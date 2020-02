Chaque vendredi, découvrez sur dh.be les sélections que les coaches des équipes de D3B amateurs en lice ce week-end ont établies.

Des suspendus, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous.





Sa. 15h> Huy - Rochefort

Huy: Crahay, Desseille, Bartholomé, Dion, J. Mathieu, Nawezi, Thiaw, Vander Cammen, Kitoko, Benothman, Hernandez, A. Mathieu, Rupcic, Martin, Ben Saida, Jadot, Cosse, Seck.

David et Collard (choix) ne sont pas repris, au même titre que Sermé, blessé.





Rochefort: Martinez, Catania, Leleu, Beck, Antoine, Liotta, Rentmeister, Ouedraogo, Lambert, Labar, Pingaut, Leroy, Chenon, Claude, Atheba, Marion, Fontaine, Rathay

Pierard (coude), Crucifix (élongation cuisse) et Lépicier (mollet) sont blessés. Fontaine (tendon rotulien) et Rathay sont sélectionnables. Leroy rentre de suspension. L'ancien T2 de Yannick Pauletti à Stockay, Eric Thirion, a intégré le staff rochefortois mardi. L'ex-T2 d'Arnaud Poels, Julien Deglim, reste lui bien en place.

Di. 15h> Aywaille - Raeren

Aywaille: Delbouille, G. Lambert, Adib, Delcourt, Porcaro, Hansoulle, Wilkin, Corbesier, Toussaint, Famerie, Colson, Jamar, Ferron, Pirquet, Roberty, A. Lambert.

Adib rentre de suspension, Wilkin est repris alors que Poncelet reprend les entrainements mais ira en P3. Corbesier est le seul suspendu.





Di. 15h> Richelle - Sprimont

Richelle: Marly (?), Thonus, Servais, Halleux, Wangermez, Spano, Leroy, Pohl, Piccoli, Loyaerts, Lanckohr, Busarello, Colpin, Romero-Cervera, Macors.

A nouveau trois suspendus dans le noyau richellois : Weber (2/3), Ljubic et Thys (1/1). Mauclet (élongation), Goblet (petite déchirure) et Hansen (cuisse) sont indisponibles. Marly s’est blessé au travail, sa participation est incertaine. Macors, le jeune gardien de l’équipe B, pourrait le suppléer.

Sprimont: Murcia, Bernard, Falle, Pezzin, Tremblez, Lawarrée, Burton, Beltrame, Czagiel, Ribeaucourt, La Delfa, Akono, Tshibuabua, Balthazar, Da Silva.

Cavillot, Vinaimont et Lambrechts (2/3) sont suspendus. Pascal Jacquemin peut à nouveau compter sur Czagiel et Da Silva. Choupo n'est pas repris.





Di. 15h> Spy - Habay

Spy: Maricosu, Aromatario, Dury, Blanchard, Vigneront, M.Boujabout, Kilewuka, Ficheroulle, Motte, Francotte, Henrotaux, Sbaa, Mignon, Paris + 15e à déterminer

Brouir (cuisse) et Furnémont (cheville) sont out. Hadim (tibia) et Derenne (péroné) ont repris la course. Henrotaux (front), Francotte (cuisse) et Sbaa (coup direct) sont aptes. Le gardien Aromatario est qualifié.

Habay: Mathieu ; G. Grévisse, Reyter, Jacob, Zervakis, Pietquin, R. Grévisse ; Raboteur, Ansion, Vandermaelen, Schoumaker, Copette, Warlomont ; N’Diaye, Bekhaled.

Klein et Moris, qui évolueront à Freylange (P1) la saison prochaine, ne sont pas repris, à l’instar de Leurquin et Jacques. Les Habaysiens se sont entraînés sur le synthétique de Nothomb/Post.





Di. 15h> Herstal - Ciney

Herstal: Debante, Telemans; El Guendi,Serwy, Audoor, Delchambre, Brissinck, Parrreira, Sixset, Mbazoa, De Brouwer, Baccarella, Mory, Bello, Guichard, remacle, Chubaka.

Guillen et Capone sont punis, Peso (genou) et Marloye (cheville) demeurant sur la touche. Parreira est rentré de son voyage professionnel et Delchambre (genou) est rétabli. Du côté des Armuriers, on commencera à rencontrer les joueurs à partir de la fin de la semaine prochaine. De Brouwer, grippé, est incertain.



Ciney: Monteleone, Broos, Jorand, Dandoy, Baudot ?, Vandiepenbeeck, Gauchet, Choisez, Villano, Roldan-Simon, Boudjemaa, Lambrecht, Lamour, Diansangu, Kouadio

Audran (malléole), Despas (décollement rétine), Bruckner (adducteurs) et Dubois (mononucléose) sont blessés. Baudot (adducteurs) s'est entraîné mais il pourrait être laissé au repos pour éviter une rechute. Sbaa et Bukran trottinent. Vandiepenbeeck (malade) et Diansangu (hanche) seront là. Noa Broos remplace Salmon (décès familial) comme second gardien.





Di. 15h> Mormont - Jodoigne

Mormont: Fl. Lejeune (?), Pirson, Volvert, Crevecoeur, Jalhay, Dardenne, Mahin, Spinosa, Henrotay, Charneux, Godelaine, Otte, Lauwers, Lejeune, Bisconti.

Prévot a été opéré avec succès. Pierre Marchal (nez cassé) et Marthoz (doigt cassé) et Justin Hébette sont toujours blessés. Jalhay, Charneux et Dardenne rentrent de suspension et ils croisent Doutreloup et Michel. Florent Lejeune, le deuxième gardien, est aussi incertain.

Jodoigne: Bauwin, Ginion, Leblois, Musset, Puttemans, Mbolo, Lisman, Bailleux, Congosto, Gonzalez, Gosselain, Pantot, Vanroy, Fortemps, Bruno, Leblois.

Silvagni fait confiance au même 15 que la semaine dernière.





Di. 15h> Meix - Aische

Meix: Brolet et Reichert ; Negi, V. Thomas, Lecomte, Blaise ; Aubois, Neetens, Collette, Courtois, Jacques ; Verger (?), Breda, Herman.

Blessés de longue date, Arend, Limpach, Dupont, Evrard, Jacques, T. Day et Klein n’entrent pas en ligne de compte. Schmit et Q. Thomas sont suspendus. Maillen est à court de forme.

Aische: Prevot, Delvigne, Macalli, Samouti, Marrazza, Gécé, Gaziaux, Michels, Detienne, Fournier, Dethier, Servidio, Piret, Joannès, Biernaux

Thirot (ménisque) est en revalidation après son opération. Le gardien Raya Garcia (genou) court sur tapis. Nzinga (malade) et Daout (ouvert au genou) sont out. Samouti (cheville) s'est entraîné normalement. Joannès rentre de suspension et croise De Ketelaere (1/1). La saison de Bonomini pourrait être terminée. Il s'est blessé au genou ce jeudi en fin d'entraînement dans un duel.





Di. 15h> Warnant - Oppagne

Warnant: Gérard, Piot; Honay, Heptia, Mbarga, Crespin, Fourneau, Sciullintano, Niakate, Papalino, Gonzatti, Fransolet, Miézal, De Castris, Rossi, Licour, Saglam, Scevenels, Carvalho Alleoni.

Verlaine (croisés) et Mosca (pubalgie) sont les seuls absents. Stéphane Jaspart a retenu 17 joueurs, il effectuera ses choix définitifs en cours de week-end.



Oppagne: Mazzara, M.Bonjean, J.Paquet, Mewissen, Nijskens, Guillaume, R.Bonjean, Yema, Pirson, T.Paquet, Jo.Jadot, Ninane, Etienne, Fiacre, Raskin, Polis, De Bona.

Dropsy, Biatour et Jérome Jadot sont toujours à l’infirmerie. Mazzara, blessé à la gorge, sera bien présent pour doubler Nlend dans les buts.