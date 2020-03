Ce qu'il s'est passé en D3B amateurs.

Aywaille 2 – 1 Huy

Voici nos résumés.

La partie démarrait de la meilleure des façons pour les Aqualiens qui, dès la 3e minute, profitaient des largesses défensives des Hutois pour ouvrir le score par l’entremise de Jamar qui ajusta calmement Crahay. Huy rencontrait des difficultés à entrer dans la rencontre mais Aywaille n’en profitat pas malgré quelques possibilités.

Progressivement, les Hutois prenaient leurs marques mais sans être plus adroits devant le but adverse. Le second acte se voulait plus intensif, plus rythmé mais avec beaucoup de déchets de part et d’autre. Mais en fin de match, sur un contre, Thiaw toucha le ballon de la main et provoqua un penalty que Colson transforma. Victoire sur le fil pour les Aqualiens.





Technique

Aywaille : Delbouille ; Adib, Lambert, Delcourt, Wilkin ; Colson (90e Deltour), Ferron (75e Corbesier), Toussaint, Hansoulle ; Roberty (70e Famerie) ; Jamar.

Huy ; Crahay ; Dion, Vander Cammen, Thiaw, Bartholome ; Serme (56e Cosse), Kitoko, Matthieu, Martin (83e Hernandez), Ben Saïda ; Seck.

Arbitre : M. Body.

Avertissements : Colson, Roberty, Kitoko, Ferron, Matthieu, Martin,

Exclusion : 80e Cosse (directe).

Les buts : 3e Jamar (1-0) ; 73e Ben Saïda (1-1) ;88e Colson sur pen. (2-1)

Raeren – Spy 1-1

Pour Spy qui comptait quatre points de retard sur le premier sauvé (Huy) avant ce week-end, ce déplacement valait son pesant de cacahuètes.

Les joueurs l'ont bien compris et ont joué crânement leur chance ce dimanche à Raeren, qui pouvait prendre la seconde place du général et revenir à trois points du leader Warnant en cas de victoire. Spy a bien géré la première période mais a craqué en début de seconde, en concédant un penalty synonyme d'ouverture du score.



On pensait les Germanophones lancés mais les Spirous ont eu les ressources nécessaires pour égaliser via Brouir. Grâce à ce nul, l'écart reste inchangé avec Jodoigne qui a partagé contre Herstal (1-1) mais Spy reprend par contre un point à Huy qui s'est incliné à Aywaille (2-1).

Technique

Raeren : Johnen, Kupper, Laschet, Klauser, V. Offerman, Becirovic (67e F.Offerman), Stochkov (60e Lauffs), Evertz, Islamovic, Niro, Koonen



Spy : Maricosu, Ficheroulle, Brouir, Sbaa (85e Paris), Francotte (56e Mignon), Boujabout (75e Manna), Henrotaux, Blanchard, Vigneront, Hadim, Dury

Arbitre : M.Diskeuve



Avertissement : Ficheroulle, Henrotaux, V.Offerman, Hadim

Les buts : 50e Klauser (1-0 sur pen), 78e Brouir (1-1)

Mormont – Oppagne 1-0

Dans un derby du plus nord très disputé, Mormont a émergé à la 71ème minute grâce à un coup franc dévié par le mur de Denis Crèvecoeur.

En première période, si Marthoz sauve les meubles devant T.Paquet grâce à un réflexe du pied étourdissant, les deux blocs sont bien en place et ne concèdent pas grand chose aux attaquants de part et d'autre. Par contre, dans le deuxième acte, les Jadot, Etienne et T.Paquet hériteront de plusieurs opportunités pour tromper la vigilance de Marthoz, sans succès.

Le dernier rempart mormontois a sorti une prestation cinq étoiles pour garder le zéro derrière cet après-midi. Un succès très précieux des Mormontois qui se rassurent après le forfait infligé plus tôt dans la semaine.

Jodoigne - Herstal 1-1

Mormont: Marthoz ; Godelaine (65e Charneux), Pirson, Dardenne, Michel (85e Otte), Spinoza, Doutreloup, Marchal, Lauwers (75e Inez Martins), Crèvecoeur, Jalhay.Oppagne: Mazzara ; T.Paquet, De Bona, Raskin, J.Paquet, R.Bonjean, Yema Shongo, Etienne, Jer.Jadot, Pirson, Nijskens (80e Fiacre).Arbitre: A.Soors.Avertissements: Pirson, Raskin, Lauwers, Spinosa, Jalhay.Le but: 71e Crèvecoeur (1-0).

Une semaine après avoir concédé la défaite sur sa pelouse face à Aywaille, Jodoigne a dû se contenter du point du partage face à une formation de Herstal classée juste au-dessus d’elle. Menés au score juste après la reprise, les joueurs de Fabrice Silvagni ont poussé pour revenir au score et ont été récompensés avec l’égalisation signée Ginion à sept minutes de la fin du temps réglementaire. Au final, un point supplémentaire qui rapproche un peu plus les promus du maintien.

La fiche technique

Jodoigne: Brandt, Leblois (85e Marchal), Mbolo, Congosto, Puttemans, Ginion, Closse, Fortemps (68e Pantot), Burno, Lisman, Vanroy.

Herstal: Debante, Rentmeister (65e Mahamat), Audoor, Parreira, El Guendi, Remacle, Chubaka, De Brouwer, Sixset (73e Buzica), Guichard (88e Capone), Mbazoa.

Arbitre: M. Gillet.

Avertissements: Fortemps, Leblois, Mbazoa, Bruno.

Les buts: 50e Chubaka (0-1), 83e Ginion (1-1).