasions alors que le début de rencontre fut difficile du point de vue locale, les Ptits Blancs n'arrivant que trop rarement à enchaîner les passes.

Ils ont ensuite buté face à une bon bloc adverse qui a terminé à 10, Melckenbeeck a dû sortir sur blessure, le bras en écharpe, alors que les trois changements visiteurs avaient déjà été réalisés. (N. Dum.)

La fiche du match

Stade Brainois: Debauque, Astorino (52e Larontonda), Crauwels, Dufer, Deliboyraz, Patris, Sardo, Kanyinda (62e Cochez), David, Belfiore.

Tertre: Polain, Wantiez, Gonzales, Dupire, Jean-Philipe; Fassin, Collier, Garcia-Rendon (51e Melckenbeeck), Wattier, Heddadji (60e Volpe), Henry (70e Ngungu).

Arbitre: M. Muratore.

Avertissements: Astorino, Fassin, Dufer, Larontonda.

Le but: 16e Garcia-Rendon (0-1).







Jette - Léopold 1-0



Dans un derby cadenassé par l’équipe visiteuse, les Jettois ont dû patienter jusqu’à l’ultime minute pour émerger sur leur seule véritable occasion franche, tant l’organisation mise en place par Olivier Suray les a empêchés de s’exprimer. L’essentiel était assuré pour l’équipe locale qui reste au contact de Ganshoren, alors que le Léo a affiché des progrès sur le plan tactique. (J. F. De.)

La fiche du match

Jette : Laborne ; Luz Sampaio, Mbango, Kamara, Camara ; T. Ruiz (46e Indenge), Cruz Dos Santos, Nendaka, Suarez, Cortvriendt ; Agorakis.

Léopold : Ebengo ; Kano, Shamavu, Nicaise, Lokilo, Marino ; Serville, Ngangue, Karagianis (68e Dano); Aydouni, I. Ruiz (88e Jelassi).

Arbitre : Massaki.

Avertissements: Shamavu, Aydouni, Serville.Indenge, Nicaise.

Exclusion : 90e + 4 Karagianis, Serville.

Le but : 90e Nendaka (1-0).





Pays Vert - Gosselies 1-3

Gosselies n’aura eu à déployer son talent que durant 45 minutes pour venir à bout d’une équipe du Pays Vert assez inquiétante vu la piètre prestation réalisée par les hommes de Fabrice Milone.



Dès la 3e minute, suite à une mauvaise passe en retrait de Thulier, Feria Mathias en profitait pour aller tromper Mercier et ouvrir la marque. Quelques minutes avant la mi-temps, Gosselies triplait la mise sur corner. Langlet déviait le ballon sur le poteau de Mercier et Steens en proftait pour pousser le cuir au fond du but.



En début de seconde période, malgré une maitrise du ballon athoise, c’est Gosselies qui continuait à se montrer dangereux et qui touchait notamment la barre transversale de Mercier. A dix grosses minutes de la fin le Pays Vert héritait d’un penalty que Ramser se chargeait de convertir. Il n'y avait ensuite plus rien à se mettre sous le dent au niveau des occasions franches des deux côtés même si le Pays Vert commençait à retrouver des couleurs en fin de match. (A. M.)

La fiche du match

Pays Vert : Mercier, Dubois, Fievez, Pieraert, Thulier (46ePaternostre), Leleux, Hospied, Jadot, Vallera, Mszanecky (72eRamser), Yakassongo (23eEckhaut).

Gosselies : Doeraene, Soudant, Steens, Feria Mathias, Lefebvre, Noël(83e Kemayou), Langlet (75e Durieux), Bollens, Santinelli, Bombele (41eDehont).

Arbitre : M. Defranne.

Avertissements : Vallera, Dubois, Santinelli, Durieux, Jadot.

Les buts : 3e Feria Mathias (0-1), 16eLanglet (0-2), 38eSteens (0-3), 78e Ramser sur pen. (1-3)