Chaque vendredi après-midi, découvrez sur dh.be les sélections que les coaches des équipes de D3B amateurs en lice ce week-end ont établies.

Des absents, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous.





Sa. 20h > Huy – Richelle

Huy: Crahay, Desseille; Dion, J. Mathieu, Nawezi, David, Thiaw, Vander Cammen (?), Kitoko, Benothman, Collard (?), Hernandez, A. Mathieu (?), Rupcic, Ben Saida, Jadot, Sermé, Cosse, Seck.

Martin (suspendu) et Bartholomé (adducteurs) sont les deux absences certaines. Vander Cammen se plaint du mollet et demeure incertain. Quant à A. Mathieu et Collard, ils sont repris dans le noyau élargi. Rupcic a repris cette semaine

Richelle: Marly, Leroy (?), Weber, Thys, Servais, Thonus, Wangermez, Spano, Pohl, Lanckohr, Loyaerts, Romero-Cervera, Ljubic, Busarello, Mauclet.

Piccoli est suspendu. Leroy, blessé à la cheville à l'entraînement, est douteux. Mauclet, Goblet et Hansen ont repris les séances cette semaine. Halleux, Colpin et Pirotte, le second gardien, sont les éléments excédentaires.





Di. 15h > Mormont - Habay

Mormont: Marthoz, Doutreloup, Michel, Pirson, Volvert, Crevecoeur, Jalhay, Dardenne, Mahin, Marchal, Henrotay, Charneux, Godelaine, Otte, Lauwers.

Henrotay rentre de suspension et il croise Spinosa qui a annoncé qu’il serait le T2 de Sprimont la saison prochaine. Pierre Lejeune souffre d’une tendinite et son homonyme, Florian, reprend tout doucement la course.

Habay: Mathieu et Jacquet ; G. Grévisse, Reyter, Jacob, Zervakis, Pietquin (?), R. Grévisse, Leurquin ; Ansion, Raboteur, Vandermaelen, Klein (?), Moris (?), Schoumaker, Copette, Warlomont ; Bekhaled, N’Diaye.

Le groupe est au grand complet. L’entraîneur Jean-Luc Manand fera des malheureux. Après Klein et Moris (Freylange), Schoumaker quittera le club en fin de saison (Chaumont).





Di. 15h > Raeren – Aische

Aische: Prevot, Delvigne, Macalli, Marrazza, Gécé, Gaziaux, Michels, Detienne, Dethier, Piret, Joannès, De Ketelaere, Nzinga, Fournier, Servidio

Thirot (ménisque), Bonomini (genou) et le gardien Raya Garcia (genou) sont en revalidation. Fournier rentre de suspension contrairement à Daout et Samouti (1/1). Marrazza (malade) ne s'est pas entraîné de la semaine mais fera partie du groupe. Servidio est rentré du ski et ne ressent plus rien à la cuisse.





Di. 15h > Meix – Oppagne

Meix: Brolet et Reichert ; Lecomte, Negi, Q. Thomas, V. Thomas, Schmit, Blaise ; Collette, Aubois, Dupont, Neetens, Courtois, Herman, Jacques ; Verger, Bréda, Evrard.

Lionel Zanini compose sans Arend, Limpach, Maillen, T. Day, Klein (blessés) alors que Dupont est suspendu (1/1). Descendants, les Méchois doivent s'imposer.

Oppagne: Nlend, Mazzara, M.Bonjean, J.Paquet, Mewissen, Gena, Nijskens, Guillaume, R.Bonjean, Yema, Pirson, T.Paquet, Jo.Jadot, Ninane, Etienne, Fiacre, Polis, De Bona.

Nlend fait son retour dans le noyau après une longue convalescence. Raskin est suspendu pour ce nouveau derby provincial. De Bona et Gena ont annoncé leur départ pour la saison prochaine.





Di. 15h > Warnant – Sprimont

Warnant: Gérard, Piot; Honay, Heptia, Mbarga, Crespin, Niakate, papalino, Gonzatti, Fransolet, Miézal (?), De Castris, Rossi, Licour, Saglam (?), Scevenels, Fourneau, Carvalho Alleoni (?).

Aux absences de Verlaine (croisés) et Mosca (pubalgie) est venue s’ajouter celle du Warnantois le plus malheureux de la saison : Sciullintano. Le défenseur se fera opérer lundi d’un doigt cassé. Plusieurs incertitudes tracassent Stéphane Jaspart, qui retrouvera le club qui lui a offert une chance comme adjoint de Christophe Grégoire. Par ailleurs, Miézla (contracture au mollet), Carvalho Alleoni (adducteurs) et Saglam (adducteurs) demeurent incertains.

Sprimont: Murcia, Pezzin, Beltrame, Burton, Fall, Czagiel, La Delfa, Balthasart, Bernard, Cavillot, Akono, Keysers, Lambrecht, Lawarrée, Tshibuabua.

Hormis l’infortuné Lucas Ferron (ligaments croisés) qui a connu une rechute en ce début de semaine, Pascal Jacquemin dispose de son groupe au complet. Sur ce, le coach des carriers reprend Lambrecht, LAwarréeet Tshibuabua qui sont de retour de suspension et ne retient pas Tremblez, Choupo et Da Silva. Cavillot et Bernard sont en passe de prolonger. Malheureusement, certains dirigeants ont tergiversé et ont loupé le transfert d’Antoine Lecerf (Hamoir) qui ira probablementà Mormont. Gerstmans (Tilleur) a été proposé mais n’est pas le premier choix de Pascal Jacquemin. Jacquemart (Tilleur) et Jamar (Aywaille) sont eux, les premiers choix aux avant-postes. Lafalize et Guilimi, tous deux Hamoir, sont également des cibles de Pascal Jacquemin.





Di. 15h > Spy – Jodoigne

Spy: Maricosu, Aromatario, Dury, Blanchard, Vigneront, M.Boujabout, Kilewuka, Ficheroulle, Manna, Motte, Francotte, Henrotaux, Sbaa, Mignon, Paris, Brouir.

Furnémont (cheville) est out. Hadim est suspendu. Francotte, qui a joué malade le week-end dernier, est bien là. Henrotaux (grippe) est incertain. Aromatario, pas qualifié pour le match d'alignement à Raeren, est disponible.

Jodoigne: Bauwin, Ginion, Leblois, Musset, Mbolo, Closse, Ballieux, Congosto, Gonzalez, Gosselain, Vanroy, Fortemps, Bruno, Leblois, Lisman.

Marchal et Q. Puttemans sont absents de la sélection et remplacés par Lisman et Ballieux.





Di. 15h > Herstal – Rochefort

Herstal: Debante, Telemans; El Guendi, Serwy, Audoor, Rentmeister, Sixset, De Brouwer, Parreira, Guillen, Guichard, Remacle, Buzica, Brissinck, Capone, Chubaka.

Guillen a purgé ses trois semaines de suspension et Brissinck est remis de sa blessure à la cheville. Par contre, Peso (genou), Delchambre (cheville), Baccarella (hanche), Marloye (cheville) et Mbazoa (suspendu) sont indisponibles. Bello sort de la sélection

Rochefort: Martinez, Catania, Leleu, Beck, Antoine, Liotta, Rentmeister, Ouedraogo, Lambert, Labar, Lépicier, Crucifix, Leroy, Chenon, Claude, Atheba, Marion, Fontaine, Rathay

Lépicier (mollet) et Loic Crucifix ont recommencé et sont sélectionnables. Rathay rentre de suspension. Pingaut est suspendu. Léon Benassy s'est occasionné une élongation lundi en amical contre Neffe. Rochefort avait encore un entraînement ce vendredi soir. La sélection doit encore être faite.





Di. 15h > Aywaille - CIney

Aywaille: Lambert A.&G., Courtois, Toussaint, Hansoulle, Wilkin, Delcourt, Adib, Jamar, Famerie, Deltour, Corbesier, Porcaro, Pirquet, Beberonne.

Patrick Fabbri doit faire face à de nombreuses absences pour la venue de Ciney. Delbouille, Ferron, Roberty et Colson sont suspendus. Pour compenser ces absences, le coach aqualien reprendra Courtois, Porcaro,Pirquet et Beberonne pour compléter le groupe. Quelques arrivées pourraient être conclues ce week-end. «J’espère que mes joueurs m’apporteront la confirmation de leur bonne attitude du week-end dernier face à Huy et qu’ils confirmeront aussi notre bonne spiraleactuelle de 16 sur 21 afin d’aller chercher cette honorifique 6eplace qui est devenue notre objectif.»

Ciney: Monteleone, Broos, Despas, Dandoy, Baudot, Vandiepenbeeck, Gauchet, Choisez, Villano, Lambrecht, Lamour, Diansangu, Jorand, Audran, Sbaa, Bukran.

Dubois (mononucléose) et Kouadio (grippe) sont out. Roldan-Simon et Boudjemaa sont suspendus. Les deux sont par ailleurs blessés : le premier a eu une commotion lors de l'amical contre Namur cette semaine et le second a une gêne aux adducteurs. Despas (décollement rétine) et Bukran (genou) sont aptes.