Chaque vendredi après-midi, découvrez sur dh.be les sélections que les coaches des équipes de D3B amateurs en lice ce week-end ont établies.

Des absents, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous.





Sa. 20h > Rochefort - Raeren

Rochefort: Martinez, Catania, Leleu, Beck, Antoine, Liotta, Rentmeister, Ouedraogo, Lambert, Labar, Pingaut, Leroy, Chenon, Claude, Atheba, Marion, Fontaine

Pierard (coude) a repris avec le groupe ce jeudi tandis que Crucifix (élongation cuisse) a repris la course. Lépicier (mollet) est toujours out devrait reprendre fin de semaine prochaine. Rathay est suspendu (1/1) et croise Athéba. Yannick Pauletti doit encore faire sa sélection.





Sa. 20h > Aische - Huy

Aische: Prevot, Delvigne, Macalli, Samouti, Marrazza, Gécé, Gaziaux, Michels, Detienne, Dethier, Piret, Joannès, De Ketelaere, Daout, Nzinga

Thirot (opération ménisque) est en revalidation. Le gardien Raya Garcia (genou) court sur tapis. Bonomini (entorse genou) est sur la touche pour quelques semaines. Servidio (pointe cuisse) s'est blessé mardi en amical et est laissé au repos. Daout (ouvert au genou) est de retour et Nzinga (malade) est apte. De Ketelaere rentre de suspension et croise Fournier (1/1).

Huy: Crahay, Desseille; Bartholomé, Dion, Nawezi, Thiaw, Vander Cammen, J. Mathieu, Benothman, Hernandez, A. Mathieu, Martin, Jadot, Ben Saida, Cosse, Seck, Sermé.

Hormis Rupcic, ayant ressenti une gêne jeudi à l’entraînement et incertain, Pascal Bairamjan ne compte ni blessé ni suspendu.





Sa. 20h > Ciney - Mormont

Ciney: Monteleone, Salmon, Despas, Dandoy, Baudot, Vandiepenbeeck, Gauchet, Choisez, Villano, Roldan-Simon, Boudjemaa, Lambrecht, Lamour, Diansangu, Kouadio, Audran

Audran (malléoles), Despas (décollement rétine), Baudot (adducteurs) et Sbaa (cheville) sont aptes mais le dernier cité n'est pas repris. Delvaux n'est pas venu à l'entraînement de la semaine sans donner de raison. Bruckner (adducteurs), Bukran (genou) et Dubois (mononucléose) sont out. Salmon (décès familial). A noter que Roldan-Simon intéresse l'Olympic de Charleroi Châtelet Farciennes.

Mormont: Fl.Lejeune (?), Boverie, Doutreloup, Michel, Pirson, Volvert, Crevecoeur, Jalhay, Dardenne, Mahin, Spinosa, Henrotay, Charneux, Godelaine, Otte, Lauwers, Lejeune, Bisconti.

Linchet a été opéré avec succès. Marthoz (doigt cassé) et Justin Hébette sont toujours blessés. Doutreloup et Michel rentrent de suspension. Florent Lejeune, le deuxième gardien, est aussi incertain. Boverie devra-t-il faire une deuxième pige.





Sa. 20h > Sprimont - Meix

Sprimont: Murcia, Pezzin, Fall, Czagiel, La Delfa, Bernard, Vinaimont, Ribeaucourt, Beltrame, Da Silva, Tremblez, Cavillot, Burton, Da Silva, Choupo.

Après quatre défaites de rang, Sprimont se doit de réagir et cette rencontre face à Meix sera crucial pour la suite de la saison comme l’explique Pascal Jacquemin. « Ce n’est peut-être pas un match à six points mais nous sommes néanmoins dans l’obligation de l’emporter afin de distancer le bas de tableau. Au-delà du résultat, il sera tout aussi important de retrouver le chemin du but après trois rencontres sans avoir inscrit le moindre goal… ». Pour ce faire, le T1 des Carriers ne pourra compter sur Vinaimont, toujours blessé, ni sur Lambrechts, Lawarrée et Tshibuabua, tous trois suspendus, ni sur Ferron pas encore prêt.

Meix: Brolet et Reichert ; Lecomte, Schmit, Halluent (?), Blaise ; Aubois, Dupont, Neetens, Gasparoto (?), Collette, Courtois, Jacques ; Verger.

Lionel Zanini compose, une énième fois, avec pléthore d’absents : Negi, Arend, Limpach, Maillen, T. Day, Klein (blessés), Breda, Herman (suspension 1/1), Evrard, Q. et V. Thomas (ski). Trois joueurs de l’équipe B seront désignés après le dernier entraînement de vendredi.





Sa. 20h30 > Oppagne - Spy

Oppagne: Mazzara, M.Bonjean, J.Paquet, Mewissen, Nijskens, Guillaume, R.Bonjean, Yema, Pirson, T.Paquet, Jo.Jadot, Ninane, Etienne, Fiacre, Raskin, Polis, De Bona.

Toujours des incertitudes concernant Dropsy, Biatour et Jadot sont toujours à l’infirmerie. Nlend est toujours sur la touche.

Spy: Maricosu, Aromatario, Dury, Blanchard, Vigneront, M.Boujabout, Kilewuka, Ficheroulle, Manna, Ceccon, Malenge Ntumba, Sbaa, Mignon, Paris, Hadim.

Brouir (cuisse) et Furnémont (cheville) sont out. Derenne (péroné) a repris les entraînements mais est trop court. Henrotaux et Francotte sont suspendus. Motte est au ski. Hadim, Manna et Malenge Ntumba rentrent dans le groupe.





Di. 15h > Jodoigne - Aywaille

Jodoigne: Bauwin, Ginion, Leblois, Musset, Puttemans, Mbolo, Closse, Bailleux, Congosto, Gonzalez, Gosselain, Vanroy, Fortemps, Bruno, Leblois.

Pantot (voyage scolaire) et Lisman (suspendu) sont remplacés par Closse et Puttemans.

Aywaille: Delbouille, Adib, Delcourt, Porcaro, Hansoulle, Roberty, Colson, Famerie, Wilkin, Corbesier, Jamar, Ferron, Deltour, Toussaint, x.

Fâché, Patrick Fabbri attend une réaction de son groupe à Jodoigne ce dimanche. "Oui, c’est un minimum tant mes joueurs m’ont déçu face à Raeren. Leur seconde période lamentable, tout simplement. Nous avions pourtant l’ambition de jouer à fond cette troisième tranche mais, avec cette mentalité-là, nous ne pouvons rien espérer…". Pour ce déplacement en terres brabançonnes, le T1 aqualien ne pourra compter sur Pirquet, puni pour abus de jaunes, mais récupère Corbesier de suspension.





Di. 15h > Richelle - Warnant

Richelle: Marly, Thonus, Servais, Halleux, Wangermez, Thys, Pohl, Spano, Piccoli, Loyaerts, Lanckohr, Ljubic, Busarello, Mauclet, Romero-Cervera.

Weber (3/3) et Leroy (1/1) sont suspendus. Mauclet effectue son retour. Goblet (petite déchirure) et Hansen (cuisse) sont blessés. Colpin et Pirotte, le second gardien, sont les éléments excédentaires.

Warnant: Gérard, Piot; Fourneau, Honay, Heptia, Mbarga, Crespin, Sciullintano, Papalino, Gonzatti, Fransolet, Miézal, De Castris, Rossi, Licour, Saglam, Scevenels.

Aux absences de Verlaine (croisés) et Mosca (pubalgie) vient se joindre l’absence de Carvalho Alleoni, suspendu suite à son exclusion en fin de match contre Oppagne. Stéphane Jaspart a sélectionné tout le monde. « Je ferai mes derniers choix ce samedi.» Le synthétique de Richelle pourrait pousser le T1 hesbignon à procéder à quelques adaptations.





Di. 15h> Habay - Herstal

Habay: Mathieu (?), Jacquet (?), Tazzieri ; G. Grévisse, Reyter, Jacob, Zervakis, Pietquin, R. Grévisse ; Raboteur, Vandermaelen, Klein (?), Moris (?), Schoumaker, Copette, Warlomont ; Bekhaled.

Le buteur N’Diaye est out (tendinite). Ansion est suspendu (1/1) et Leurquin n’est pas repris. Le gardien Mathieu souffre d’un lumbago mais il devait être déclaré bon pour le service.

Herstal: Debante, Telemans; El Guendi, Serwy, Audoor, Delchambre, Parreira, Sixset, Mbazoa, De Brouwer, Baccarella (?), Brissinck (?), Capone, Remacle, Buzica, Bello, Guichard, Mory.

Guillen poursuit sa suspension (2/3) tandis que Peso (genou) occupe toujours l’infirmerie avec Marloye (genou). Baccarella (hanche touchée lors de la séance de jeudi) et Brissinck (cheville) sont incertains. Les premiers rendez-vous en vue de la prochaine saison sont prévus la semaine prochaine.