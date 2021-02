Saison blanche pour le football amateur ne signifie pas que le travail s’arrête du côté de l’Association des clubs francophones de football. Au contraire, de plus en plus d’actions sont mises en place pour aider les clubs à s’en sortir et à progresser. "Une des missions de l’ACFF est d’utiliser les différents subsides qu’elle reçoit au bénéfice de ses acteurs", explique Daniel Boccar.

Récemment, l’ACFF et le Centre d’aide à la performance sportive ont décidé de s’allier dans un projet médico-sportif à l’attention des clubs de D2 ACFF et des meilleurs arbitres. Des tests seront proposés aux joueurs afin qu’ils puissent recevoir un programme de travail qui leur est adapté.