David Delferière, président de l'ACFF, réagit à propos de la reprise du football amateur: "Un demi-championnat? La moins mauvaise solution" Sport régional Matthias Sintzen © Cameriere

Le président de l'Association des Clubs Francophones de Football a réagi suite à la décision prise par le comité de crise de reprendre le football amateur en février.



C'est désormais officiel (sous réserve de nouvelles décisions du comité de concertation): les championnats du football amateur reprendront le week-end du 13 février. On ne jouera que la moitié des compétitions et il n'y aura pas de tour final. Pour arriver à ces décisions, l'ACFF, la VV (aile flamande de l'Union belge) et l'Union belge ont longuement débattu.



Une belle épine hors du pied du côté des dirigeants du football amateur francophone, pour qui décréter une saison blanche était la dernière des solutions envisageables. "Nous souhaitions jouer (...)