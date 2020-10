Des suspendus, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous.



Sa. 20h> Richelle - Wanze B/O

Richelle: Marly, Gielen ; Thonus, Leroy, Weber, B. Halleux ?, Servais, Restiglian, Spano, Thys, Gaillard, Gilon, Busarello, Mauclet, Lanckohr, Biscotti.

Wanze: Henrotte; Kabombo, Mercenier, Fréson, Klein, Tietchieu, Bortolin, Depas, Goosse, Moulin, Dethier, Hotton, Pire, Dongala, Neerdael et Pianetti.

Si Bas-Oha peut enfin lancer son championnat, Jean-Yves Mercenier sera tout de même privé de plusieurs éléments. Fréson (déchirure), Lambotte (école) et Messina (souci musculaire) occupent l’infirmerie. Par ailleurs, Dorval, Mazzara, Gilson et Jamart évolueront avec la P3. E. T.

Di. 15h> Dison - Habay

Dison: Rico Garcia, Habran, Winandts, Clerbois, Leers, Teruel ?, Vandebon, Demarteau, Farssi ?, Godard, Legros ; Reuter, La Delfa, Nicolas, Deville, Said, Leroy, Schyns.

Habay: Mathieu, Raboteur, Monaville, Reyter, Herman, Vandermaelen, Copette, G.Grevisse, R.Grevisse, Warlomont, Ansion, Molnar, Koriyan, Day, Pietquin.

Trois joueurs du noyau habaysien sont en attente de résultats après avoir été testés pour le Covid-19, ils sont donc incertains. Samuel Petit ne déterminera son groupe définitif pour le déplacement à Dison que ce samedi. Une chose est néanmoins sûre, Élysée Lecomte est pour sa part suspendu. Quant à Firmin Monaville, le défenseur central effectue le chemin inverse et rentre dans le groupe après avoir purgé une journée de suspension.

Di. 15h> Jodoigne - Aywaille

Jodoigne: Bronckart, Puttemans, Lallemand, Mbolo, Porcaro, Tihon, Senga, Beaupain, Congosto, Mangunza, Roberty, Bruno, Fortemps, Closse, Heinen, Pantot.

> Aucun changement dans l’effectif Muaremi (clavicule) est à l’infirmerie, Lisman, Van Roosebeke et Bauwin ne sont pas encore prêts.

Aywaille: Pirquet, Flagothier, Adib, Delcourt, Soto Munoz, Deltour, Ferron, Tshibuabua, Ben Saïda, Amedov, Ljubic.

4 joueurs attendent encore le résultat du test covid. Les Aqualiens ont un entrainement dans les jambes et un noyau à disposition très restreint.

Di. 15h> Raeren - Sprimont

Raeren:

Sprimont: Murcia, Lapraille, Lambrechts, Vuza, Gorry, Bernard, Choukri, Pezzin, Sahuke, Vinaimont, Cavillot, Bury, Diallo, D. Keysers, Kakaye, Ferron.

Gorry est de retour, il remplace Saccio, absent pour des raisons professionnelles. Laloux (Covid) est toujours out, tout comme Lawarrée (entorse), Lecluse (raisons professionnelles). Benbouziane, le dernier renfort, est encore un peu juste.

Di. 15h> Huy - Herstal

Huy: Mardi, Hogge; Khelil, Gungor, Kissima, Frantim, Mory, Kabore, Barry, Bellafqih, Gabiam, Lemma, Boussate, Bouzalmad, Memeti, Picchieti, Arabi, Doumbouya.

Non conservé dans le groupe hutois, Lorenzo Cusumano s’est lié avec Rimini, club de Serie C. Concernant la sélection de Bertin Tomou, elle est similaire à celle de mercredi, exception faite d’Housseini, exclu à Richelle et donc suspendu. Djouogoua, Condé, Dacoury, Mfwamba et Bangoura n’entrent toujours pas en ligne de cmpte. E. T.

Herstal: Bizimana, Thewis; Honay, Audoor, Sylla, M. et D. De Brouwer, Benothman, Baccarella, Guichard, Mbazoa, Remacle, Brissinck, Wojciechowski, Sermé.

Duveau (obligations scolaires), Peso (cuisse), Marloye (contracture), El Guendi (cheville), Goblet (cuisse), Sixset (trop juste), Hansoulle (cheville) et Amou-Djaba (contracture à la cuisse) sont indisponibles. E. T.

Reportés: