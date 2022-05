David Delferière tire un bilan de la saison dans ACFF Actu: "Beaucoup de satisfactions et quelques regrets" Sport régionalVidéo La Rédaction Le président de l'Association des Clubs Francophones de Football s'est exprimé dans ACFF Actu. Il a évoqué cette saison et la suivante.

La saison de football touche peu à peu à sa fin. Il reste quelques matchs de tours finals dans certaines séries mais l'heure du bilan a sonné. Dans la dernière émission d'ACFF Actu, David Delferière, le président de l'aile francophone de la RBFA, a tiré un bilan de la saison. Entre beaucoup de satisfactions et quelques regrets, il fait le point.



Parmi les points à travailler, le Sonégien évoque le manque d'arbitres dans les dernières séries provinciales, les matchs houleux ou encore les histoires de licences. Par ailleurs, il est satisfait du recrutement des arbitres, des jeunes de 11 à 14 ans, le développement du football féminin ou encore des formations pour les entraîneurs. Selon lui, les points positifs devraient prendre le dessus sur les éléments négatifs, durant les tours finals normalement, qui sont une belle source de recettes pour les clubs.



Il parle de l'AG qui aura lieu le 18 juin avec la visite de l'homme politique Adrien Dolimont, la mise en avant des jubilaires et des champions de D2, D3A et B ACFF.

La saison prochaine L'année prochaine, David Delferière sera en fin de mandat. Parmi les points à travailler pour sa dernière saison (s'il n'est pas réélu), il parle notamment du règlement qui pourrait être revu à certains endroits. En effet, pour lui, ce n'est par exemple pas normal qu'un club sans licence participe à un tour final.