Habay-la-Neuve - Raeren 2-1

Devant au tableau marquoir grâce à une tête gagnante de Vandermaelen sur un corner botté par Warlomont (1-0), Habay a subi le jeu en fin de première période. Par trois fois, Mathieu sortit le grand jeu. Après la pause, Stoffels égalisa lui aussi d’un coup de casque gagnant sur une phase arrêtée (1-1).

Si la partie fût partagée, avec des temps forts de part et d’autre, Nicolas Day, monté au jeu, délivra Habay au bout du temps additionnel. Longaretti sortit de ses cages pour intercepter un ballon, butta sur Herman. Day, à l’affût, plaça dans le but vide (2-1). Première sortie et première victoire pour le Habay version Samuel Petit. (F. Ma.)

La fiche du match

Habay-la-Neuve: Mathieu, Raboteur, Lecomte, Reyter, Molnar (56e Herman), Vandermaelen (65e Day), Copette, R.Grevisse, Warlomont, Monaville (75e G.Grevisse), Ansion.

Raeren: Longaretti, I.Evertz, Laschet, Klauser, Lauffs, Becirovic (70e Collubri), Stochkov (90e V.Offerman), C.Evertz (82e Mangaya), Stoffels, F.Offerman, Niro.

Arbitre: M.Body.

Avertissements: Laschet, Raboteur, Becirovic, E.Evertz, Mangaya.

Les buts: 23e Vandermaelen (1-0), 59e Stoffel (1-1), 90e+2 Day (2-1).





Aywaille – Marloie 3-2

En encaissant trois buts en l’espace d’un gros quart d’heure, les Marlovanais ont bâclé leur première rencontre en D3 ACFF. Ils ont en effet subi les assauts des Aqualiens et l’inévitable Wanderson plantait deux buts en l’espace de deux minutes (2-0).

K.-O. debout, les hommes de Sam Lefèbvre avaient dû mal à revenir dans le match et Tshibuabua enfonçait le clou (3-0).



On pouvait craindre le pire pour les visiteurs mais ils avaient le don de ne pas baisser les bras. L’entrée de Jardez faisait du bien offensivement et Paquay et Micha relançait l’intérêt de la rencontre (3-2). Le rush final était vain. (V. Gof.)



La fiche du match

Aywaille : Pierret, Toussaint, Pirquet, Ljubic (65e Ben Saida), Wanderson (76e A.Deltour), Ferron, Tshibuabua (65e Wilkin), N.Delcourt , Adib, Corbesier, Soto Muno.

Marloie : Lejeune, Sbaa (72e Collard), Mustafaj, Simon (46e Jardez), Paquay (80e Delvaux), Raskin, Micha, Mohimont, Roland, Dion.

Arbitre : M.Tirone

Avertissements : Collard, Paquay, Jardez, Wilkin, Adib, A.Deltour, Corbesier.

Les buts : 21e et 23e Wanderson (2-0), 37e Tshibuabua (3-0), 73e Paquay (3-1), 82e Micha (3-2).





>>> Autres matches à venir