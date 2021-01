La saison blanche a été décrétée mais cela ne veut pas pour autant dire que l'Association des Clubs Francophones de Football se met à l'arrêt.





La décision d’une saison blanche pour le football amateur a été actée lundi en milieu d’après-midi. Une décision pas évidente à prendre mais qui inévitable au vu de la situation sanitaire. Depuis le début, la VV, l’ACFF et l’Union belge suivaient les recommandations et décisions des autorités mais, cette fois, sans perspectives, jouer ne fût-ce qu’un demi-championnat n’était plus envisageable.

Daniel Boccar, secrétaire général de l’Association des Clubs Francophones de Football a accepté de s’exprimer à propos de cette décision et de la suite pour le foot amateur.

M. Boccar, vous avez vécu des semaines compliquées, faites d’incertitudes. Cette décision est un poids en moins pour vous ?

“Nous savions quasiment à coup sûr que nous allions vers un tel verdict. Avec l’apparition des variantes, c’était devenu inéluctable. Le seul petit espoir restant avait disparu depuis plusieurs jours. La simulation des calendriers tombait d’office à l’eau. Il n’y a pas de soulagement ni de petit espoir déçu.”

Tout le monde espère maintenant reprendre en juillet. Comment cela va-t-il se passer ?

“Tout l’enjeu en ce qui nous concerne aujourd’hui est de former les clubs pour la suite.

