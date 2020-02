Voici ce qu'il s'est passé en D3B amateurs ce dimanche.

Habay - Herstal 7-1

Deux buts en première armure, deux autres dès la reprise, les joueurs de Jean-Luc Manand ne firent pas dans la fine bouche pour écarter une formation herstalienne menée 4-0 après moins d’une heure de jeu.

Tout était dit. Les heureux élus se nomment Vandermaelen, Bekhaled et Copette (2x). Vandermaelen, G. Grévisse et Moris humilièrent les Liégeois à charge de Remacle de sauver un semblant d’honneur (6-1). Avec cette plantureuse victoire, le promu habaysien est très bien parti pour éviter la place de barragiste (13e).

Technique

Habay : Mathieu ; G. Grévisse, Reyter, Jacob, R. Grévisse ; Raboteur, Schoumaker, Warlomont, Copette (70e Moris) , Vandermaelen ; Bekhaled.

Herstal : Debante ; Audoor, Parreira, Guichard, Mbazoa ; Sixset, De Brouwer, Chubaka, Delchambre, Remacle ; El Guendi.

Arbitre : M. Germain.

Les buts : 15e Vandermaelen (1-0), 18e Bekhaled (2-0), 50e et 55e Copette (3-0, 4-0), 74e Remacle (4-1), 76e Vandermaelen (5-1, 76e), 84e G. Grévisse (6-1), 89e Moris (7-1).

Richelle - Warnant 0-2

Warnant avait une certitude avant ce choc: celle de conserver sa place de leader, quelle que soit l'issue de la rencontre. Mieux: les Hesbignons sont les grands bénéficiaires du week-end.

La partie, comme attendu, était âprement disputée, dans des conditions pluvieuses et venteuses qui ne facilitaient pas toujours les échanges, malgré la surface synthétique. Les défenses prenaient longtemps le pas sur les velléités offensives de chaque équipe, jusqu'au but opportuniste de Miézal. La réaction de Richelle ne se faisait pas attendre, mais Mauclet n'obtenait pas un penalty pourtant évident. Warnant ne demandait pas son reste et Rossi y allait d'un but peu académique pour mettre fin au suspense à cinq minutes de la fin.

Richelle: Marly; Thonus, Thys, Wangermez (76e Ljubic), Servais; Spano, Piccoli, Pohl, Lanckohr; Busarello (88e Romero Cervera), Mauclet.

Warnant: Gérard; Crespin, Heptia, Gonzatti, Sciullintano; De Castris (89e Licour), Papalino, Rossi (86e Niakaté); Miézal (89e Fransolet), Saglam, Scevenels.

Arbitre: M. Boeur.

Avertissements: Servais, Crespin, Spano, Piccoli.

Les buts: 68e Miézal (0-1), 84e Rossi (0-2).