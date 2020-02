Chaque vendredi après-midi, découvrez sur dh.be les sélections que les coaches des équipes de D3B amateurs en lice ce week-end ont établies.

Des absents, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous.





Di. 15h > Habay - Meix-dt-Virton

Habay: Jacquet ; G. Grévisse, Reyter, Zervakis, Pietquin, R. Grévisse, Leurquin ; Ansion, Raboteur, Vandermaelen, Klein (?), Schoumaker, Copette, Warlomont ; Bekhaled.

Mathieu (gardien), Jacob, Moris et N’Diaye sont blessés.

Meix: Brolet et Reichert ; Lecomte, Q. Thomas, Negi, V. Thomas, Schmit, Halluent (?), Blaise ; Herman, Arend, Aubois, Dupont, Neetens, Gasparoto (?), Collette, Courtois, Jacques ; Evrard, Breda, Verger, Limpach (?).

Maillen, T. Day et Klein sont les seuls absents.





Di. 15h > Jodoigne - Herstal

Jodoigne: Bauwin, Ginion, Leblois, Musset, Puttemans, Mbolo, Closse, Ballieux, Congosto, Gonzalez, Gosselain, Vanroy, Fortemps, Bruno, Leblois, Lisman.

Lisman est de retour de suspension. Le club prépare déjà la saison prochaine et a acté l’arrivée de Loris Lallemand en provenance de Waremme.

Herstal: Debante, Telemans; El Guendi, Serwy, Audoor, Rentmeister, De Brouwer, Sixset, Mbazoa, Parreira, Guichard, Buzica, Bello, Remacle, Capone.

Peso (genou), Baccarella (hanche) ainsi que Marloye et Brissinck (cheville) occupent l’infirmerie. Delchambre (1/1) et Guillen (3/3) sont suspendus.





Di. 15h > Aywaille - Huy

Aywaille: Delbouille, G. Lambert; A. Lambert, Toussaint, Delcourt, Ferron, Adib, Corbesier, Deltour, Famerie, Wilkin, Hansoulle, Roberty, Colson, Jamar.

Porcaro (en week-end à Barcelone) et Pirquet (mollet) ne seront pas de la partie dimanche. Pour le reste, Toussaint, Delcourt, Ferron, Adib, Corbesier, Deltour et Wilkin ont marqué leur accord pour le prochain exercice. Delbouille, Jamar et Roberty partiront, Aloys Lambert (reprise d’études) arrêtera le foot.

Huy: Crahay, Desseille; Bartholomé (?), Dion, J. Mathieu, Nawezi, Thiaw, Vander Cammen, Kitoko, Benothman, Hernandez, Martin, Rupcic (?) ou David, Ben Saida, Jadot, Cosse, Seck, Sermé.

Khelil est réapparu, pas Mavula. Kitoko, retenu par l’armée le week-end dernier, est de retour. Bartholomé se plaint des adducteurs et Rupcic a trottiné mardi. En cas de forfait de ce dernier, David intègre la sélection. Collard et A. Mathieu ne sont pas retenus.





Di. 15h > Raeren - Spy

Spy: Maricosu, Dury, Blanchard, Vigneront, M.Boujabout, Kilewuka, Ficheroulle, Manna, Ceccon, Francotte, Henrotaux, Sbaa, Mignon, Paris, Hadim, Brouir.

Furnémont (cheville) est out. Motte revient ce samedi d'une semaine au ski et n'est donc pas repris. Brouir (cuisse) a joué pratiquement toute la rencontre amicale à Auvelais mardi et rentre dans le groupe. Henrotaux et Francotte rentrent de suspension. Aromatario n'est pas qualifié pour ce match d'alignement.





Di. 15h > Mormont - Oppagne

Mormont: Marthoz, Doutreloup, Michel, Pirson, Volvert, Crevecoeur, Jalhay, Dardenne, Mahin, Spinosa, Marchal, Henrotay, Charneux, Godelaine, Otte, Lauwers.

Marthoz devrait reprendre place entre les perches. Lauwers est aussi de retour. Bisconti et les deux Lejeune sont blessés alors que Henrotay est suspendu.

Oppagne: Mazzara, M.Bonjean, J.Paquet, Mewissen, Nijskens, Guillaume, R.Bonjean, Yema, Pirson, T.Paquet, Jo.Jadot, Ninane, Etienne, Fiacre, Raskin, Polis (?), De Bona.

Elément indispensable sur l’échiquier d’Oppagne, Jordy Jadot pourrait rater la fin de saison. En effet, ce dernier souffre du genou et pour en savoir plus, il va devoir passer un IRM. Pour l’instant, aucun diagnostic n’a été confirmé mais on craint tout de même une rupture des ligaments croisés. Sa présence pour le derby est toujours en suspens. Pour le reste de l’équipe, Eddy Raskin devra se priver des blessés de longues durées que sont Biquet, Nlend et Biatour. Une autre incertitude, l’aptitude de Polis à tenir sa place puisqu’il souffre des adducteurs.