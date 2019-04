Herstal – Stockay 1-4

En s’imposant chez les Armuriers ayant fêté Patrick Fabbri avant le coup d’envoi via une banderole de remerciement, Stockay était conscient de franchir un pas presque décisif vers le titre. Décisif si Givry ne gagnait pas à Oppagne. Au vu des résultats, un point suffira aux Stockalis pour être certain de terminer seul premier. Et, même en cas de revers face à Warnant, la différence de buts leur est largement favorable.

En tout, en ce dimanche pascal, les visiteurs n’ont pas laissé les Herstalliens se mettre en place et les embêter, comme ils le désiraient. Sur un corner de Dehon, Haydan commettait une faute de main permettant à Legros de transformer le penalty et de libérer son équipe. Le duo se mettait encore évidence avant le quart d’heure : coup franc de Dehon et tête de Giggs au deuxième poteau (0-2). Tout semblait déjà joué. D’autant plus quand Lambert, du rond central, y allait de son coup de génie. Voyant Cahart avancé, il tentait et réussissait un magnifique lob longue distance.

Si certains doutaient encore de l’issue des débats, Guillaume Legros, sur coup franc, signait sa 29e réalisation de la saison. Malgré une réduction du score signée Rossi, la dernière demi-heure se déroulait sans grandes envolées.

Stockay a un pied et quatre orteils, voire 99,99% de chances d’être en D2 amateurs la saison prochaine. Conclusion en apothéose attendue face à Warnant dimanche prochain.

La fiche du match

Herstal : Cahart; Adib, Tellatin (46e Lo Monte), Campolini; Ljubic, De Brower, Yema Shongo, Scopel, Haydan (62e Wojciechowski); Eeke (62e Rossi), Mbazoa.

Stockay : Rico Garcia; Monmart, Dejoie, Piette, Peso; Castela, Dehon (73e Hansoulle); Delmotte, Lambert (57e Lempereur), Saglam; Legros.

Arbitre : M. Denil

Avertissements : Campolini, Ljubic, Lo Monte, Rossi

Exclusion : 83e Mbazoa (directe)

Les buts : 8e Legros sur pen. (0-1), 13e Legros (0-2), 24e Lambert (0-3), 55e Legros (0-4), 87e Rossi (1-4).





Oppagne - Givry 0-2

Le derby est tombé dans l’escarcelle de Givry. Mais même si ce résultat permet aux Ardennais de continuer à croire au titre, la déception à la fin du match tomba lorsque le groupe apprenait la victoire de Stockay à Herstal (1-4).

Il reste une petite chance aux joueurs d’Eric Picart: à savoir, s’imposer face à La Calamine en espérant un miracle à Stockay avec une victoire de Warnant. Tout en sachant qu’il faudrait en plus empiler les buts pour rivaliser à l’average.

En attendant, c’est Baillet qui a scoré à deux reprises pour offrir la victoire à ses couleurs.

La fiche du match

Oppagne : Beyls, Boyne, T.Paquet, De Bona, Raskin (65e Biatour), J.Paquet, Michel, Gena (65e Adam), M.Bonjean, Nijskens.

Givry : Wauthy, Hatert (77e Klein), Sylla, Remy, Chardome, François, Villalba, Fondaire, Lion, Tschamdjou (89e Suplis), Baillet (72e Freid).

Arbitre : D.Bertholet

Avertissements : Sylla, T.Paquet, J.Paquet, R.Bonjean.

Les buts : 42e et 53e Baillet (2-0)





Aywaille - Richelle 1-2

Si le premier acte était à mettre au crédit de Richelle au niveau du jeu, c’est Aywaille qui se procurait les occasions les plus nettes, sur phases arrêtées, mais tout comme les Richellois, les Aqualiens péchaient dans le dernier ou avant-dernier geste. La pause était ainsi sifflée sur un score vierge reflétant le déroulement de la rencontre.

Un manque d’eficacité qui était vite corrigé au retour des vestiaires avec l’ouverture du score dès la 47e par Loyaerts. Ce but avait le don de réveiller Aywaille qui inversa progressivement la tendance et qui égalisa méritoirement par Roberty (70e).

Les Aqualiens se créaient encore l’une ou l’autre possibilité mais sans en profiter. Au contraire des Richellois qui, quelques minutes avant la fin, reprit l’avance grâce à Simon. Richelle se sera montré le plus réaliste... Et les Aqualiens peuvent dire définitivement adieu au tour final.

La fiche du match

Aywaille : Telemans ; Porcaro (76e Diez), Toussaint, Pirquet, Ben Sellam ; Famerie, Ioakimidou, Delcourt, Ferron (67e Gallina) ; Jamar ; Roberty.

Richelle : Marly ; Piccoli, Servais, Simon, Tilkin ; Loyaerts (90e Sambi Lokonga), Spano, Lanckhor (89e Niro), Thys, Weber (62e Lespes) ; Busarello.

Arbitre : M. Santaeufemia.

Avertissements: Ben Sellam, Famerie, Tilkin,

Les buts : 47e Loyaerts (0-1) ; 70e Roberty (1-1) ; 88e Simon (1-2).





Warnant - Huy 0-2

C'est la crise à Warnant et elle semble profonde.

Battus 2-0 la semaine passée, les Warnantois ont subi la même défaite cette semaine face à des Hutois réduits à 10 depuis la 27e minute. Si les Verts ne se réveillent pas, le tour final risque de leur passer sous le nez... Quant à Huy, il est à un point d'éviter la place de barragiste.

La fiche du match

Warnant: Gérard, Malaba (80e Guillen), Sylla (75e Jamart), Belme, Gonzatti, Miezal, Pire, Guilmi, Barbosa, Honay, Verlaine.

Huy: Barrettara, Pirnay, Rupcic (80e Ganiji), Khelil (70e Mavula), Bertrand, Konsdorff, Nawezi, Marchal, Restiglian, Kone, Hotton (75e Esser).

Arbitre: M. Spillemaekers

Avertissements: Gonzatti, Kone (2x), Bertrand, Guilmi, Barrettara, Miezal, Hotton

Exclusion: 27e Kone (2 j.)

Les buts: 65e Bertrand (1-0), 90e Ganiji (2-0),





Verlaine - Condrusien 4-1

Pour leur dernière apparition à domicile avant le tour final, les Taureaux ont assuré leur place dans le top 4. Les hommes de Segatto n’ont pas fait dans la dentelle malgré une légère baisse de régime en fin de première période qui permettait à Condrusien de réduire le score à 2-1. Auparavant les Hesbignons avaient ouvert le score par Guillaume avant qu’Hubeaux double la mise. Après le repos, les Taureaux déroulaient avec deux nouveaux buts signés Guillaume.

La fiche du match

Verlaine : Racz, Debra, Bilali (67eVrijdags), Vanstenberghe, Adrovic ; Bola, Barry (72eLaruelle), Zougar, Hubeaux, Guillaume ; Pollina (71eHenry).

Condrusien : Deseille, Horion, Dumont, Struvay ; Dujardin (37eRigo), Monteleone (46e Hebette), Collard, Desille, Coonen ; Leyssens, Lambrechts (63eMarrazza).

Arbitre : M. Blanni.

Les buts : 15e Guillaume 1-0, 20e Hubeaux 2-0, 35e Dujardin 2-1, 53e et 57e Guillaume 4-1.





La Calamine – Onhaye 2-3

Le coach walhérois Lionel Brouwaeys croyait encore à une possible qualification pour le tour avant d'aller à La Calamine. Avec cinq points de retard sur Warnant à deux journées de la fin, il restait effectivement une mince chance mathématique. En plus de réaliser un sans faute, Onhaye (7e) devait compter sur un 0/6 de Warnant d'ici la fin de saison et espérer qu'Aywaille ne remporte pas la troisième tranche.

En s'imposant non sans mal ce dimanche après-midi à La Calamine, les Walhérois peuvent encore rêver du tour final. Warnant s'est en effet incliné face à Huy tandis que Aywaille s'est incliné face à Richelle. Pour Onhaye, tout se jouera dimanche prochain à domicile face à Verlaine.

La fiche du match

La Calamine: Joiris ; Gerrekens, Duveau, Temsamani, Hubert (62e Niang), Biermann (59e Mboyo), Mafuta-Mupanda, Digregorio, Hamoir, Hubert, Schyns

Onhaye : De Vriendt ; Granville, De Maeyer, Guiot, Kembi, Gilain, Bastin, Lizen (62e Wauthy), T.Delplank, B.Delplank (79e Herman), Lambert (79e Zingle)

Arbitre : M. Raci

Avertissements : Digregorio, Lizen,

Exclusion : 63e Digregorio (2e jaune)

Les buts : 2e Hubert (1-0), 15e Digregorio (2-0), 27e Lambert (2-1), 63e Wauthy (2-2 sur pen), 85e Wauthy (2-3)