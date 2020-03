Saluée par beaucoup, l’annonce de l’interdiction de toutes compétitions jusqu’au 1er mai (avec annulation des stages de Pâques) a été suivie par celle du report des charges fédérales, à payer en septembre.

D’autres questions ont été soulevées dont la plus répandue : va-t-on rejouer ?

Président de l’ACFF, David Delférière lève un coin du voile.

Arrêter la date du 1er mai, c’était la meilleure décision possible ?

"Et pourtant, ce n’était pas aussi simple que ça de fixer une date si le gouvernement fédéral décide de prolonger le confinement au-delà du 5 avril. On tient compte évidemment des avis des spécialistes scientifiques belges et étrangers. Mais notre rôle avec les différentes entités, c’est de prévoir. La date du 1er mai en partant du principe que le confinement s’arrête le 5 avril permet aux joueurs professionnels de disposer d’au moins trois semai