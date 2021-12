Le comité de concertation de ce mercredi a tranché. Et la décision est dure: il n'y aura plus de spectateurs dans les stades de football, même pas chez les amateurs ni les jeunes. Une mesure radicale pour limiter la propagation du virus mais qui ne manque pas de faire réagir le président de l'ACFF, David Delferière. "On regrette que dans ce sport extérieur qu'est le football, on ne puisse pas jouer avec des spectateurs", dit l'homme qui cible un point en particulier.

"Je ne suis pas très heureux que l'on ne fasse pas de différence entre (...)