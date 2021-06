Ce samedi, après une Assemblée Générale bien remplie et marquée par la présence de la Ministre des Sports, Valérie Glatigny, avait lieu un CA de l’ACFF. Un moment très attendu au cours duquel devait être élu le président de l’Association des Clubs Francophones de Football pour les deux prochaines saisons. Sortant mais rééligible, David Delferière était… le seul candidat à sa succession. C’est donc tout naturellement, et sans surprise, qu’il repart pour deux ans à la tête de l’ACFF. Un nouveau départ qui s’annonce riche et qui, tous l’espèrent, rimera avec une reprise durable du football amateur.

Vous êtiez le seul candidat mais cette réélection est une satisfaction…

"Etre réélu une première fois, c’est un défi. Etre renommé, c’est le résultat d’une appréciation que les personnes ont du travail effectué. Maintenant, je dois encore confirmer."

Que vous soyez seul candidat, ce n’est pas une surprise.

"Comme je l’ai déjà dit : si c’est à la méritocratie que je suis élu, je pense qu’avec le travail effectué, je (...)