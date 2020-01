Chaque vendredi après-midi, découvrez sur dh.be les sélections que les coaches des équipes de D3B amateurs en lice ce week-end ont établies.

Des absents, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous.





Sa. 20h > Huy - Ciney

Huy: Crahay, Hoge, Bartholomé, Dion, Thiaw, Rupcic, David, Vander Cammen, J. Mathieu, Nawezi, Kitoko, Seck, Benothman, Hernandez ou Jadot, Sermé ( ?) ou A. Mathieu, Martin, Ben Saida, Cosse.

Desseille (vacances), Khelil et Mavula (disparus), Collard (choix) et Bajraktari (Nouvelle-Calédonie) sont sur la touche. Sermé (coup sur la malléole reçu jeudi à l’enraînement) et Rupcic (gêne) devraient être sélectionnables.

Ciney: Monteleone, Broos, Jorand (?), Dandoy, Despas, Baudot, Vandiepenbeeck (?), Kouadio, Gauchet, Villano, Roldan-Simon, Boudjemaa, Audran, L. Lambrechts, Lamour, Diansangu (?).

Beaucoup d’incertitudes du côté cinacien pour ce match de la dernière chance. Les seules confirmations, ce sont les absences de l’attaquant Luvuezo (blessé), Salmon (voyage) et Dubois (mononucléose). Un point sur les bobos sera fait ce samedi matin avant le déplacement.





Di. 15h > Spy - Aywaille

Spy: Maricosu, Aromatario (?), Dury, Blanchard, Vigneront, Boujabout, Manna, Ficheroulle, Henrotaux, Brouir, Motte, Mignon, Paris, Sbaa, Kilewuka.

La liste à l’infirmerie est toujours longue : Derenne, Furnémont, Francotte et Hadim. Le nouveau gardien de Spy Renato Aromatario devrait être qualifié. Spy attend la confirmation de la fédération. En fonction de la réponse, un 16e joueur de la réserve pourrait être repris.

Aywaille: Delbouille, Lambert, Delcourt, Porcaro, Hansoulle, Roberty, Corbesier, Toussaint, Famerie, Colson, Jamar, Ferron, Deltour, Pirquet.

Pour ce déplacement en terres namuroises, Patrick Fabbri récupère son capitaine Aloys Lambert qui avait été écarté durant presque deux mois. Retour qui devrait consolider la défense aqualienne. Par contre, Adib est puni pour abus de jaunes et Wilkin est en vacances. Poncelet est toujours sur la touche. "Ce serait bien de confirmer notre victoire face à Herstal par une seconde de rang, ce qui serait la première fois de la saison, à Spy. Cela mettrait notre adversaire, le 13e au classement à huit et cela nous permettrait alors d'aborder les événements plus sereinement et aussi, préparer la saison prochaine", souligne le coach de la Porallée.





Di. 15h > Sprimont - Aische

Sprimont: Murcia, Lambrechts, Fall, Bernard, Pezzin, Czagiel, Cavillot, Tshibuabua, Ribeaucourt, Akono, Burton, Da Silva, Lawarrée, Tremblez, Beltrame.

Pascal Jacquemin ne pourra compter sur La Delfa et Vinaimont, respectivement suspendu et blessé (oeil) mais le coach des Carriers récupère Czagiel, Tremblez et Lawarrée. "Il sera important de renouer avec la victoire afin de ne pas être distancé par le top 5, notre objectif. Mais ce ne sera pas facile face à Aische qui est peut-être bien la plus belle équipe de la série..."

Aische: Prevot, Garcia, Delvigne, Macalli, Samouti, Marrazza, Gécé, Joannès, Daout, Nzinga, Gaziaux, Michels, Detienne, Fournier.

Gécé est de retour, tout comme le deuxième gardien Garcia qui a repris calmement les entrainements. Thirot est absent et se fera opéré du ménisque la semaine prochaine. Bonomini est devenu papa cette semaine et manquera le déplacement, tout comme Biernaux (voyage).





Di. 15h > Meix-Rochefort

Meix: Brolet et Reichert ; Limpach, Negi, Maillen, Blaise (?), Q. Thomas ; Neetens, Collette, V. Thomas, Courtois, Dupont (?), Jacques (?), Schmit, T. Day, Aubois ; Evrard, Verger (?), Breda, Herman.

Lecomte, Arend et Klein manquent à l’appel. L’entraîneur Lionel Zanini devra trancher et opérer des choix.



Rochefort: Martinez, Leroy, Leleu Pétré, Beck, Antoine, Liotta, Lépicier, Rentmeister, Ouedraogo, Lambert, Labar, Pingaut, Chenon, Crucifix, Atheba.

Claude (suspendu) et Piérard (blessé) manqueront le déplacement chez l’antépénultième. Rhatay est toujours en revalidation, alors que Lambert est de retour de suspension.





DI. 15h > Richelle - Mormont

Richelle: Marly, Thys, Servais, Wangermez, Weber, Spano, Lanckohr, Leroy, Ljubic, Mauclet, Goblet, Pohl, Colpin, Romero-Cervera, Pirotte.

Halleux, Busarello et Hansen ne sont toujours pas opérationnels. Loyaerts et Piccoli joueront avec l’équipe B. De Brouwer et Thonus sont en voyage à l’étranger. Simon a pris la décision de mettre le foot entre parenthèses jusqu’à sa prochaine opération au mois de mai. Renauld (raisons professionnelles) met aussi un terme à sa saison.

Mormont: Fl.Lejeune, Pirson, Volvert, Crevecoeur, Doutreloup, Mahin, Spinosa, Henrotay, Godelaine, Otte, Lauwers, Lejeune, Bisconti.

Linchet et Prévot sont les blessés de longue durée. A cela, on peut ajouter Pierre Marchal qui a le nez cassé et Marthos qui a un doigt cassé. Justin Hébette est toujours blessé. Pirson et Volvert sont rentrés des sports d’hiver. Spinosa est opérationnel. Jalhay, Charneux, Dardenne et Michel sont suspendus.





Di. 15h > Herstal - Raeren

Herstal: Debante, Telemans, Serwy, Audoor, Guillen, Parreira, Sixset, Mbazoa, De Brouwer, Baccarella, Brissinck, Guichard, Marloye, Remacle, Chubaka

Patrick Sangwa doit se passer des services d’El Guendi et Capone (suspendus) ainsi que de ceux de Peso (genou), Delchambre (genou, ligaments?), Buzica (stage scolaire) et Rentmeister (genou). Tshiala n’est toujours pas de retour. Le jeune Français Martin Guichard intègre la sélection pour la première fois.





Di. 15h > Warnant - Jodoigne

Warnant: Gérard, Piot, Honay, Heptia, Mbarga, Fourneau, Sciullintano, Papalino, Gonzatti, Fransolet, De Castris, Licour, Saglam, Scevenels, Carvalho Alleoni.

Déforcés par les suspensions de Miezal, Crespin et Rossi ainsi que par les blessures de Verlaine (croisés) et Mosca (pubalgie), les Warnantois ont besoin d’une unité afin de s’octroyer la deuxième tranche. David Sciullintano s’est entraîné normalement cette semaine, il retrouve une place dans la sélection de Stéphane Jaspart.

Jodoigne: Bauwin, Ginion, Leblois, Musset, Puttemans, Mbolo, Lisman, Closse, Congosto, Gonzalez, Gosselain, Pantot, Vanroy, Fortemps, Bruno, Leblois.

Veronnez (déchirure) est absent pour 4 à 5 semaines, Lentini n’est pas repris.





Di. 15h > Oppagne - Habay

Oppagne: M.Bonjean, J.Paquet, Mewissen, R.Bonjean, Yema, Pirson, T.Paquet, Jo.Jadot, Ninane, Je.Jadot, Etienne, Fiacre, Raskin, Polis, De Bona.

Marvin Etienne rentre de suspension et il va croiser Niskens et Guillaume. Boyne, Dropsy, Biquet et Biatour sont rejoints à l’infirmerie par Nlend, le portier.

Habay: Mathieu ; G. Grévisse, Reyter, Jacob, Zervakis, Pietquin, R. Grévisse ; Raboteur, Ansion, Vandermaelen, Moris, Schoumaker, Copette, Warlomont ; N’Diaye.

L’attaquant Bekhaled est suspendu (1/1). Jean-Luc Manand dispose d’un effectif au grand complet. Leurquin, Jacques et Klein n’entrent pas en ligne de compte. Après Oppagne, les Habaysiens en découdront avec Meix-devant-Virton. Deux derbies à bien négocier pour espérer jouer un rôle en vue lors de la 3e tranche.