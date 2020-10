Huy 0 - 2 Herstal : Score logique

Fiche technique

Jodoigne 2 - 0 Aywaille: Déplacement compliqué pour les Aqualiens



Fiche technique

Herstal dominait la première période et rentrait aux vestiaires avec un but d’avance. Si Wojciechowski et Mbazoa se montraient maladroits, M. De Brouwer ouvrait la marque suite à un coup franc de Remacle. Les Hutois dominaient la seconde période mais cela restait sans danger pour les Armuriers. À un quart d’heure du terme, les Liégeois doublaient la mise en contre par Remacle.: Mardi, Khelil, Mara, Bellafqih, Gabiam; Bouzalmad (67e Kabore), Frantim (55e Boussate), Memeti (81e Conde),Barry, Arabi; Picchietti.: Bizimana, Honay, Aldoor, Sylla, M. De Brouwer; Benothman, Mbazoa (72e Guichard), Baccarella (76e D. De Brouwer),: Remacle, Wojciechowski (67e serme).: M. Gillet.: Mara, Remacle.: Khelil 67e 2cj.: 33e De Brouwer 0-1, 78e Remacle 0-2.Battu sèchement une semaine plus tôt sur la pelouse de Mormont (4-1), Jodoigne se devait de rectifier le tir sur son terrain. Un message reçu cinq sur cinq par les joueurs de Christophe Kinet qui ont livré une prestation d’ensemble appliquée et sérieuse. Beaupain avait mis les Brabançons sur la bonne voie en ouvrant rapidement la marque alors que Mangunza doublait la mise dès le retour des vestiaires. Et ce n’est pas l’exclusion de Mbolo à la 81e qui allait empêcher Jodoigne de signer sa deuxième victoire de la saison, la seconde à domicile.: Bronckart, Mbolo, Puttemans, Congosto, Senga (46e Closse), Lallemand, Roberty, Beaupain, Porcaro, Mangunza (74e Matafadi), Bruno (85e Tihon).: Pierret, Tshibuabua, Soto Munoz, Corbesier, Delcourt, Adib, Ferron (62 Amedov), Ljubic, Famerie (73e Deltour), Ben Saida, Da Silva (54e Rossi).: M. Raci.: Senga, Mangunza, Porcaro, Beaupain, Delcourt, Deltour.: 81e Mbolo.: 8e Beaupain (1-0), 48e Mangunza (2-0).