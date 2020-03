Ce qu'il s'est passé en D3A amateurs ce dimanche.

Six matches étaient au programme.







Manage-USGTH 0-2

Si les Verriers avaient récemment accumulé des points précieux et de la confiance à l’extérieur, ils ont une fois de plus dû baisser pavillon au Scailmont où l’invité du jour, solide comme un roc, s’est montré très réaliste dans toutes les lignes pour confirmer ainsi son succès du match-aller.

La première période avait été équilibrée dans l’ensemble et si Resinelli avait dû intervenir d’une claquette sur une tête de Fassin (13e), Polain ne fut réellement sollicité qu’à la 41e, sur un tir appuyé de Scohy détourné en coup de coin.

La seconde mi-temps vit les visiteurs trouver rapidement la faille et malgré un cœur à l’ouvrage jamais démenti, les Centraux ne parviendront quasiment jamais en position de conclure. Au contraire, Melckenbeeck enfoncera le clou dans les arrêts de jeu.

Technique

Manage: Resinelli; Cuche, Gobert, Oztürk, Sleeuwaert; Paquot, Papassarantis (65e Sebaihi), Scohy, Depril (53e Depril), Revercez (33e Digiugno); Seggour.

USGTH: Poulain; Collier, Jean-Philippe, Dupire, Wantiez; Fassin; Garcia Rendon (89e Toscan), Wattier; Henry (77e Gonzalez Sanguino), El Araichi; Heddaji (85e Melckenbeeck).

Avertissements: Cuche, Digiugno, Garcia Rendon, Wantiez.

Arbitre: M. Tanko.

Les buts: 47e Wattier (0-1), 90e+1 Melckenbeeck (0-2).

Saint-Symphorien - PAC/Buzet. 3 2

Il n'aura fallu que 4 petites minutes pour que Cuypers, au prix d'un superbe coup franc,lance les débats. Les locaux réagissaient bien mais se heurtaient à une défense bien organisée devant un Delwarte attentif. Afflisio profitait d'une erreur de marquage pour " enfoncer le clou" en doublant les chiffres. Loin de paniquer, les locaux reprenaient le fil du match et réduisaient la marque ,au terme d'un joli solo de Traore,égalisaient puis prenaient l'avance par le même joueur. Les Chiconniers revenaient de loin mais cela n'avait rien toutefois du hold-up.

Dès la reprise, Traore touchait du bois et donnait le ton. Le PaC perdait son foot et Roch Gérard changeait, d'un coup, trois hommes. Cela donnait un peu de bonus au jeu visiteur. Sur l'un ou l'autre contre, ou dans le rush du dernier quart d'heure les Carolos auraient pu sans doute même prétendre à l'égalisation...mais celle-ci ne vint pas.

Technique

Saint Symphorien: Saigal; Poulain, Citron, Sotteau,Mabille (75e Mouthuy); Erculisse, Kwembeke, Petta, François ; Traore, Falzone (66e Debus).

PaC/Buzet: Delwarte; Murrone, Cuypers, Ficheroulle, Afflisio; Boumediane, Nitelet, Breyne (59e Hauben), Antenucci, Nze ( 59e Brismez); Francart (59e Bilstein).

Arbitre: M.Magas.

Avertissements : Francart, Petta, Afflisio,

François

Les buts: 4e Cuypers (0-1), 20e Afflisio (0-2),25e François (1-2), 35e et 45eTraore (3-2).





GANSHOREN – QUEVY-MONS 1-1

D’emblée, le leader prenait l’avance via Kumba, qui exploitait un long ballon dans le dos de la défense adverse. Les Montois réagissaient et Mbenti ramenait méritoirement la parité d’une superbe frappe. Le match restait par la suite d’excellente qualité en dépit de l’état du terrain et indécis avec des occasions dans chaque camp, mais le score ne changeait plus. Avec la défaite de Jette au Pays Vert, les Ganshorenois consolident toutefois leur leadership.

Technique

GANSHOREN : Suederick ; Nerinckx, Coet, Yrnard, Et-Takny ; Famo, Tchoutang, Garcia Calvete (53e Zivkovic); Vanderhaeghen, Kambala (66e Van Der Vennet), Kumba (83e Sefgjini).

QUEVY-MONS : S. Petron ; Vertsraeten, J. Petron (46e Gahungu), Leclercq, Ulens ; Michel, Chebaïki, Mbenti, Mairesse (73e Lufimbu); Debole, Bah.

ARBITRE : M Denuit.

AVERTISSEMENTS : Nerinckx, Zivkovic.

LES BUTS : 6e Kumba (1-0), 16e Mbenti (1-1).





Pays Vert - Jette 4-1

Sur un terrain en bien mauvais état, la partie était toutefois assez rythmée et plaisante. Le Pays Vert trouvait d'ailleurs l’ouverture du score grâce à Sven Leleux qui profitait d’un bon centre de Quentin Hospied pour placer une belle reprise de la tête. Juste avant la mi-temps, suite à un bel effort de Eckhaut côté droit, Vandeville était servi juste devant la ligne de but pour doubler la mise.

Deux minutes après sa montée au jeu, Mszanecky effectuait une belle combinaison avec Eckhaut qui lui remisait en profondeur et qui servait Paternotte qui se jetait pour tripler la marque. Sur l'action qui suivait Jette se réveillait et ouvrait son compteur but grâce à Ivan Ruiz qui profitait d'une confusion dans le rectangle adverse pour marquer.

A la dernière seconde du match Mszanecky faisait preuve d('altruisme en servant Jadot qui lui remettait pour enfoncer le clou. Belle victoire du Pays Vert qui reprend confiance !

Technique

Pays Vert : Mercier ; Dubois, Pieraert, Eckhaut, Thulier ; Sv. Leleux, Hospied, Paternostre (75e Jadot), Vallera, Hospied ; Paternotte (86e Sa. Leleux), Vandeville (60e Mszanecky).

Jette : Van Der Meeren ; Kamara (46eMalki), Alves, T. Ruiz (68e Luz), Mbango; Cortvriendt, Nzayadiambu, I. Ruiz; Suarez (68e Nendaka), Cruz, Karamoko.

Arbitre : M. Boulanger.

Averissement : Paternotte.

Les buts : 20e Sv. Leleux (1-0), 44e Vandeville (2-0), 62e Paternotte (3-0), 63e I. Ruiz (3-1), 90e Mszanecky (4-1).

Kosova - Leopold 2-1

Le Léopold s’est fait voler ce dimanche à Kosova. Les partenaires de Kevin Nicaise se sont créés bon nombre d’occasions mais n’ont su en mettre qu’une seule au fond, contrairement aux Schaerbeekois. Les Woluwéens partent de Schaerbeek avec aucune unité. Une belle désillusion pour un club qui semble maudit cette saison.

Technique

Kosova : Kojeli ; Saavedra (82e Alcazar), Hammas, El-Boubsi, Diasombe; Fonkeu, Malokaj, Kocatepe, Meko (65 Benamar), Nkaji; Barkaoui.

Léopold : Ebengo; Kano, Serville, Nicaise, Dano; Kuci (78e Diop), Dias, Ngangue; Naâmane (84e Jelassi), Karagianis, Aydouni.

Arbitre : M. Alexis.

Avertissements : Nicaise, Hammas, Ngangue, Naâmane.

Les buts : 27e Karagianis (0-1), 88e Barkaoui (1-1), 90e+2 Fonkeu (2-1).