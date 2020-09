Sprimont 0 – Oppagne 0

Deux grosses occasions de part et d’autre lors de la première période. D’un côté, une tentative de Pezzin fut sauvée par Reichert au prix d’un gros réflexe du pied. En face, Murcia se mit en évidence en sortant un envoi de Raskin qui filait dans la lucarne.

Oppagne sortit encore un peu plus de sa coquille au fil des minutes. Au point de voir Raskin mettre la défense locale en difficulté. Sprimont patienta jusque dans les dernières minutes pour faire le siège du but de Reichert. Mais l’arrière-garde visiteuse parvint à tenir le coup et réalise par la même occasion un bon coup chez un des favoris de la série.

La fiche du match

Sprimont : Murcia, Saccio, Pezzin (47e Lakaye), Gorry, Choukri, Diallo, Bernard, Cavillot (80e Lawarrée), Vuza, Sahuke (71e Keysers), Bury.

Oppagne : Reichert, Dianda, Polis, T.Paquet, Raskin, R.Bonjean, Etienne, M.Bonjean (65e M.Bonjean), Je.Jadot, Pirson, Guillaume.

Arbitre : M.Blani

Avertissements: Raskin, Gorry, Vuza, Choukri, Lakaye, Saccio.