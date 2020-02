Tout savoir sur ce qui s'est passé dans la série ce dimanche



Warnant – Oppagne 3-2

Dans des conditions venteuses contraires à tout développement du football, les deux équipes ont tenté de neutraliser les éléments. Sans, logiquement, grande réussite. Pour un spectacle de faible qualité. Et il a fallu l’intervention du vent, sur un corner direct de Saglam, pour mettre Oppagne K.-O. et offrir un précieux succès aux Hesbignons. (E. T.)

La fiche du match

Warnant : Gérard; Sciullintano, Gonzatti, Heptia, Crespin; Niakate, Papalino (69e Miézal); Rossi (90e Licour), Fransolet (57e Scevenels), Saglam; Carvalho Alleoni.

Oppagne : Mazzarra; Polis,J. Paquet, Yema Shongo, Bonjean; Pirson (46e De Bona), Guillaume (80e Bonjean); T. Paquet, Jo. Jadot, Etienne; Raskin.

Arbitre : M. Diskeuve

Avertissements : Carvalho, Fransolet, T. Paquet, Etienne, J. Paquet

Exclusion : 90e+3 Carvalho Alleoni (2j.)

Les buts : 10e Etienne (0-1), 20e Raskin (0-2), 36e Saglam sur pen. (1-2), 76e Scevenels (2-2), 87e Saglam (3-2)





Spy - Habay-la-Neuve 1-1

Spy débutait avec le vent dans le dos et jouait logiquement fort haut. Néanmoins, les dernières passes étaient trop imprécises pour inquiéter le portier luxembourgeois. Habay procédait par contre-attaque et à la 33e, N’Diaye recevait un centre au sol de Warlomont. N’Diaye ajustait Aromatario, pour son premier match pour Spy, avec un plat du pied gauche décroisé (0-1). Le score n’évoluait plus avant la pause.

Au retour des vestiaires, Sbaa et Paris montait au jeu. Choix payant puisque le joueur-entraîneur Spirou égalisait à la 46e en suivant bien une frappe d’Henrotaux repoussée par Jacquet (1-1).

Malgré un vent de face qui s’accentuait, Spy poussait. Motte touchait la barre à la 75e. Finalement, les deux équipes se quittaient dos à dos. (M. De.)

La fiche du match

Spy: Aromatario; Boujabout, Vigneront, Blanchard, Dury; Mignon (46e Sbaa), Kilewuka (46e Paris), Ficheroulle, Henrotaux, Motte; Francotte.

Habay: Jacquet; Pietquin, Jacob, Reyter, Grevisse; Copette (78e Bekhaled), Vandermaelen, Raboteur, Ansion (68e Zervakis); Warlomont, N’Diaye.

Arbitre: M. Delaye.

Avertissements: Kilewuka, Jacob, Ansion, Francotte, Henrotaux, Vigneront, N’Diaye.

Les buts: 33e N’Diaye (0-1), 46e Sbaa (1-1).





Richelle - Sprimont 1-0

La rencontre démarrait difficilement entre deux équipes qui se rendaient coupables de nombreuses approximations et autres mauvais choix. Toutefois, progressivement, Sprimont affichait un peu plus de percussion que son hôte mais sans être vraiment dangereux. Richelle réagissait à l’une ou l’autre reprise mais sans davantage de réussite. Le second acte se voulait plus agréable à suivre et, surtout, plus ouvert. Ainsi, les deux équipes forçaient l’une ou l’autre occasion mais ce fut Richelle qui se montra le plus réaliste en ouvrant le score par l’entremise de Pohl, bien servi par Loyaerts.

Ensuite, les hommes de Benoît Waucomont géraient intelligemment les événements pour signer une victoire importante avant la venue de Warnant, dimanche prochain. Quant à Sprimont, il enregistre un quatrième revers de rang tout doucement synonyme de crise du côté du Tultay… (F.D.)

La fiche du match

Richelle : Marly ; Leroy, Servais, Wangermez, Thonus ; Lanckhor (88e Romero-Cervera), Pohl, Spano, Loyaerts (90e Colpin), Piccoli ; Busarello.

Sprimont : Murcia ; Lawarrée, Fall, Bernard, Pezzin ; Da Silva (75e Burton), Tshibuabua, Czagiel (77e Tremblez), Beltrame, La Delfa (69e Ribeaucourt) ; Akono.

Arbitre : M. Desimpele.

Avertissements : Czagiel, Leroy, Tshibuabua,Lawarrée,

Le but : 61e Pohl (1-0).







