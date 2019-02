Tout savoir sur ce qui s'est passé en D3B amateurs ce dimanche





Richelle - Givry 4-2

Sous le déluge en première mi-temps, Richelle a causé la surprise en inscrivant pas moins de...trois buts en 25 minutes face au co-leader ! Après cette douche très froide, les Canaris ont relevé la tête, Sylla réduisant la marque en fin de première mi-temps.

L'espoir sera de courte durée pour les Ardennais, Villalba commettant une faute grossière sur Loyaerts dans le rectangle au debut de la seconde période. Busarello transformait la pénalité

Dans la foulée, Givry revenait une nouvelle fois au score, toujours sur penalty. Le match était très fertile en buts, chaque équipe étant réaliste, sur une surface de jeu de plus en plus lourde.

La fin de rencontre sera équilibrée, sans que le score évolue. Très belle victoire des locaux, face à l'un des ténors de la compétition.

La fiche du match

Richelle : Marly; Servais, Simon, Wangermez, Leroy ; Lanckohr (90e Deville), Spano, Thys, Renauld, (68e Brissinck), Loyaerts (60e Weber),; Busarello.

Givry : Wauthy ; François (46e Freid), Sylla, Lion, Schinckus ; Fondaire, Villalba (65e Klein), Rémy, Baillet (86e Niahoua) ; Hinck, Tchamdjou.

Arbitre : M. Meys.

Avertissements : Lanckohr, Loyaerts, Schinckus, Renauld, Baillet.

Les buts : 9e Renauld (1-0), 11e Loyaerts (2-0), 25e Thys (3-0), 41e Sylla (3-1), 54e Busarello s. pen. (4-1), 58e Schinckus s. pen. (4-2).





Mormont – Onhaye 3-3

Menés au score, les Whalérois avaient fait le plus dur en égalisant puis en prenant les commandes à la demi-heure. Rejoints en début de seconde période, ils ont a nouveau pris les commandes et pensaient tenir une troisième victoire consécutive mais Hébette, dans les arrêts de jeu, a permis à Mormont d'arracher le nul. Avec ce point, Onhaye perd du terrain sur Richelle, 5e, qui s'est imposé contre Givry et qui compte désormais huit points d'avance. Les Mormontois restent quant à eux dans le ventre mou du classement.

La fiche du match



Mormont : Frère ; Godelaine (58e Pirson), Dardenne (45e Volvert), Henrotay (45e Hebette), Prévot, Spinosaz, Doutreloup, Lejeune, Crèvecoeur, Jalhay, Matafadi

Onhaye : De Vriendt ; Crucifix, Bastin, Granville, Lizen ; Wauthy, Delplank B., Gilain, Guiot, Kembi, Lambert

Avertissements : Matafadi, Wauthy, Prévot

Exclusion : 72e Guiot (2e j.).

Arbitre : M. Jacoby

Les buts : 15e Matafadi (1-0), 22e Wauthy (1-1), 30e Kembi (1-2), 54e Crevecoeur (2-2), 73e Lambert (2-3), 90e Hebette (3-3).





Herstal - Verlaine 3-2

Herstal s’adjugeait la première période avec un triplé signé Rossi. Verlaine réagissait dès le retour des vestiaires avec des buts pour Guillaume et Bilali sans toutefois parvenir à arracher le partage.



La fiche du match

Herstal : Cahart, Adin, Campolini, Lo Monte, Hayden ; Yema, Saar, Ljubic, Rossi (85eDe Brouwer), El Farsi (65eTellatin) ; Wojciekowski (79eMbazoa).

Verlaine : Racz, Debra, Vansteenberghe, Bilali, Collée (74e Henry) ; Gilsoul (35e Hubeaux), Barry, Adrovic (46e Guillaume), Bola, Zougar ; Velegan.

Arbitre : M. Bertholet.

Avertissements : Adib, Yema, De Brouwer,Wojciekowski, Gilsoul, Debra, Hubeaux, Barry, Racz.

Les buts : 5e, 24e, 40e, Rossi 3-0, 50e Guillaume 3-1, 61e Bilali 3-2.





Warnant – La Calamine 1-1

Est-ce l’interruption ou les événements en interne, avec l’annonce du départ de Pierre Longueville ? Toujours est-il que les Hesbignons ont été loin d’être transcendants face à des Calaminois globalement plus dangereux et à qui la finition a manqué.

La fiche du match

Warnant : Gérard, Honay, Verlaine, Mbarga, Sylla (82e Duby), Papalino, Gonzatti, Jamart (59e Miézal), Scevenels, Guilmi, Carvalho.

La Calamine : Joiris, Hagelstein, Simon, Hungs, Duveau, Hamoir (53e Ernens), Digregorio, Hubert, Schyns (68e Mafuta), Mboyo (80e Claes), Niang.

Arbitre : M. Lobet

Avertissements : Ernens, Sylla.

Les buts : 44e Schyns (0-1), 85e Honay (1-1).





Stockay - Sprimont 2-1

De l’eau, de la boue, du vent… et très peu de football. Stockay gagne au caractère et prend seul la tête de la série.

La fiche du match



Stockay: Rico Garcia, Clerbois, Piette, Dejoie, Demaerschalk, Castela, Dehon, Delmotte (75e Monmart), Hansoulle (87e Cwynar), Saglam (80e Lempereur), Legros.

Sprimont: Aerts, Pezzin, Vinaimont (87e Burton), Fall, Akdim, Czagiel (77e Lawarrée), Beltrame, François, Aksu, W. Rasquin (60e Ferron), J. Rasquin.

Arbitre: M. Raci.

Avertissements: Vinaimont, W. Rasquin, Czagiel, Ferron, Aerts.

Exclusion: 70e J. Rasquin (2j.).

Les buts: 5e Legros pen. (1-0), 28e W. Rasquin (1-1), 59e Saglam (2-1).





Meix - Aywaille >>> Remis





