Sprimont – Oppagne > Sa. 20h00

Sprimont: Murcia, Lapraille; Lambrechts, Saccio, Laloux, Vuza, Bernard, Vinaimont, Choukri, Pezzin, Cavillot, Gorry, Lawarrée, D. Keysers, Sahuké, Bury, Diallo, Lakaye.



Genchi entame une lourde susoension (6 mois). Ferron et Lecluse (soucis musculaires) n'ont pas encore repris les entraînements. Balthasart jouera avec l'équipe B (P1).



Oppagne: Reichert, Dianda, Polis, N.Jadot, Raskin (?), J.Paquet, T.Paquet, R.Bonjean, Fiacre, Etienne, Je.Jadot, Pirson, Pelenga (?), M.Bonjean, Nijskens, Guillaume.



Jordy Jadot, Mazzara, Kersten et Biquet poursuivent leur revalidation. Biatour va bientôt se faire opérer. Pelenga et Raskin se sont blessés au début de la semaine, ils sont incertains.





Aywaille - Marloie > Di. 15h00

Aywaille: Pierret, Flagothier; Pirquet, Delcourt, Toussaint, Soto Munoz, Adib, Corbesier, Ferron, Wilkin, Deltour, Tshibuabua, Ben Saida, Wanderson, Ljubic.



Rossi, Famerie et Nicolato retrouvent le rythme aux entraînements. Amedov est excédentaire.





Marloie: Lejeune, Desseille, Sbaa, Raskin, P-A.Collard, A.Collard, Mustafaj, Delvaux, Gerard, Simon, Mohimont (?), Paquay, Gueye, Dussart, Jardez, Micha, Roland, Dion.



Servais, Guidon, Colin et Helligers sont les blessés de longues dates. Un gros doute subsiste sur la présence de Mohimont, blessé.





Habay – Raeren > Di. 15h00

Huy – Onhaye > Di. 15h00

Mathieu, Jacquet, Reyter, G.Grevisse, Monaville, Ansion, Lecomte, Pietquin, Vandermaelen, Raboteur, Day, Warlomont, Herman, Molnar, Copette.

Huy: Mardi, Hogge; Cusumano, Khelil, Djouogoua, Mara, Gungor, Kissima, Conde, Housseini, Frantim, Mory, Barry, Bellafqih, Dacoury, Gabiam, Lemma, Boussate, Bouzalmad, Kabore, Memeti, Picchieti, Mfwamba, Arabi, Bangoura, Doumbouya.

Bertin Tomou devrait pouvoir profiter de l'entièreté de son effectif pour ce premier match.





Onhaye: De Vriendt ; Granville, Gall, Th. Delplank ?, Kembi, Gilain, Leclef, Bastin, Lorenzon, Guiot, Lambert, Defresne ?, Bouterbiat, Hendrick, Jorand, Fastrez, LizenB.



Delplank (genou) et Davrichov (clavicule) sont out pour ce premier déplacement qu'Afflisio (mollet) devrait aussi manquer. Defresne (tendinite tendon d'Achille) et Th.Delplank (cheville) sont incertains. La sélection sera affinée après l'entraînement prévu samedi matin.





Matches reportés