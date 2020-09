Onhaye-Rochefort 4-0



Alors que Rochefort garde la possession du ballon, Onhaye applique un pressing haut et tente de repartir rapidement vers le goal adverse. La première grosse occasion vient des pieds de Sbaa, titulaire surprise dans le 11 rochefortois. Sur phases arrêtées, Onhaye se montre dangereux, notamment via Guiot qui décroise trop sa reprise au premier poteau. Lorenzon ouvre la marque d’un superbe lob au bout d’un contre ultra rapide orchestré par Lambert. Onhaye, très bien organisé, creuse l’écart grâce à Guiot qui ajuste Jaa en deux temps, le ballon file dans le petit filet. De Vriendt sort ensuite le grand jeu face à Thomas qui avait l’occasion de ponctuer un solide raid solitaire, mais surtout de réduire l’écart avant la pause.

En seconde période, Rochefort pousse mais sans se procurer énormément d’occasions. Esseulé sur un centre, Leleu loupe le cadre du petit rectangle. La rencontre se tend et Sarr voit rouge après avoir envoyé Gilain dans les balustrades. Cela se complique pour les Marcassins. Ils ne baissent cependant pas les bras et Bertrand loupe le cadre de peu. En surnombre, Onhaye contrôle et alourdit le score. De Vriendt met Lorenzon sur orbite d’un dégagement on ne peut plus précis. Le buteur walherois ne tremble pas face à Jaa. Bertrand manque de sauver l’honneur en fin de match. Lorenzon inscrira même un troisième au bout d’un contre, bien servi par Bouterbiat.

La fiche du match



Onhaye: De Vriendt, Granville, Leclef, Lizen (81e Defresne), Gall, Bastin, Delplank (83e Kembi), Gilain, Lambert, Guiot (57e Bouterbiat), Lorenzon.

Rochefort: Jaa, Remy, Leleu Pétré, Di Lallo, Thomas, Bertrand, Sbaa (78e Antoine), Monmart, M. Lambert (83e Wauthy), Sarr, Gaziaux (70e Rentmeister).

Arbitre: A. Braley.

Avertissements: Delplank, Lizen, Guiot, Gall.

Exclusion: 60e Sarr.

Les buts: 16e Lorenzon (1-0), 30e Guiot (2-0), 77e Lorenzon (3-0), 88e Lorenzon (4-0).

Marloie-Habay 2-4



Un début de rencontre à l’avantage des visiteurs avec Warlomont qui ouvre la marque au quart d’heure suite à un coup-franc hors de portée de Lejeune (0-1). Mais c’est juste avant la mi-temps que la rencontre va prendre une tournure un peu folle avec trois buts en cinq minutes. Copette double l’avantage des siens et on pense les visiteurs à l’abri d’un retour (0-2). Mais les Marlovanais vont se déchaîner et en l’espace de deux minutes sur des phases arrêtées. Un premier corner est repris victorieusement de la tête par Collard et sur un deuxième corner, c’est cette fois Simon qui place une frappe gagnante pour remettre les deux équipes à égalité (2-2). Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur cette marque mais au point, ce sont bien les habaysiens qui se sont procurés le plus grand nombre d’occasion.

Peu après l’heure de jeu, Habay était réduit à dix suite à la deuxième carte de son défenseur, Lecomte. Malgré ce coup du sort et cette infériorité numérique, ce sont bien les joueurs de Samuel Petit qui allaient faire la différence en fin de rencontre. Tout d’abord profitant d’un auto-goal de l’infortuné Roland (2-3). Et alors que Marloie tentait le coup pour le coup, dans les arrêts de jeu, Molnar, qui était monté au jeu, trompait Lejeune (2-4).

La fiche du match



Marloie: Lejeune, Sbaa, Collard, Simon, Mustafaj (54e Talmas), Paquay, Jardez, Micha, Mohimont, Roland, Dion.

Habay: Mathieu, Raboteur, Lecomte, Herman (75e Day), Vandermalen, Copette (68e Molnar), Herman, G.Grevisse, R.Grevisse, Warlomont (65e Koriyan), Ansion.

Arbitre: M.Diskeuve.

Avertissements: Paquay, Roland, Lecomte, Reyter.

Exclusion: 65e Lecomte.

Les buts: 15e Warlomont (0-1), 30e Copette (0-2), 33e Collard (1-2), 35e Simon (2-2), 85e Roland csc (2-3), 90e Molnar (2-4).