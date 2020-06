L’Assemblée Générale de l’ACFF a eu lieu ce samedi. Son président David Delferière en a profité pour faire le point après une période pour la moins agitée.

L'Assemblée Générale de l'ACFF s'est tenue ce samedi à Bruxelles et non à Cognelée en raison des mesures de sécurité relatives à la crise du coronavirus. Une crise dont il a évidemment été beaucoup question.

Le président David Delferière en a profité pour revenir sur les dernières semaines à la fois agitées et difficiles, en félicitant notamment les membres de la cellule de crise qui, en leur âme et conscience, ont pris des décisions permettant de préserver avant tout la santé des affiliés. "Ils savaient que, quelles qu'elles soient, leurs décisions seraient critiquées. J'en profite pour regretter qu'aujourd'hui, les troisièmes mi-temps ne se jouent plus au comptoir de la buvette mais devant la CBAS. Les sous ont remplacé les saouls."

"4 clubs de provinciales mécontents nous ont coûté 30.000 €"

Les actions des clubs à l’encontre des dirigeants a aussi un impact non négligeable sur le plan financier. "L'an dernier, l'action de 4 clubs de provinciales mécontents de la série qui leur avait été attribuée a coûté 30.000 euros."

Il a été souligné lors de cette AG que les effets de la crise du coronavirus se feront encore sentir la saison prochaine, tant au niveau sportif que financier. L’ACFF tente à l’heure actuelle d'obtenir une compensation pour le manque à gagner des buvettes qui sont en général un des meilleurs débits de boissons du village.

"Nous osons espérer que les dirigeants de club n’auront pas la mémoire courte", ajoute David Delferière. "Il y a quelques semaines encore, nous ne savions pas si nous pourrions rejouer au football avant le mois d’octobre. Aujourd’hui, on se fait critiquer parce que, par précaution, nous avons préféré ne pas organiser de tour final la saison prochaine."