Ce qu'il s'est passé en D3A amateurs ce dimanche.

Pays Vert - Symphorinois 1-3

Le Pays Vert subissait dès les premières minutes et sur un centre venu de la droite, Pieraert poussait le cuir au fond de ses propres filets.

Alors que les Athois retrouvait des couleurs, le Symphorinois profitait d’un contre pour doubler la marque via un centre de Falzone qui trouvait Pieraert, encore malheureux, et qui poussait le cuir au fond de son but pour la seconde fois de la rencontre. Peu avant la mi-temps, Vandeville effectuait un beau débordement et centrait pour Ramser qui concluait bien de la tête afin de réduire le score.





En seconde période le Pays Vert poussait sans parvenir à trouver la faille. C’est finalement Traoré qui enfonçait le clou après s’être baladé dans le rectangle. Le Pays Vert a une nouvelle fois raté le coche pour se donner de l’air au classement.





Technique

Pays Vert : Mercier, Thulier (65eThulier), Fievez, Pieraet, Eckhaut (69eMszanecky) ; Sa. Leleux (72ePaternostre), Sv. Leleux, Hospied ; Paternotte, Vandeville, Ramser.

Symphorinois : Saigal, Ruggeri, Citron, Mabille, Druart ; Erculisse, Petta, Kwembeke (71eDebus), Poulain ; Traore (89e Mouthuy), Falzone (65eRomano).

Arbitre : M. Afifi.

Avertissements : Saigal.

Les buts : 8e et 27e Pieraert csc. (0-1 et 0-2), 43e Ramser (1-2), 68e Traore (1-3).

Stade Brainois-Walhain 2-2

Abordant la rencontre avec le même appétit débordant que dimanche dernier, les Brainois marquaient rapidement leur territoire, Sardo trouvant le chemin des filets d’un angle fermé (1-0).

Les locaux gardaient la main et après avoir manqué la cible, Tardio doublait la marque de près (2-0). les Brabançons n’avaient guère eu droit au chapitre malgré une bonne volonté évidente mais le terrain lourd servait davantage les desseins des Hennuyers au jeu plus direct.

En seconde période, la bande à David Bourlard gardait la main, Tardio et David, n’étant pas loin d’enlever la dernière once de suspense à un débat où l’impact physique prévalait sur toute autre considération.

D’une frappe précise au ras du montant, Azzouzi redonnait ensuite l’espoir aux siens (2-1) avant que D. Mukuna-Trouet n’égalise au milieu d’une défense prise de court (2-2).

Le vent avait tourné, le verdict de parité ayant de quoi frustrer les Brainois et ravir leurs hôtes.

Technique

Stade Brainois: Biévez; Le-Mercier, Deliboyraz, Crauwels, Astorino; Larotonda, Facchinetti (61e Di Sciacca); Belfiore (81e Cochez), David, Sardo; Tardio.

Walhain: Kudimbana; Nahounou, Mathieu, Ben Yaghlane (46e Rebere), Habsaoui; Mukota, J. Mukuna-Trouet; Di Vrusa (55e Kaba Brahime), Ben Sliman, Azzouzi; D. Mukuna-Trouet.

Arbitre: M. Beluffi.

Avertissements: Ben Sliman, Mukota, J. Mukuna-Trouet, Larotonda, Rebere.

Les buts: 8e Sardo (1-0), 26e Tardio (2-0), 66e Azzouzi (2-1), 78e D. Mukuna-Trouet (2-2).

Jette - Manage 0-1

Pour ce match d’alignement, le coach jettois était privé de plusieurs titulaires (Cortvriendt, Cruz Dos Santos, Camara, Agorakis) et cela se ressentait sur le terrain, ses joueurs ne parvenant pas à se montrer dangereux lors d’un premier acte au cours duquel le capitaine des visiteurs, Seggour, trouvait l’ouverture d’une volée instantanée.

Après la pause, les Bruxellois pressaient, mais ne parvenaient que rarement à contourner l’épais rideau défensif adverse, subissant du coup une défaite inattendue qui fait les affaires du leader ganshorenois.

Quant aux Hennuyers, ce succès inespéré leur permet de se donner un fameux bol d’air au classement.

Technique

Jette : Laborne ; T. Ruiz, Mbango, Kamara, Requejo (36e Alves); Orly, Suarez, Nendaka, Karamoko ; Malki Sabah, I. Ruiz.

Manage : Resinelli ; Cuche, Gobert, Ozturk, Sleeuwaert ; Paquot, Papassarantis, Depril, Scohy ; Seggour (70e Digiugno), Revercez (90e +2 Mutombo).

Arbitre : M. Sayoud.

Avertissements : Papassarantis, Depril, T. Ruiz, Kamara, Paquot.

Le but : 24e Seggour (0-1).





CS Brainois 2 – 1 Gosselies

Directement dans le match, il n’a pas fallu longtemps avant que les Gosseliens se montrent supérieurs dans le jeu. Après dix minutes, Bombele réceptionne un centre et envoie le ballon dans la lucarne du gardien brainois.

La première partie du travail effectué, les visiteurs maintiennent un bloc défensive et un pressing offensif qui ne laisse aucune chance à Braine de revenir au score.

Il faut attendre la deuxième mi-temps pour voir un nouveau Braine. Les Brabançons reviennent rapidement au score et ramène l’espoir de victoire.

Un espoir qui s’avère être concluant. Dans les dernières secondes de jeu, Maeyens marque sur penalty et offre la victoire à Braine.



Technique

CS Brainois : Clercq, Neels, Maeyens, Roman (60e Zeroual), Weynants, Bourguignon, Paquet, Rosmolen, Benazzi (65e La Grange) , Toussaint, Coquelle.

Gosselies : Gillain, Mapakou-Bansompili, Mascaux (89e Durieux) , Lefebvre, Passalacqua (85e Deboutez) , Dehont (67e Langlet), Noël, Bollens, Santinelli, Bombele, Kemayou.

Arbitre : M. Hamouda.

Avertissements : Passalacqua, Maeyens, Neels, Mapakou-Bansompili, Langlet, Zeroual, Kemayou, Bombele, Noël.

Exclusion : 94e Bollens.

Les buts : 10e Bombele (0-1), 48e Rosmolen (1-1), 94e Maeyens sur pen. (2-1).

