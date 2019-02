Des suspendus, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous





Longlier - Oppagne> samedi 20h

Longlier: Salmon, Dion, Baudot, Simon, A.Sbaa, Kosova, Lecomte, Kouadio, Choisez, Gauchet, K.Sbaa, Mohimont, Kourouma, Bajraktari, Garcia, Bukran, Delvaux.

>Commentaires: Le premier match de Pascal Lebrun doit être teinté de succès. "C’est impératif !" Vandermaelen (adducteurs), Stilmant (poignet) et Bigonville (suspension 1/1) n’entrent pas en ligne de compte.

Oppagne: Catania, O.Bonjean, R.Bonjean, Boyne, Gena, De Bona, Michel, J.Paquet, Pirson, Jadot, M.Bonjean, T.Paquet, Raskin, Nijskens, Guillaume, Biatour.

>Commentaires: Boyne et Jadot rentrent de suspension. Mbona est le seul joueur absent pour ce derby.

RFC Huy - Condruzien> samedi 20h

Huy: Courtois, Hogge; Heptia, Pirnay, Nawezi, Konsdorff, Khelil, Kone, Bartholome, Marchal (?), Esser, Bertrand, Hotton, Licour (?), Memeti, Ganiji, Mavula, Christ-Roi.

>Commentaires: Restiglian (suspendu), Barrettara (vacances), Mazzara (pubalgie), Rupcic (entorse) et Tailleur (hernie cervicale) sont sur la touche. Les participations de Marchal (genou) et Licour (coup) sonr surmontées d'un point d'interrogation.

Condruzien: Fonteijne, Deseille, Hebette, Dumont, Desille, Leyssens, Coonen, Dujardin, Marrazza, Dehaye, Lambrechts, Monteleone, Collard, Kleikenberg, Struvay, Horion.

>Commentaires: Descy (déchirure), Gilon (dos), Mostenne (genou) sont blessés. Grégoire (talon) et Graas (psoas et voyage scolaire) iront en P3 dimanche, tout comme Rigo puni pour raison disciplinaire. Horion (dos) et Struvay (suspension) font leur retour.

Warnant-La Calamine> dimanche 15h

Warnant: Gérard; Honay, Kabombo, Mbarga, Sylla, Verlaine, Duby, Gonzatti, Jamart, Miézal, Papalino, Pire, Boussard, Carvalho, Guilmi, Scevenels.

>Commentaires: Pierre Longueville restera bien T1 des Hesbignons jusque fin de saison. Pour ce week-end, le coach sera privé de LaDelfa (non qualifié), Guillen (ligaments du genou), Kita (blessé) ainsi que de Belme et Lucas Pedro (suspendus). Duby, arrivé au mercato, intègre la sélection.

Stockay-Sprimont> dimanche 15h

Stockay: Rico Garcia, Longaretti; Clerbois, Cwynar, Dejoie, Demaerschalk, Peso, Piette, Castela, Dehon, Delmotte, Lempereur, Monmart, Brncic, Hansoulle, Legros, Saglam, De Tullio.

>Commentaires: Tossings (croisés) reste sur la touche et Colson (pubalgie) a fini saison. Lambert est suspendu et Longaretti sera de retour des sports d'hiver.

Sprimont: Aerts, Ferron, Fall, Vinaimont, Pezzin, Akdim, Aksu, Burton, Beltrame, J. & W. Rasquin, Bisconti, Lawarrée, François, Czagiel.

>Commentaires: Beaucoup d'interrogations pour le coach sprimontois Michaël Leruth au moment de préparer le déplacement compliqué chez le leader stockali. Botterman est blessé et suspendu et ce sera l'occasion pour Kevin Aerts, à peine arrivé au club, de fêter sa première dans les buts. Tohoua (genou), Manzo (dos) et Cassoth (épaule) sont blessés, et Courail puni. Wanderson et Ajdini ont écourté leur saison. "J'espère que le travail effectué ces dernières semaines portera ses fruits", commente Michaël Leruth. "Nous avons retrouvé une bonne mentalité dans le groupe et c'est un paramètre important au moment d'aborder trois rencontres très compliquées (Stockay, Herstal et Warnant). Et si nous sortons positivement de ce triptyque, je pense que nous serons lancés..."

Richelle-Givry> dimanche 15h

Richelle: Marly; Thys, Servais, Wangermez, Leroy, Simon, Loyaerts, Lanckhor, Spano, Renaud, Deville, Brissinck, Weber, Busarello, Lokonga.

>Commentaires: Boutgayout (talon et en vancances cette semaine), Hansen (genou, lésion ménisque?), Pohl (ménisque et opération nécessaire), Deghaye (suspendu) sont absents, alors que Niro, Piccoli (rentré d'Espagne) et Tilkin joueront avec la P2.

Givry: Wauthy, François, Baillet, Hinck, Klein, Villalba, Schinckus, Remy, Fondaire, Tchamdjou Lion, Sylla, Berg, Freid.

>Commentaires: Remy, Fondaire et Tchamdjou sont de retour de suspension. Chardome est lui suspendu. Hatert et Istace sont toujours rentrés.

Mormont-Onhaye> dimanche 15h

Mormont: Frère, F.Lejeune, Jalhay, Simon, Otte, P.Lejeune, Doutreloup, Dardenne, Crevecoeur, Dardenne, Prévot, Godelaine, Volvert, Hébette, Pirson.

>Commentaires: Gueye est toujours blessé. Trois joueurs rentrent de suspension avec Crevecoeur, F.Lejeune et Dardenne.

Onhaye: De Vriendt, Lizen, Lambert, B. Delplank, Kembi, Gilain, Wauthy, Mathieu, Granville, Guiot, Bastin, Hendrickx, Crucifix, Lallemand, Piazzalunga, Salmon.

>Commentaires: De Mayer et Leclef sont suspendus (1/1). T.Delplank (déchirure fesse) est indisponible plusieurs semaines. Zingle (cuisse) est en revalidation.

Herstal-Verlaine> dimanche 15h

Herstal: Seuls Scopel (suspendu) et Mosca (pouruiste de sa revalidation) sont sur la touche. Soto Munoz, touché au pied jeudi, demeure incertain.

>Commentaires: Cahart, Cinosi; Campolini, Lo Monte, Adib, Haydan,Tellatin, De Brouwer, Soto Munoz, Wojciechowski, Yema Shongo, Sarr, Ljubic, Rossi, El Farsi, Eeke, Mbazoa.

Verlaine: Racz; Debra, Adrovic, Vansteenberghe, Collée, Gilson, Gilsoul, Bilali, Lecluse (?), Barry, Bola, Henry, Laruelle, Modica, Guillaume, Velegan, Zougar.

>Commentaires: Pollina, remis de son inflammation, a repris mais reste trop court. Capone et Clemente devraient poursuivre leur séjour en P2. Marc Segatto, dont les signaux sont au vert pour prolonger chez les Taureaux, ne sait s'il pourra compter sur Lecluse (gêne à la cuisse).

Meix-devant-Virton - Aywaille> dimanche 15h

Meix: Brolet et Noël ; Schmit, Maillen, Bitaine, Blaise ; Arend, V. Thomas, Q. Thomas, T. Day, Neetens, Herman, Collard, Collette ; Godfrin, Bréda.

>Commentaires: N. Day, Georges, Lecomte et Evrard manquent à l’appel. Thomas Day est repris pour la première fois de la saison.

Aywaille: Delbouille, Telemans, Toussaint, Diez, Famerie, Ferron, Gallina, Ioakimidou, Porcaro, Jamar, Ben Sellam, Roberty, Poncelet, Corbesier, x, x.

>Commentaires: Pour ce déplacement à Meix-Devant-Virton, Pascal Jacquemin devra improviser en défense centrale avec la blessure du capitaine Aloys Lambert et les suspensions de Delcourt et Pirquet. Sans oublier Carvalho qui reste suspendu. "On va essayer de trouver des solutions mais cela ne sera pas simple... Vu les circonstances, nous irons à Meix sans pression et ce que nous prendrons, ce sera du bonus", commente le coach aqualien.