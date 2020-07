Du côté francophone, on n'évoque pas encore ce genre de situations. L'ACFF, dont le président David Delferière voit le président national Mehdi Bayat ce mardi matin, attend avant de se positionner.





"On attend de toute façon les textes officiels de la ministre", commence David Delférière. "Sans ces textes officiels, il est donc de toute façon trop tôt pour se positionner. Si les choses devaient maintenant empirer et que d'autres mesures devaient être prises, alors nous pourrions envisager de reporter de quinze jour, un mois le début du championnat (prévu début septembre)."





Concernant le public, la nome est, depuis le dernier CNS, de 200 personnes en extérieur. Aucun huis-clos n'a encore été décrété. "En amateurs, rares sont les clubs et les matches où l'on retrouve 200 personnes. Ce qui pourrait poser souci, ce sont les buvettes qui devraient donc dépendre des normes HORECA. A ce niveau-là, ça pourrait impacter."

Après un premier CA d'1h30 en ce début de semaine, l'ACFF tiendra à nouveau un CA cette semaine et les décisions pourraient donc encore évoluer. " On gère au quotidien. Je m'appelle David, pas Covid et c'est malheureusement Covid qui décide."

Un calendrier qui se fait attendre

Concernant le calendrier, les clubs et leurs supporters sont toujours en attente alors que la compétition doit théoriquement débuter dans un peu plus d'un mois.

"Là, ce n'est pas la faute à Covid mais aux recours de Virton et Walhain notamment. La Nationale 1 est aussi en attente et de notre côté, nous ne pouvons pas le faire sans avoir les consignes concernant les deux clubs de La Louvière ou Visé et Richelle car nous avons alors deux équipes qui évoluent dans un même stade et il y a le principe d'alternance. Nous, nous sommes prêts, il ne reste plus qu'à appuyer en somme sur un bouton mais nous devons attendre les différents recours."

Voetbal Vlanderen a annoncé entrevoir le report du début de la saison si le huis-clos était décrété à ce moment-là.