Ce qu'il s'est passé en D3B amateurs ce dimanche.

Sept matches étaient au programme.

Warnant – Sprimont 2-0

En se ménageant deux occasions d’entrée, Warnant donnait le ton. Mais Carvalho et Rossi ne parvenaient pas à conclure. Sprimont tentait de semer le danger via des frappes à distances.

En seconde mi-temps, Honay devait sauver sur sa ligne avant que Murcia ne dévie une frappe de Saglam. C’est finalement sur penalty, via une Panenka de Saglam, que leader ouvrait la marque. Rossi doublait la mise d’une magnifique frappe enroulée, consécutive à un superbe mouvement collectif. Sprimont buvait le calice jusqu’à la lie avec deux exclusions.

Technique

Warnant : Gérard; Honay, Gonzatti, Heptia, Crespin; Niakate, Papalino (76e Fransolet); Rossi (76e Scevenels), Saglam, Miézal (82e De Castris), Carvalho Alleoni.

Sprimont : Murcia; Lambrechts, Fall, Bernard, Pezzin; Cavillot, Lawarree, Vinaimont (73e La Delfa), Burton, Akono (83e Beltrame), Tshibuabua.

Arbitre : M. Simonini

Avertissements : Heptia, Lawarree, Fall, Bernard

Exclusions : 62e Tshibuabua (2j.), 79e Lambrechts.

Les buts : 58e Saglam sur pen. (1-0), 70e Rossi (2-0)

Raeren – Aische 0-1

Aische avait un beau coup à jouer ce dimanche à Raeren pour creuser le trou dans le haut de tableau. Sans Samouti et Daout, suspendus, et avec De Ketelaere titulaire pour la première fois depuis son retour d'Australie, les Hesbignons ont livré la prestation qu'il fallait. Bien organisés, ils ont pu compter sur un Laurent Dethier de retour en forme pour débloquer la situation à un quart d'heure du terme.

Un but suffisant pour empocher les trois points et consolider la deuxième place du général. Aische reste à cinq points de Warnant qui s'est imposé contre Sprimont mais a désormais trois et cinq points d'avance sur Raeren et Richelle.

Technique

Raeren : Johnen, Kupper (86e Becirovic), Laschet, Klauser, Lauffs, Bong, Offerman, Stoffels, Akdim, Collubry, Niro (65e Stochkov ; 87e Koonen))

Aische : Prévot ; Fournier, Piret, Macalli (90e Nzinga), Dethier (87e Servidio), Gécé, Joannes, Detienne (76e Marrazza), De Ketelaere, Gaziaux, Michels

Arbitre : Boeur

Avertissements : Michels, Lauffs, Offerman, Gécé, Laschet, Akdim, Collubry

Les buts : 75e Dethier (0-1)

Mormont – Habay 2-0

Décidément, les derbies réussissent bien aux Mormontois. Une semaine après avoir renouvelé avec la victoire face à Oppagne, c’est cette fois face à Habay-La-Neuve, ils ont pris les trois points. Dardenne a donné à l’avantage à ses couleurs avant de voir Mormont louper l’occasion de doubler la marquer suite à un penalty loupé par Michel.

Dans les arrêts de jeu, Grevisse était exclu et dans la foulée, Bisconti tuait tout suspens (2-0).

Technique

Mormont : Marthoz, Godelaine, Pirson (46e Charneux), Dardenne, Henrotay, Michel, Volvert (75e Bisconti), Doutreloup, Marchal, Crevecoeur, Jalhay (85e Lauwers).

Habay : Mathieu, Raboteur, Reyter, Bekhaled (61e N’Diaye), Schoumaker, Vandermaelen, Copette (73e Ansion), G.Grevisse (73e Zervakis), R.Grevisse, Warlomont, Jacob.

Arbitre : M-A.Rojas

Avertissements : Mathieu, Schoumaker, Reyter, R.Grevisse.

Exclusions : R.Grévisse

Le but : 34e Dardenne (1-0), 93e Bisconti (2-0).

Spy – Jodoigne 3-4

Spy : Aromatario, Ficheroulle, Brouir, Manna, Sbaa, Boujabout, Henrotaux (67e Tambour), Kilewuka (58e Mignon), Blanchard, Vigneront, Motte (58e Francotte)

Jodoigne : Brandt, Leblois, Mbolo, Musset Quintais, Ginion (82e Pentot), Closse, Lisman, Congosto Robledo, Bruno (89e Vanroy), Puttemans, Fortemps

Arbitre : M.Bertholet

Avertissements : Closse, Boujabout, Francotte, Vigneront, Mignon

Exclusion : 40e Closse (2e jaune), 77e Manna

Les buts : 39e Congosto (0-1), 42e Brouir (1-1), 46e Puttemans (1-2), 54e Ginion (1-3), 73e Manna (2-3), 78e Lisman (2-4), 87e Sbaa (3-4)

Meix-Oppagne 1-3

Meix-dvt-Virton : Brolet ; Lecomte, Negi, Schmit, Q. Thomas ; Blaise, V. Thomas ; Colette (46e Aubois), Neetens (70e Evrard), Herman (70e Jacques) ; Bréda.

Oppagne : Mazzara ; T. Paquet (90+2 Borrey), De Bona (85e Lejeune), J. Paquet, R. Bonjean (72e Gena) ; Yema Shongo, Étienne, M. Bonjean, Jadot, Nijskens ; Guillaume.

Arbitre : M. Lobet.

Avertissements : Neetens, V. Thomas.

Les buts : 3e T. Paquet (0-1), 10e De Bona (0-2), 18e T. Paquet (0-3), 82e Lecomte (1-3).

Herstal – Rochefort 1-3

Herstal : Debante; Audoor, Serwy, El Guendi, Parreira, De Brouwer (79e Sixset), Brissinck, Remacle, Buzica (46e Guillen), Capone (62e Guichard), Chubaka.

Rochefort : Martinez Perez; Rentmeister, Rhatay, Leroy, Leleu, Marion, Staes, Lambert, Ouedraogo (76e Lépicier), Antoine, Liotta.

Arbitre : M. Theunis

Avertissements : Brissinck, El Guendi, Serwy, Marion, Antoine, Ouedraogo, Liotta

Exclusions : 42e Staes (2j.), 88e Rentmeister (2j.)

Les buts : 1re et 24e Marion (0-2), 49e Antoine (0-3), 66e Remacle sur pen. (1-3).

Aywaille 2 – 1 Ciney

Match piège par excellence face à la lanterne rouge, les Aqualiens ont émergé sur la fin après avoir douté durant une bonne partie de la rencontre. Avec cette victoire au finish, les hommes de Patrick Fabbri signent ainsi un 19 sur 24 qui leur permet de toujours croire à leur objectif honorifique d’accrocher une sixième place voire d’aller chercher une troisième tranche qui serait synonyme de tour final.

Technique

Aywaille : Lambert G. ; Adib, Lambert A., Delcourt, Porcaro (81e Burgevin) ; Deltour (46e Pirquet), Toussaint (68e Bebronne), Famerie, Wilkin, Hansoulle ; Jamar.

Ciney ; Monteleone ; Jorand, Gauchet, Choisez (73e Baudot), Lambrechts, Villano, Vandiepenbeeck, Dandoy, Diansangu, Audran (73e Lamour), Despas.

Arbitre : M. Gabriel.

Avertissements :Deltour, Delcourt, Audran, Porcaro, Burgevin, Monteleone.

Les buts : 25e Lambrechts (0-1) ; 87e Famerie (1-1) ; 90e Jamar (2-1).