Onhaye - Rochefort> Sa. 20h

Onhaye: De Vriendt, Verbruggen, Granville, Gall, Hendrick, T.Delplank, Kembi, Leclef, Bastin, Lorenzon, Lambert, Lizen, Guiot, Jorand, Gilain ?, Defresne ?, Bouterbiat.

Rochefort: Jaa, Martinez, Leleu, Remy, Antoine, Lepicier ?, Monmart, M.Lambert, L.Lambert, Marion, Sarr, Wauthy, Di Lallo, Thomas, Bertrand, Sbaa, Rentmeister

Marloie - Habay> Sa. 20h15

Marloie: Lejeune, Desseille, Sbaa, Raskin, P-A.Collard, A.Collard, Mustafaj, Delvaux, Simon, Mohimont, Paquay, Dussart, Jardez, Micha, Roland, Dion.

Servais, Guidon, Colin et Heligers sont les blessés de longues dates. Talmas a repris avec le groupe mais sans contact. Gueye et Gérard ont repris la course.

Habay: Mathieu, Jacquet, Reyter, G.Grevisse, Koriyan, Ansion, Lecomte, Pietquin, Vandermaelen, Raboteur, Day, Warlomont, Herman, Molnar (?), Copette, Poncin.

Manu Jacob et Abdou Ndiaye sont toujours en convalescence. Molnar, malade durant la semaine, est incertain. Monaville suspendu, est remplacé numériquement par Khoudo Koriyan. Poncin, jeune stagiaire, rentre dans le noyau.

Richelle - Huy> Di. 15h

Richelle: Marly, B. Halleux, Leroy, Servais, Thys, Weber, Biscotti, Lanckohr, Spano, Busarello, Gaillard, Gilon, Loyaerts, Mauclet, Romero Cervera, Velegan.

Huy: Mardi, Hogge; Khelil, Mara, Gungor, Bellafqih, Kissima, Housseini, Frantim, Mory, Barry, Lemma, Dacoury, Boussate, Bouzalmad, Memeti, Picchieti, Arabi, Doumbouya, Kabore.

Dison - Gouvy> Di. 15h

Dison: Habran, Clerbois, Dessaucy, Leers, Leroy, Winandts, Demarteau, Deville, Farssi, La Delfa, Manchigov, Joao, Reuter, Teruel, Vandebon, Godard, Legros, Nicolas.

Gouvy: Poos, Lambert, Bissen, Schmitz, Nicolay, Roufosse, Joseph, Lentz, Grandjean, Gaspar, Geurde, Merlina, Lalloyer, Georis, Burton.

Après le match reporté le week-end dernier face à Wanze/Bas-Oha, les Gouvions vont enfin découvrir la D3 ACFF à l’occasion de la venue du Stade Disonais. Gresse et Delvaux sont indisponibles.