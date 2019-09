Découvrez tout ce qui s'est passé dans la série ce dimanche





Ganshoren - Symphorinois 2-1

Six sur six pour les Ganshorenois

Les Ganshorenois ont enregistré leur 2e succès de rang, même s’ils n’ont pas eu la partie facile face à des Hennuyers accrocheurs. Mais ils ont pu compter sur l’opportunisme de Kambala pour prendre un avantage appréciable, Gilson se chargeant de maintenir le suspense jusqu’au bout.

(J.-F. De.)

La fiche du match

Ganshoren : Suederick ; Nerinckx, Camara, Timmermans, Vanderhaegen ; Faimo, Tchoutang, Garcia Calvete (73e Van Der Vennet), El-Takny (46e Sefgjini); Kumba (86e Scholl), Kambala.

Symphorinois : Bauvois ; François, Citron, Druart, Mabille (79e Mouthuy); Ruggeri (73e Debus), Petta, Caufriez, Erculisse, Romano (54e Gilson); Traore.

Arbitre : M. Hermanss.

Avertissement : Van Der Vennet.

Les buts : 57e et 78e Kambala (2-0), 81e Gilson (2-1).





Walhain - PAC Buzet 2-1



Walhain s’est offert une entame de match parfaite. Après 70 secondes, Kaba filait sur la droite et trouvait Bamenga, esseulé au petit rectangle, pour l’ouverture du score. Bamenga que l’on retrouvait à nouveau à la conclusion 60 secondes plus tard, permettant à Walhain de mener 2-0. Sonné, PAC Buzet revenait petit à petit dans la rencontre et réduisait la marque sur un penalty transformé par Cuypers.

Avec la blessure de Kaba à la 27e et l’exclusion sévère de son remplaçant, Aboa, à l’heure de jeu, Walhain était logiquement plus en difficulté, sans toutefois concéder de véritable occasion à son adversaire, de quoi s’offrir un premier succès dans cette D3 amateurs. (S. St.)

La fiche du match

Walhain: Kudimbana, Nahounou, Javorina, Mathieu, Azzouzi (46e Barry), Ben Slimane, J. Mukuna-Trouet, Kaba (27e Aboa), Bamenga, Di Vrusa, D. Mukuna-Trouet (88e Mukota).

PAC Buzet: Delwarte, Murrone, Urbain, Ficheroulle, Afflisio (80e Basile), Antenucci, Van Roosendael, Hauben, Boumediane (67e Brismez), Cuypers (67e Nitelet), Boucher.

Arbitre: M. Munana.

Avertissements: Murrone, Ficheroulle, Delwarte, Di Vrusa.

Exclusion: 58e Aboa.

Les buts: 2e Bamenga (1-0), 3e Bamenga (2-0), 27e Cuypers sur pen. (2-1).









Gosselies – Pays Vert 0-3

Deuxième succès de rang pour les Géants

Deuxième victoire consécutive pour les Géants grâce à des buts de Hospied, Pieraert et Vandeville. Encore en plein apprentissage de la D3Amateurs, les Casseroles subissent quant à eux, leur second revers de rang. (C.D.)



La fiche du match

Gosselies : Gillain ; Gilliard, Steens (73e Deboutez), Lefebvre, Kemayou ; Mascaux (62e Dehont), Soudant (73e Condé Garcia), L. Noël, K. Noël, Feria Matias ; Bombele.

Pays Vert : Mercier ; Ritière, J. Dubois (55e Sam Leleux), Pieraert, F. Dubois ; Vandeville, Sven Leleux, Vallera, Hospied (87e Paternostre), Jadot (78e Yakassongo) ; Ramser.

Arbitre : M. Afifi.

Avertissements : Lefebvre, Steens, Vandeville, Mascaux, F. Dubois, Bombele, Feria Matias, Jadot.

Les buts : 15e Hospied (0-1), 70e Pieraert (0-2), 85e Vandeville (0-3).





Manage-FC Tournai 2-1

Les Tournaisiens se révélèrent d’emblée les plus entreprenants et à la 3e déjà, Resinelli sortait à point nommé devant Petit. Gardant la mainmise sur les échanges, les visiteurs prenaient alors les devants par l’inévitable Hustache (0-1) mais l’Entité Manageoise réagissait sans tarder, un tir lointain de Paquot achevant sa course dans la lucarne (1-1).

En début de seconde période, Digiugno voyait son envoi repoussé par la barre (52e) et une tête de Paquot survolait de peu la cage de Dannel (64e).

Les visiteurs ne lâchaient toutefois rien et à la 79e, Hustache se retrouvait à deux doigts de conclure (80e), aussitôt imité par Willot.

Le final s’avérait d’enfer, Paquot donnant in extremis la victoire aux siens (2-1) sur un coup-franc de Papassarantis (2-1). (M. M.)





La fiche du match

Manage: Resinelli; Arcoly, Cuche, Hoyois, Sleeuwaert (75e Depril); Scohy, Paquot; Debauque, Revercez (70e Papassarantis), Dauby (62e Fromont); Digiugno.

FC Tournai: Dannel; Morain (89e Mestach), Ivanof, Bouziane-Rahmani, Delaveau; Deschryver, Pio; Delacourt (46e Detemmerman), Willot, Hustache (85e Destrain); Petit.

Arbitre: M. Defranne.

Avertissements: Digiugno, Dannel, Scohy, Detemmerman, Morain, Arcoly, Delobeau, Fromont, Ivanof, Petit, Hoyois.

Exclusion: 83e Bouziane-Rahmani (2 cj); Morain (après le coup de sifflet final).

Les buts: 26e Hustache (0-1), 32e Paquot (1-1), 89e Paquot (2-1),





Kosova - Wavre-Sports 1-2

À Schaerbeek, Wavre est venu s’imposer pour s’offrir une première victoire cette saison. Pourtant mené, le club brabançon wallon a posé son jeu pour finalement étouffer une équipe de Kosova un peu trop courte.

Les joueurs locaux enchaînent donc une deuxième défaite consécutive depuis leur montée en série nationale. « Je ne suis pas paniqué, la donne va changer quand je récupérai quelques joueurs blessés », expliquait Naceur Ouertani. (S. Fe.)





La fiche du match

Kosova : Diaz, Saavedra Cordoba, Malokaj, Hammas, Fonkeu, George, Alcaraz, Mandoudane (54e Eale), Mukota, Toufik, Abanda (68e Hammas).

Wavre-Sports : Monteiro, Iglicki, Devillé, Goy, Emponza, Demey (80e Makengo-Nsafi), Guler (85e Massart), Karoun, Edras, Mangunza, Swen (67e Akone).

Arbitre : M. Raci.

Exclusion : 88e Emponza (2 j.).

Les buts : 14e Toufik sur pen. (1-0), 35e Mangunza (1-1), 58e Karoun (1-2).





Léopold FC - RSD Jette 3-4

Décidémment, le Léo est de nouveau en train de louper son début de championnat. Et tout comme il y a un an, les Woluwéens se sont inclinés face à Jette, sur un score plus lourd encore, alors qu’ils ont évolué en supériorité numérique durant un peu plus d’une heure.

Ce qui n’aura pas empêché les hommes de Vincent Kohl d’inscrire trois buts durant ce laps de temps. Le but de la tête de Aydouni était le bienvenu pour le Léo, mais un peu tardif.

Une dernière tentative d’Eckelmans à l’ultime minute aurait même pu également faire mouche, mais le ballon passait à quelques centimètres du poteau. (J. H.)

La fiche du match

Léopold FC: Hatefi; Dano, Shamavu, Eyenga, Marino; Aydouni, Serville, Dano, Karagianis (46e Eckelmans) , Bossekota (53e Ngangue); Ruiz

RSD Jette: Van Der Meeren; El Bahodi, Mbango, Vamuya Kamara, Nendaka (75e Agorakis), Diallo, Cortvriendt, Karamoko, Camara; Nzayadiambu, Kaponda.

Arbitre: M.Spillemaekers

Avertissements: Serville, Marino, Van Der Meeren, Requejo

Exclusions: 28e Camara (2 j), 94e Ruiz Cerqueira.

Les buts: 10e Nendaka (0-1), 14e Ruiz (1-1), 35e Aydouni(2-1), 50e Karamoko (2-2, sur pen), 55e Nzayadiambu (2-3), 83e Agorakis (2-4), 90e Aydouni (3-4).