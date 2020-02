Les résumés des matches de ce dimanche.

Sprimont 0 – 1 Aische

Le premier acte était assez pauvre au niveau footballistique entre deux équipes qui se rendaient de nombreux déchats à la construction. Néanmoins, les deux entités se créaient l’une ou l’autre possibilité mais sans en profiter. Le second acte démarrait de la meilleure des façons pour les Aischois qui ouvraient le score par l’entremise de Michels d’une superbe volée du gauche. Sprimont réagissait par l’intermédiaire de Tshibuabua mais le Congolais plaçait sur Prevot. Sprimont tentait bien d’inverser le cours des événements mais Aische restait bien en place sans rien concéder. Au vu des occasions, les Carriers auraient pu revendiquer un point…

Fiche technique

SPRIMONT : Murcia ; Lambrechts, Fall, Bernard, Pezzin ; Beltrame (78e Tremblez), Czagiel (70e Ribeaucourt), Cavillot, Burton, Da Silva (46e Tshibuabua) ; Akono.

AISCHE : Prevot ; Delvigne, Gaziaux, Daout, Piret ; Michels (81e Nzinga), Samouti, Joannes (70e Fournier), Gécé (75e Dethier), Marrazza ; Macalli.

ARBITRE : M. Meys.

AVERTISSEMENTS : Da Silva, Bernard, Joannes, Lambrechts,Akono

LE BUT : 47e Michels (0-1)

WARNANT 3 – 3 JODOIGNE

Un partage qui offre la tranche à Warnant.

A la mi-temps, plus fort dans les duels, Jodoigne rentra logiquement au vestiaire avec un but d’avance alors que Warnant avait ouvert la marque. Les visités reprirent la seconde période de la meilleure des façons en égalisant par Licour. Warnant domina et reprit les commandes par Scevenels avant que Puttemans n’égalise en fin de partie.

Fiche technique

WARNANT : Gérard ; Fransolet, Heptia, Mbanga, Honay ; Licour, Papalino (46e Gonzatti), DeCastris, Scavenels ; Carvalho, Saglam

JODOIGNE : Bauwin ; Leblois, Mbolo, Puttemans, Musset (43e Closse) ; Lisman (78eVanroy), Congosto (78e Ginion), Fortemps, Pantot ; Gosselain, Bruno

ARBITRE : M. Ledda L.

AVERTISSEMENTS : Musset, Fransolet, Licour, Leblois, Mbolo, Closse

BUTS : 29e Carvalho (1-0), 36e Bruno (1-1), 40e Lisman (1-2), 49e Licour (2-2), 73e Scevenels, 88e Puttemans (3-3).

Oppagne 4 - Habay 1

D’entrée de jeu, Habay cueillit Oppagne à froid par Kévin Warlomont. L’ailier gaumais confirma la domination de ses couleurs en s’infiltrant dans la surface avant de fixer Mazzara en deux temps (0-1).

Alors que le même Mazzara sauva les meubles à plusieurs reprises pour les Gaulois, T.Paquet égalisa à la moitié du premier acte sur un pénalty obtenu par Jordy Jadot. Oppagne renversa même complètement la vapeur à la 31ème lorsque Raskin, lancé par Tom Paquet, s’en alla crucifier Mathieu pour faire 2-1.

Si Warlomont ou N’Diaye hérita de plusieurs opportunités pour égaliser avant la pause, Mazzara garda sa cage avec brio.

À la sortie des vestiaires, Etienne se faufila dans la défense d’Habay avant de placer une frappe imparable à la 53e (3-1). Si Habay hérita de plusieurs occasions franches pour revenir dans la rencontre, Jordy Jadot frappe le poteau en fin de partie. Finalement, le même Jadot alla chercher son deuxième pénalty de la journée, avant le convertir lui même à la 90e pour fixer les chiffres à 4-1. Une défaite un poil sévère pour les visiteurs.

Technique

Oppagne: Mazzara, Polis, Jadot, T.Paquet, Raskin (84e Fiacre), J.Paquet, Bonjean, Yema, Etienne, Jadot, Pirson.



Habay: Mathieu, Reyter, Schoumaker, Vandermaelen, Copette (68e Zervakis), G.Grevisse, R.Grevisse, Warlomont, Ansion (45e Raboteur), Jacob, N’Diaye.



Arbitre: C.Boeur.



Avertissements: Vandermaelen, Etienne.



Les buts: 5e Warlomont (0-1), 22e T.Paquet (1-1, sur pen), 31e Raskin (2-1), 53e Etienne (3-1), 90e Jor.Jadot (4-1 sur pen).