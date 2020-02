Chaque vendredi après-midi, découvrez sur dh.be les sélections que les coachs des équipes de D3B amateurs en lice ce week-end ont établies.

Des suspendus, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous.





Sa. 20h00 > Ciney – Warnant

Ciney: Monteleone, Salmon, Jorand, Dandoy, Despas, Baudot ?, Vandiepenbeeck, Gauchet, Choisez, Villano, Roldan-Simon, Boudjemaa, Lambrecht ?, Lamour, Diansangu

Audran (maléolle) et Dubois (mononucléose) sont out. Baudot et Lambrechts se sont blessés ce jeudi à l'entraînement aux adducteurs et à la cheville et devraient être absents. Boudjemaa (malade) est apte. Bukran (ménisque) est revenu à l'entraînement. Le club a par ailleurs rompu le contrat qui le liait à Luvuezo.

Warnant: Gérard, Piot; Heptia, Honay, Fourneau, Mbarga, Crespin, Sciullintano, Papalino, Gonzatti, Fransolet, De Castris, Rossi, Licour, Saglam, Scevenels, Carvalho Alleoni.

Youssouf Niakaté, le renfort venu de France, n’est pas repris pour ce duel chez les Cinaciens. Idem pour Verlaine (croisés), Mosca (pubalgie) et Miézal (sports d’hiver). Fourneau se plaignait des ischios et Papalino d’un coup reçu. Stéphane Jaspart a donc repris un noyau élargi.





Sa. 20h00 > Aische – Richelle

Aische: Prevot, Delvigne, Macalli, Samouti, Marrazza, Gécé, Nzinga, Gaziaux, Michels, Detienne, Fournier, Dethier, Servidio, Piret, Bonomini, De Ketelaere.

Thirot (ménisque) a été opéré ce vendredi matin. Le gardien Raya Garcia (genou) a repris la course sur tapis. Daout (ouvert au genou) est out. Joannès est suspendu.

Richelle: Marly, Thonus, Thys (?), Servais, Wangermez, Halleux, Goblet, Leroy, Pohl, Piccoli, Loyaerts, Ljubic, Mauclet (?), Busarello, Colpin, Romero-Cervera, Pirotte.

Trois joueurs sont suspendus : Weber (1/3), Lanckohr et Spano (1/1). Mauclet et Thys n’ont participé à aucune séance d’entraînement durant la semaine. Dans ces conditions, on note les retours anticipés dans le groupe de Busarello, Halleux, Loyaerts, Piccoli et Thonus, tous loin d’être en pleine possession de leurs moyens. De Brouwer et Hansen sont toujours indisponibles.





Sa. 20h00 > Rochefort – Sprimont

Rochefort: Martinez, Catania, Leleu Pétré, Beck, Antoine, Liotta, Rentmeister, Ouedraogo, Lambert, Labar, Pingaut, Chenon, Crucifix, Atheba, Marion, B.Benassy, Ligot

Pierard (coude), Staes (dos) et Fontaine (tendon rotulien) sont out. Lépicier (mollet) et Crucifix (déchirure cuisse) sont aussi à l'infirmerie. Claude rentre de suspension et croise Leroy. Rathay (cheville) s'est entraîné normalement et est sélectionnable. Yannick Pauletti a donné son premier entraînement ce jeudi soir après un discours de quelques minutes. Un autre entraînement est prévu ce vendredi soir et la sélection sera effectuée après celui-ci.

Sprimont: Murcia, Bernard, Falle, Pezzin, Tremblez, Lawarrée, Burton, Beltrame, Choupo, Ribeaucourt, La Delfa, Cavillot, Akono, Tshibuabua, Balthazar.

Malheureusement, les semaines se suivent et se ressemblent pour Pascal Jacquemin qui doit encore faire face à plusieurs absences. Czagiel est blessé (cheville), et Lambrechts, Vinaimont et Da Silva sont suspendus. Parc ontre, La Delfa est de retour.





Di. 15h00 > Aywaille – Huy

Aywaille: Delbouille, Adib, Delcourt, Porcaro, Hansoulle, Wilkin, Corbesier, Toussaint, Famerie, Colson, Jamar, Ferron, Pirquet, Roberty, Lambert.

Pour la venue des Hutois, Patrick Fabbri récupère Mehdi Adib de suspension, "il réintègrera le onze", assure le T1 aqualien avant de préciser, "tout comme Wilkin qui revient dans les quinze". Pour le reste, Poncelet est toujours à l’infirmerie.

Huy: Dion, Nawezi, Thiaw, Rupcic, Bartholome, David, Vander Cammen, J. Mathieu, Kitoko, Benothman, Hernandez, Martin, Ben Saida, Jadot, Cosse, Seck.

A. Mathieu (malade) et Sermé (qui n'a repris que jeudi) ne font pas partie d'une sélection que retrouve Rupcic, remis de son point de contracture. Desseille, rentré de vacances, redevient la doublure de Crahay.





Di. 15h00 > Mormont – Oppagne

Mormont: Fl.Lejeune, Pirson, Volvert, Crevecoeur, Jalhay, Dardenne, Mahin, Spinosa, Henrotay, Charneux, Godelaine, Otte, Lauwers, Lejeune, Bisconti.

Linchet et Prévot sont les blessés de longue durée. A cela, on peut ajouter Pierre Marchal qui a le nez cassé et Marthoz qui a un doigt cassé. Justin Hébette est toujours blessé. Jalhay, Charneux et Dardenne rentrent de suspension et ils croisent Doutreloup et Michel.



Oppagne: Mazzara, M.Bonjean, J.Paquet, Mewissen, Nijskens, Guillaume, R.Bonjean, Yema, Pirson, T.Paquet, Jo.Jadot, Ninane, Etienne, Fiacre, Raskin, Polis, De Bona.

Nijskens et Guillaume rentrent de suspension. Boyne, Nlend, Biquet et Biatour sont toujours à l’infirmerie. Mazzara qui devait doubler Nlend dans les buts est incertain. Jérôme Jadot va rater le derby pour raisons professionnelles.





Di. 15h00 > Jodoigne – Herstal

Jodoigne: Bauwin, Ginion, Leblois, Musset, Puttemans, Mbolo, Lisman, Bailleux, Congosto, Gonzalez, Gosselain, Pantot, Vanroy, Fortemps, Bruno, Leblois.

Closse est suspendu, Bailleux réintègre le noyau.

Herstal: Debante, Telemans; El Guendi, Serwy, Audoor, Mbazoa, De Brouwer, Brissinck, Baccarella, Remacle, Bello, Mory, Guichard, Chubaka, Capone.

Aux absences habituelles de Delchambre (genou), Peso (genou), Tshiala (obligations diverses) et Rentmeister (course) s’ajoutent celles de Parreira (voyage professionnel), Sixset (entorse à la cheville), Guillen (suspendu) et Marloye (genou, 2 semaines de repos complet). Le jeune Bello et l’Ivoirien Mory (arrivé de République Tchèque cet été) sont repris.





Di. 15h00 > Habay – Meix-dt-Virton

Habay: Mathieu ; G. Grévisse, Reyter, Jacob, Zervakis, Pietquin, R. Grévisse ; Raboteur, Ansion, Vandermaelen, Moris, Schoumaker, Copette, Warlomont ; N’Diaye, Bekhaled.

Pas d'absent.

Meix: Brolet et Reichert ; Negi, V. Thomas, Lecomte, Blaise ; Aubois, Neetens, Collette, Courtois, Dupont (?), Jacques ; Evrard (?), Verger (?), Breda, Herman.

Blessés, Arend, Limpach et T. Day n’entrent pas en ligne de compte. Schmit, Q. Thomas sont suspendus (1/1). Maillen est à court de forme. La saison de Klein est terminée.





Di. 15h00 > Raeren – Spy

Spy: Maricosu, Dury, Blanchard, Vigneront, M.Boujabout, Y.Boujabout, Manna, Kilewuka, Ficheroulle, Motte, Francotte, Mignon, paris, F. Et-Touil, Iboma, Malenge Ntumba.

Derenne (péroné), Henrotaux (front), Brouir (cuisse), Hadim (tibia), Sbaa (coup direct) et Furnémont (cheville) sont out. Francotte s'est entraîné normalement. Aromatario n'est pas encore qualifié. A. Et-Touil ne donne plus de nouvelle. Bazzarelli a signé son contrat avec la Reggina en D3 italienne.