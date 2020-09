Aywaille

STAFF

Patrick Fabbri (T1, 1re saison).

GARDIENS

Dorian Flagothier, Romain Pierret et Gauthier Lambert.

DÉFENSEURS

Mehdi Adib, Loïc Pirquet, Nicolas Delcourt, Manu Soto Munoz, Antoine Toussaint, Ilhan Amedov.

MÉDIANS

Mathias Nicolato, Antoine Deltour, Kévin Corbesier, Ludovic Ferron, Julian Rossi, Alexandre Famerie.

ATTAQUANTS

Logan Wilkin, David Ljubic, Sofiane Ben Saida, Bavon Tshibuabua, Wanderson Da Silva.

TRANSFERTS

Arrivées: Dorian Flagothier (Eupen), Romain Pierret (Warsage), Manu Soto Munoz (Bilzerse), Julian Rossi (Warnant), Mathias Nicolato (Tilleur), Wanderson Da Silva (Tilleur), David Ljubic (Richelle), Sofiane Ben Saida (Huy), Bavon Tshibuabua (Sprimont), Ilhan Amedov (Luxembourg).

Départs: Arnaud Courtois (Beaufays), Mathieu Delbouille (Aische), Mathieu Porcaro et Jérôme Roberty (Jodoigne), Julien Hansoulle (Herstal), Quentin Colson (Sockay-W.), Louis Jamar (Verlaine), Gauthier Poncelet (Luxembourg), Aloys Lambert (Ferrières).





Dison

STAFF

Jean-Sébastien Legros (T1, 2e saison), Fabio Farina (T2), Philippe Marché (TK).

GARDIENS

Dimitri Habran, Loris Kalf, David Rico Garcia.

DÉFENSEURS

Laurent Clerbois, Elias Courail, Quentin Dessaucy, Axel Leers, Nicolas Leroy, Arnaud Winandts.

MÉDIANS

Julian Demarteau, Gary Deville, Rachid Farssi, Loris La Delfa, Islam Manchigov, Julien Meunier, Gaëtan Ndofunsu Joao, Grégory Reuter, Hicham Said, Sergio Teruel, Eric Vandebon.

ATTAQUANTS

Arnaud Godard, Guillaume Legros, Jason Nicolas, Samuel Schyns.

TRANSFERTS

Arrivées: David Rico Garcia, Laurent Clerbois (Stockay), Sergio Teruel (RFC Liège), Julien Meunier (Tilleur), Hicham Said (Visé), Julian Demarteau (Wiltz), Axel Leers (Seraing), Loris La Delfa (Sprimont), Samuel Schyns (La Calamine).

Départs: Germain Hagemann (Malmundaria), Benjamin Maréchal (Battice), Adrien Van Hove (Stavelot), Jonathan Gallina (Fize), Denis Pousset (Melen), Youri Bonnechere (Faimes), Axel Mafuta (CS Verviers), Julien Antonini (Waremme), Nicolas Bauduin (Aubel), Joey Blavier (Amay).





Gouvy

STAFF

Christophe Bertels (T1, 4e saison), Laurent Amory (T2), Philippe Scheid (TK).

GARDIENS

Florent Poos, Gilles Wilmotte, Théo Scheid.

DÉFENSEURS

Mathieu Lentz, Antoine Gaspard, Arnaud Georis, Maxime Lambert, Gil Grandjean, Quentin Roufosse, Vincenzo Merlina.

MÉDIANS

Romain Gresse, Jordan Bissen, Lucas Heine, François Burton, Kevin Nicolay.

ATTAQUANTS

William Delvaux, Gauthier Joseph, Julian Pollina, Germain Schmitz, Steve Lalloyer, Guillaume Geurde.

TRANSFERTS

Arrivées: Julian Pollina (MCS Liège), Vincenzo Merlina (Herstal), Kévin Nicolay (Malmundaria), François Burton (Sprimont), Steve Lalloyer (Vaux-Noville).

Départ: Kévin Guillaume (Bastogne).





Habay-la-Neuve

STAFF

Samuel Petit (T1, 1re saison), Grégory Molnar (T2), Jean-Marie Pierre (T3).

GARDIENS

Sébastien Mathieu, Julien Jacquet.

DÉFENSEURS

Gil Grévisse, Romain Grévisse, Elysée Lecomte, Firmin Monaville, Warren Pietquin, François Reyter, Manu Jacob, Zahui Constant, Loïc Gillet.

MÉDIANS

Thomas Ansion, Nicolas Day, Gary Raboteur, Quentin Vandermalen, Kévin Warlomont.

ATTAQUANTS

Nathan Copette, Thomas Herman, Khoudo Koriyan, Grégory Molnar, Abdulaye Ndiaye.

TRANSFERTS

Arrivées: Thomas Herman, Nicolas Day et Élysée Lecomte (Meix-devant-Virton), Firmin Monaville et Loïc Gillet (U21 Virton), Constant Zahui Ahipo (sans club), Khoudo Koriyan (Freylange), Grégory Molnar (Saint-Mard).

Départs: Jonathan Moris (Habay-la-Vieille), Donovan Jacques et Valentin Klein (Freylange), David Schoumaker (Chaumont),Thomas Leurquin (Jamoigne), Costantin Zervakis (Saint-Hubert), Anasse Bekhaled (Mondercange, G-D).





Herstal

STAFF

Patrick Sangwa (T1, 2e saison), Khaled Ben Kahla et Cédric Jeanmart (T2), Patrick Telemans (TK).

GARDIENS

Aladin Bizimana, Florian Thewis.

DÉFENSEURS

Thomas Honay, Mohamed Sylla, Gaëtan Audoor, Walid El Guendi, Germain Marloye, Jean-Philippe Peso, François Delchambre, Gaëtan Duveau, Anthony Vanheukelom, Adama Cissé.

MÉDIANS

Pierre Goblet, Martin De Brouwer, Denis De Brouwer, Salvatore Baccarella, Dorian Sixset, Bilel Benothman, Julien Mbazoa, Martin Guichard.

ATTAQUANTS

Julien Hansoulle, Jordan Remacle, Cyril Brissinck, Didier Amou-Djaba, Jérémy Wojciechowski.

TRANSFERTS

Arrivées: Thomas Honay (Warnant), Pierre Goblet et Martin De Brouwer (Richelle), Julien Hansoulle (Aywaille), Jérémy Wojciechowski (Sprimont), Aladin Bizimana (Seraing), Bilel Benothman (Huy), Mohamed Sylla (Waremme), Didier Amou-Djaba (RFC Liège), Gaëtan Duveau (Stockay), Florian Thewis (Onhaye), Julien Rentmeister (Templiers), Jérémy Guillen (Huccorgne), Maxim Buzica (Oppagne).

Départs: Thomas Debante (Minerois), Julien Serwy (Dison), Miguel Parreira (arrêt), Michele Capone (Fize), Julien Tshiala (arrêt), Crispaldinho Chubaka (Verlaine), Diomande Mory (Huy).





Huy

STAFF

Bertin Tomou (T1, 1re saison), Christian Lallemand (TK).

GARDIENS

Florent Hogge, Noureddine Mardi.

DÉFENSEURS

Mohamed Khelil, Lorenzo Cusumano, Ahmed Bellafqih, Mikail Gungor, Mara Kissima Diak, Ange Obou Dacoury, Bebe Duran Djouogoua, Solo Conde, Georges Housseini, Hardy Gabiam.

MÉDIANS

Shenasi Memeti, Junior Frantim, Diomande Mory, Thierno Barry, Hamza Bouzalmad, Imad Lemma.

ATTAQUANTS

Brian Picchietti, Ruben Kaboré, Henri Mfwamba, Adam Arabi, Anas Mazzo Boussate, Ibrahima Sory Bangoura, Iya Doumbouya.

TRANSFERTS

Arrivées: Shenasi Memeti (Geer), Lorenzo Cusumano (libre), Junior Frantim (Faimes), Ahmed Bellafqih (Tilff), Ruben Kaboré (Richelle), Ange Obou Dakoury (Oppagne), Imad Lemma (Stavelot), Noureddine Mardi (Houthalen), Bebe Duran Djouogoua et Thierno Barry (Andoy Wierde), Diomande Mory (Herstal), Kissima Diak Mara et Georges Housseini (Cointe), Solo Conde, Henri Mfwamba (libre), Mikail Gungor (Cheratte), Hardy Gabiam et Iya Doumbouya (Seraing Athlétic), Hamza Bouzalmad (JS Kemexhe-Crisnée), Adam Arabi (Solières), Ibrahima Sory Bangoura (RAS Monceau), Anas Mazzo Boussate (UCE Liège).

Départs: Bilel Benothman (Herstal), Moïse Mavula (Aische), Pascal Bairamjan, Mirko Rupcic, Maxime Cosse, Maxime Crahay, Grégoire Martin, Arthur Mathieu, Robin Bartholomé, Florent David, Berthold Kitoko (Solières), Demba Seck (Warnant), Sofiane Ben Saida (Aywaille), Nicolas Jadot (Oppagne), Jean Desseille et Charles Dion (Marloie), Loïc Vander Cammen (Namur), Jean Mathieu (Meux), Nelson Nawezi (Momalle), Thomas Hernandez (Nismes), Deli Bajraktari (?), Alexandre Graas (arrrêt), Souleymane Thiaw (?), Alassane Sermé (Herstal).





Jodoigne

STAFF

Christophe Kinet (T1, 1re saison), Luc Bertrand (T2 et TK).

GARDIENS

Bertrand Bauwin, Loïc Bronckart, Giuseppe Argentino.

DÉFENSEURS

Romain Puttemans, Jeremy Mbolo, Jerry Tihon, Quentin Puttemans, Mathieu Porcaro, Samuel Van Roosebeke.

MÉDIANS

Alejandro Congosto, Quentin Lisman, Cédric Pantot, Igor Closse, Altin Muaremi, Loris Lallemand, Fiorenzo Fortemps, Tanguy Beaupain, Kenni Senga.

ATTAQUANTS

Jonathan Bruno, Maxime Heinen, Jérôme Roberty, Ethan Beaupain, Brian Mangunza, Eduard Matafadi.

TRANSFERTS

Arrivées: Loris Lallemand, Loïc Bronckart, Altin Muaremi, Maxime Heinen (Waremme), Jérôme Roberty, Mathieu Porcaro (Aywaille), Samuel Van Roosebeke, Tanguy Beaupain, Ethan Beaupain, Kenni Senga (Tilleur), Jerry Tihon (Verlaine), Brian Mangunza (Wavre), Eduard Matafadi (Givry).

Départs: Thomas Leblois, Cédric Veronnez (Perwez), Nicolas Lentini (Perwez), Régis Nicaise (Wavre-Limal), Sam Ballieux (Wavre-Limal), Nathan Gosselain (Verlaine), Charly Vanroy (Villers), Lorenzo Gonzalez, Jérôme Ginion (Chastre), Ricardo Musset (Solières).





Onhaye

STAFF

Lionel Brouwaeys (T1, 4e saison), Nicolas De Vriendt (T2 et TK), Frederico Rejas Lopez (T3).

GARDIENS

Nicolas De Vriendt, Bastien Verbruggren.

DÉFENSEURS

Maxime Aflision, Luis Defresne, Léopold Granville, Audric Jorand, Thomas Leclef, Maxime Lizen, Josue Bastin.

MÉDIANS

Mathis Fastrez, Sven Hendrick, Thibaut Delplank, François-Guillaume Gilain, Bastien Delplank, Gaëtan Gaal.

ATTAQUANTS

Anthony Lorenzon, Guela Davrichov, Adel Bouterbiat, Grégoire Guiot, Aurélien Lambert, Jean-Baptiste Kembi.

TRANSFERTS

Arrivées: Nicolas Bourguet, Gauthier Piret (Aische), Achraf Salime (Solières), Julien Charlier (Couvin-Ma. Fraire), Robin Leemans (Rebecq).

Départs: Meyric Catinus (Aische), Jason Hody (Spy), Roman Severino (FCO Namur), Florian Namèche (Biesme).





Marloie

STAFF

Samuel Lefèbvre (T1, 2e saison), Bruno Meunier (T2), Olivier Remy (TK).

GARDIENS

Jean Desseille, Florian Lejeune.

DÉFENSEURS

Pierre Collard, Antoine Pierre, Denis Gérard, Momo Gueye, Kévin Heligers, Luka Micha, Burim Mustafa, Arthur Paquay, Kevin Sbaa.

MÉDIANS

Adrien Collard, Romain Delvaux, Charles Dion, Jérémy Jardez, Mathieu Mohimont, Grégory Servais, Bastien Talmas.

ATTAQUANTS

Patrick Collin, Erwin Guidon, Valentin Raskin, Tom Roland, Laurice Simon.

TRANSFERTS

Arrivées: Jean Desseille, Adrien Collart et Charles Dion (Huy), Dylan Warnier (Ciney), Arnaud Van Linthout (Aye), Florian Lejeune (Mormont), Momo Gueye (Givry), Lucas Druez (La Roche), Romain Delvaux (Ciney), Jordan Colleau (Eprave), Laurice Simon (Condruzien), Tom Roland (RFC Liège).

Départs: Nikola Pepic et Éric Teumdie (Templiers-Nandrin), Manu Mahin (Rochefort B), Steve Peeters (Nassogne), Karim Knis (Nassogne), Roland Onana (Nassogne), Thomas Collot (Neffe), Vincent Meyer (arrêt).





Mormont

STAFF

Philippe Médéry (T1, 6e saison), Arnaud Boclinville (T2), Laurent Boverie (TK).

GARDIENS

Jean-Philippe Marthoz, Jonathan Malela.

DÉFENSEURS

Maxime Charneux, Denis Crevecoeur, Julien Doutreloup, Pierre Lejeune, Sasha Linchet, Fabian Lo Monte, Joachim Ngoie.

MÉDIANS

Robin Dardenne, Charles Godelaine, Antoine Lecerf, Pierre Marchal, Valentin Pirson, Nicolas Prévot, Mourad Amrous, Benoit Henrotay.

ATTAQUANTS

Julian Bisconti, Justin Hébette, Matthéo Jacquemart, Alex Lauwers, Jordan Michel.

TRANSFERTS

Arrivées: Antoine Lecerf (Hamoir), Mourad Amrous (Stockay), Matteo Jacquemart et Jonathan Nseka Malela (Tilleur), Joachim Ngoie (Visé), Fabian Lo Monte (Waremme).

Départs: Anthony Spinosa (T2 à Stockay), Geoffrey Jalhay (arrêt), Garvin Volvert et Cyril Mahin (La Roche), Florian Lejeune (Marloie).





Oppagne

STAFF

Eddy Raskin (T1, 5e saison), Serge Lahou (T2), Jean Jourdan (TK).

GARDIENS

Guénaël Mazzara, Aloïs Reichert.

DÉFENSEURS

Romain Bonjean, Johan Paquet, Benjamin Kersten, David Polis, Elie Dianda, Mathias Nijskens.

MÉDIANS

Tom Paquet, Marvin Etienne, William Guillaume, Thomas Pirson, Nicolas Jadot, Mathys Raskin. Martin Bonjean.

ATTAQUANTS

Jérôme Jadot, Alexandre Biatour, Jordy Jadot, Ian Biquet, Maxim Buzica, Yannis Fiacre.

TRANSFERTS

Arrivées: Benjamin Kersten (Loyers), Maxim Buzica (Herstal), Nicolas Jadot (Huy), Aloïs Reichert (Meix), Joël Logbo Koffi (U19 Saint-Trond).

Départs: Simon De Bona (Chevetogne), Kevin Gena (Houmart), Fabrice Nlend (Verlaine), Daniel Yema Shongo (Warnant), Melvin Mbona (Huy).





Raeren-Eynatten

STAFF

Jonathan Négrin (T1, 5e saison), Cédric Bouchez (T2), Mario Groteklaes (TK).

GARDIENS

Daniel Johnen, Romain Longaretti.

DÉFENSEURS

Ingo Evertz, Joao Küpper, Dennis Laschet, Anthony Niro, Vincent Offerman, Fabrice Stoffels.

MÉDIANS

Abderahman Akdim, Cerim Becirovic, Noémi Bong, Markus Klauser, Léon Koonen, Dieuveille Mangaya Twadela, Florent Offerman, Sakah Stochkov.

ATTAQUANTS

Jérémy Bong, Nicolas Collubry, Carlo Evertz, Tobias Lauffs.

TRANSFERTS

Arrivées: Romain Longaretti (Sprimont), Ingo Evertz (Vichttal), Dieuveille Mangaya Twadela (Lürrip).

Départs: Semir Islamovic (La Calamine), Cédric Laschet (Breinig), Vincent Naftaniel (Baelen).





Richelle

STAFF

Benoît Waucomont (T1, 4e saison), Michaël Possen (T2), Jean-Bernard Ramakers (TK).

GARDIENS

Benjamin Gielen, Lucas Macors, Florent Marly.

DÉFENSEURS

Bastien Halleux, Martin Leroy, José-Marie Nzembo, Julien Restiglian, Corentin Servais, Benoît Simon, Florian Thonus, Maxime Thys, Charles Weber.

MÉDIANS

Pierre Biscotti, Maxime Colpin, Théo Halleux, Cédric Lanckohr, Cyril Pohl, Antonio Porrovecchio, Kevin Spano.

ATTAQUANTS

Damien Busarello, Théo Gaillard, Hugo Gilon, Lionel Loyaerts, William Mauclet, Romain Romero Cervera, Dimitri Velegan.

TRANSFERTS

Arrivées: Pierre Biscotti (Hamoir), Dimitri Velegan (Verlaine), Julien Restiglian (Faimes), Théo Gaillard (Melen), Hugo Gilon (AS Eupen), Théo Halleux, Antonio Porrovecchio (Seraing), Benjamin Gielen (Tilleur), José-Marie Nzembo (Solières).

Départs: Nicolas Hansen, Pierre Wangermez (Aubel), William Renaud, Arthur Schonbrodt (Warsage), Martin De Brouwer, Pierre Goblet (Herstal), David Ljubic (Aywaille), Anthony Piccoli (Saive), Dorian Pirotte (Blegny), Thomas Clemente Ramos (Jehay), Maxime Deghaye (arrêt).





Rochefort

STAFF

Yannick Pauletti (T1, 2e saison), Eric Thirion (T2), Yannick Houbion (TK).

GARDIENS

Alexis Martinez, Gwen Jaa, Augustin Hayon.

DÉFENSEURS

Vincent Gaziaux, Gilles Bernard, Jeffrey Rentmeister, Maël Lépicier.

MÉDIANS

Thibaut Monmart, Anthony Di Lallo, Louis Lambert, Dylan Remy, Adel Sbaa, Jérémy Wauthy, Jérôme Bertrand, Loïc Latour, Benoït Leleux, Pascal Andel Sarr, Valentin Thomas.

ATTAQUANTS

Simon Marrazza, Maxime Lambert, Tom Antoine, Alfred Ouedraogo, Corentin Marion.

TRANSFERTS

Arrivées: Maxime Lambert, Jérôme Bertrand, Thibaut Monmart (Stockay), Simon Marrazza (Aische), Gilles Bernard (Durbuy), Dylan Rémy (Givry), Vincent Gaziaux (Aische), Jérémy Wauthy (Onhaye), Adel Sbaa (Ciney), Gwen Jaa (Visé), Loïc Latour (libre), Anthony Di Lallo (Jehay), Pascal Andel Sarr (Londerzeel), Valentin Thomas (Meix-devant-Virton)

Départs: B.Michel (Haversin), Bryan Fontaine, Jordan Chenon et Baptiste Benassy (Condruzien), Marty Labar et Nicolas Liotta (FCO Namur), Loïc Crucifix (Neffe), Jérôme Claude et Jérémy Beck (Ciney), Arthur Catania (La Roche), Reida Rathay (Spy), Nicolas Leroy (?), Nicolas Vincent (?), Remy Staes (Kosova Schaerbeek), Léon Benassy (Wellin), Basile Pingaut (Couvin.Ma Fraire)





Sprimont

STAFF

Hervé Houlmont (T1, 1re saison), Raphaël Santeusanio et Karim Ghafghaf (T2).

GARDIENS

Fabrice Genchi, Luka Lapraille et Adrian Murcia

DÉFENSEURS

Andy Saccio, Benoit Lambrechts, Lucas Ferron, Pierre-Alain Laloux, Yedi Vuza, Romain Bernard, Axel Vinaimont, Sami Choukri.

MÉDIANS

Loïc Balthazar, Bastien Cavillot, Issa Gory, Noah Lawarrée, Maxime Lecluse, Alexandre Bury.

ATTAQUANTS

David Keysers, Mandi Sahuke, Gilles Pezzin, Moussa Diallo, Arnaud Lakaye.

TRANSFERTS

Arrivées: Luka Lapraille (Virton), Fabrice Genchi, Yedi Vuza, Andy Saccio, Sami Choukri, Issa Gory, Alexandre Bury, Arnaud Lakaye, Pierre-Alain Laloux (Durbuy), Maxime Lecluse (Verlaine), Moussa Diallo (Spouwen-M.), Mandi Sahuke (West Hoek).

Départs: Bavon Tshibuabua (Aywaille), Loris La Delfa (Dison), Kevin Ribeaucourt, Joseph Akono (Solières), Jérémy Wojcichowdki, Nicolas François, François Burton (Gouvy), Augustin Cassoth, Arnaud Morhet (arrêt), Dorian Da Silva (Xhoris), Harry Tremblez ( ?).





Wanze-Bas-Oha

STAFF

Jean-Yves Mercenier (T1, 3e saison), Alain Rorive (T2), Francis Dejasse (TK).

GARDIENS

Judikael Dorval, Jérôme Henrotte.

DÉFENSEURS

Jonathan Kabombo, Jean-Yves Mercenier, Michaël Fréson, Alexis Pessotto, Gaëtan Mazzara, Arnaud Klein, Romain Lambotte, Maxime Lemaire, Lucas Dony, Roland Tietcheu.

MÉDIANS

Dylan Gilson, Anthony Hotton, Samuel Bortolin, Corentin Depas, Guillaume Goosse, Pierre Moulin, Tom Dethier, Robin Pire, Stéphane Jamart, Arnaud Louis, Lucas Mattiuzzi, Grady Dongala.

ATTAQUANTS

Henri Neerdael, Théo Pianetti, Lorenzo Messina.

TRANSFERTS

Arrivées: Robin Pire (Braives), Stéphane Jamart (Andenne), Tom Dethier (Solières), Grady Dongala et Roland Tietcheu (Durbuy).

Départs : Anthony Di Lallo (Rochefort), Florian Lange (P3 Bas-Oha), Killian Adam (Templiers-Nandrin).