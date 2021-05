>>> NATIONALE 1 <<<

Francs Borains

Entraineur : Dante Brogno (3e saison)

Départs : Leandro Zorbo (Pétange), Benjamin Delacourt (Francs Borains)

Arrivées : Axel Lauwrensens (Union), Alessio Caufriez (Valenciennes)





RFC Liège

Entraîneur : Drazen Brncic (2e saison).

Arrivées : Florian Gendebien (Heist), Nathan Gosselain (Verlaine), Damien Herman et Mohammed Mouhli (RFC Seraing), Benoit Nyssen (Racing Luxembourg), Jérémy Perbet (OHL).

Départs : Lucas Alfieri (Stockay), Natanaël Frenoy (Heur-Tongeren), Wouter Hias (arrêt).

© Marquet

La Louvière Centre

Entraineurs : David Bourlard et Marc-Antoine Fortune (2e saison)

Départs : Arnor Angeli (RAEC Mons), Kevin Uthsinga (?), Amine Zenadji (?), Malo Samson (?), Andy Lokando (La Louvière Centre)

Arrivées : Youri Teklak (Meux), Yan Hornois (Westhoek), Marino Di Chiello (Tubize), Potien Lembo (Roulers), Eugenio Pina (Roulers), Maxence Daneel (Renaix), Steeven Kimbu (U21), Laurent Van Der Goten (P3 URLC), Toumani Sissoko (Besançon).





Olympic

Entraîneur : Xavier Robert (2e saison)

Arrivée : Benis Belesis (Renaix)

Départs : Yoroma Jatta (?), Chris Gadi (?), Jordi Malela (?), Kevin Moihedja (?), Aymeric Thibaut (Gosselies), Quentin Laurent (Rebecq).





URSL Visé

Entraîneur : José Riga (2e saison).

Arrivées : Alessio Cascio (RFC Seraing), Marten Wilmots (D2 slovène).

Départs : Jonathan Benteke (?), Mory Keita (France ?), Jesse Mputu (Tirlemont), Stefan Roef (?), Ciryl Rosy (Heist), Nakhid Panagiotis (Pays-Bas ?), Sernane Segniagbeto (?), Baptiste Schmisser (arrêt), Nasser Seyni (?).







>>> DIVISION 2 ACFF <<<





© Sterpigny





Royale Entente Acren Lessines



Couvin-Mariembourg

À venir.Gabor Bukran (2e saison)

Arrivées : Valentin Lamort (Francs Borains), Théo Jaspierre (Prix-les-Mézières), François Maistriaux et Broodlyn Dubois (Sp.Charleroi), Diego Zidda (Rebecq), Xavier Pessleux (Nismes), Romain Beyls (reprise)

Départs : Patrick Pratz (Marloie), Michaël Gjorgjijevski (Bioul), Dylan Suray (Solières), Steve Vanhorick (Gilly), Emmanuel Bakala (?), Christopher Bonamba (?)





Durbuy

Entraîneur: Mahir Demiral (1re saison)

Arrivées: Nathan Mukendi (D3 Tchèque), Mikail Gungor (RFC Huy), Luis Riccardo Godeau Llontop, Dieu Merci Kambala Batusila, Mehdi El Ghraichi, Luc-Bertrand Mouelle Temaka et Rezhis Hoxhaj (FC Schaerbeek).

Départs: Bryan Lokilo (Crossing Schaerbeek), Thomas Roisin (à déterminer).







Ganshoren

Michel Delph (4e saison).

Arrivées : Serhat Tepe (RUTB), Maxime Baelongandi (Deux Acren), Rudy Chenkep (RCS Nivellois), Kenneth De Jonghe (VK Liedekerke), Marwane Zanaan (KVK Ninove), Mathis Van Landschoot (Olympic), Jovannis Amin Niyonkuru (Pepingen-Halle), Allassane Serme (Herstal), Celal Kahya (Ixelles), Hicham Hamri (P1).

Départs : Mohamed Zeroual (Jette), Thierry Nendaka (Jette), Ralph Samutondo (RCS Brainois), Sadou Bah (Saint-Josse), Jordan Coët (?), Nicolas Timmermans (?), Lamine Ndiaye Papa (UR Namur), Kylian Yrnard (?), Glenn Van Der Vennet (?), A. Sefgjini (?), M. Toguim, J. Kinzumbi (?), O. Nahimana (?), Christian Famo (?).



Givry

Eric Picart (10e saison).

Arrivées : Guillaume Déom (Libramont), Mathys Raskin (Oppagne), Luka Lapraille (Sprimont), Guy-Serge Seaba (Steinfort).

Départs : David Sylla (Jodoigne), Rui Fortes Gomes (Noorden), Arnaud Bouche (Rochefort).





RRC Hamoir

Entraîneur : Raphaël Miceli (9e saison).

Arrivées : Thibaut Rausin (MVV Maastricht).

Départs : Nicolas Alessi (Huy), Joseph Biersard (Sprimont), Jonathan Deglas (Wanze/Bas-Oha), Dylan Lambrecth (Solières), Ibrahima Niang (sans club), Lucas Vilardita (appartient à Tilleur).





RAAL La Louvière

Entraineur : Fred Taquin (4e saison)

Départs : Kevin de Wolf (Rebecq), Tristan Valcke (Namur), Galvez Lopez (?), Younes Bouffous (?), Alessio Virgone (?), Lou Wallaert (Rebecq), Bruylandts (Sprimont), Pierre-Charles (Canet)

Arrivées : Benjamin Romeyns (Charleroi), Mohamed Soumaré (sans club), Louis Delhaye (Tubize), Samuel Gueulette (Roulers), Célestin de Schrevel (OHL), Stéphane Mukala (Standard), Andy Lokando (La Louvière Centre)





Jette

Sébastien Conte (3e saison).

Arrivées : Enzo D'Alberto (RUSG), Thoma Frick (D2 polonaise), Mohamed Zeroual (Ganshoren), Thierry Nendaka (Ganshoren).

Départs : Lyan Vanbellingen (Crossing), Dimitri Agorakis (Kosova).





RFC Meux



Entraîneur : Laurent Gomez (1ère saison)

Arrivées : Jonathan Coquelle (CS Brainois), Corentin Marion (Rochefort), Bryan Sleeuwaert (Manage)

Départs : Thibaut Otte (Sprimont), Dylan Jeanmart (Spy), Youri Teklak (La Louvière Centre)





Solières Sport

Entraîneur : Pascal Bairamjan (2e saison).

Arrivées : Mateo Vancoppenolle (Olympic Charleroi), Bryan Hanrez (Warnant), Dylan Lambrecth (Hamoir), Hady Sangare (sans club), Jimmy Cwynar (Rupel Boom), Dylan Suray (Couvin-M.).

Départs : Kevin Cossalter (Hannut), Justin Gaux (Meux), Maxime Renson (Fize), Mirko Rupcic (Tilleur).





Stockay-Warfusée

Entraîneur : Philippe Caserini (2e saison).

Arrivées : Julien Wets, Lucas Alfieri (RFC Liège), Marco Crotteux (Solières), Mohammed Admi et Emilien Fransquet (Warnant), Sami Choukri (Sprimont), Jules Gécé (Aische), Jordan Lomba (D1 Macédonienne) Walid Rafiki (Tilleur).

Départs : Edouard Dehon (Marloie), Olivier Castela et Giovanni Alaimo (arrêt), Jérôme Lahaque (Sprimont), Juliann Fillieux (Herstal), Bernard Di Bernardo et Armel Body (Aywaille), Arnaud Biatour et Vincent Dejoie (Warnant), Rodrigue Piette (Rochefort).





Rebecq

Luigi Nasca (1re saison).

Arrivées : Quentin Laurent (Olympic), Jésus Lopez (RAAL), Lou Wullaert (RAAL), Gianni Cordaro (Mons).

Départs : Damien Lahaye (PAC Buzet), Anthony Mucci (Châtelet), Florimond Smars (Deux Acren), Valentin Dassonville (Symphorinois), Guido Cagnina (Binche), Eugenio Pina (URLC), Akhenaton Poto-Mees (Jodoigne), Diego Zidda (Couvin), Leutrim Pajaziti (UR Namur).





Royale Union Tubize Braine

Tibor Balog (1re saison).

Arrivées : /

Départs : Louis Delhaye (RAAL), Johan Sampaoli (Deux Acren), Serhat Tepe (Ganshoren), Marino Di Chiello (La Louvière), Philippe Liard (fin de carrière), Leandro Bailly (?), Benjamin Bambi (?), Sofien Lekehal (?), Enzo Bellia (?), Loïc Bottequin (?).





Verlaine

Entraîneur : Marc Segatto (10e saison).

Arrivées : Killian Adam (Templiers-Nandrin), Kevin Aka (Hasselt), Yedi Vuza (Sprimont).

Départs : Aladin Adrovic (Hannut), Diego Demoulin (?), Nathan Gosselain (RFC Liège).





Waremme

Entraîneur : Steve Dessart (2e saison).

Arrivées : Nourredine Mardi (Huy), Jason Nicolas Penga (Dison).

Départs : Sébastien Gonzatti (arrêt), Vedat Kurbali (Huy), Hamza Lagrib (?), Sullivan Lavocat (UCE Liège).





Warnant

Entraîneur : Stéphane Jaspart (3e saison).

Arrivées : Salvatore Baccarella et Aladin Bizimana (Herstal), Arnaud Biatour et Vincent Dejoie (Stockay), Pierre Biscotti et William Mauclet (Richelle), Bastien Cavillot (Sprimont), Adji-Martin Aharrh Gnama (Elsaute).

Départs : Mohammed Admi et Emilien Fransquet (Stockay), Manuel De Castris et Fabrice Papalino (Warnant), Bastien Heptia (Thisnes), Brian Hanrez (Solières), Demba Seck et Daniel Yema Shongo (Sprimont).

>>> DIVISION 3 ACFF <<<



© Sterpigny



Aische

Entraîneur : Manu Rousselle (7e saison)

Arrivées : Vincent Rousseau (Ganshoren), Mike Brassart (Chastre), Sacha Iglicki et Levi Edras Litonge (Wavre), Bastien François (Loyers), Quentin Lisman (Jodoigne),

Départs : Jules Gécé (Stockay), Johan De Picker (Jodoigne), Mathieu Delbouille (Huy), Maxence Mouthuy (Jemeppe), Alexis Daout (arrêt)





RFC Aywaille

Entraîneur : Patrick Fabbri (2e saison).

Arrivées : Bernard Di Bernardo et Armel Body (Stockay), Nathanaël Janssens (Sprimont), Célestin Lilango Nzanga (Solières), Tom Roland (Marloie), Soufian Zarhouni (Visé)

Départs : David Ljubic (Herstal), Wanderson Da Silva (Herstal), Dorian Flagothier (Battice), Matias Nicolato (?), Logan Wilkin (Ferrières).





RUS Binche

Entraineur : J-L D’Achille (3e saison)

Départs : Diego Debelic (Entité Manageoise), Adnan Kalincik (?), Modeste Gnakpa (?), Thibaut De Amicis (Tertre Hautrage), Ilandro Angelastri (?), Giorgios Kaminiaris (RAEC Mons), Andréa Schifano (Hornu), Dorian Gondry (Le Roeulx)

Arrivées : Nicolas Gilson (Tertre Hautrage), Logan Bauvois (RFCR Symphorinois), Simon Wantiez (Beloeil), Julien Marchand (Naast), Tom Scohy (Stade Brainois), Orfeo Sera (Raal), Guido Cagnina (Rebecq).





RCS Brainois

Entraîneur : Pascal Pilotte (1re saison).

Arrivées : Ralph Samutondo (Ganshoren), Simon Franquin et Sergio Aragon (Deux Acren), Maxime Paquet et Mathieu Vlaminck (Genappe), Quentin Becker (UR Namur), Roman Van Bienst (OHL), Romain De Pascale (Tenerife), Dorian Tshimanga (Stockel).

Départs : Sébastien Patureau et Maurice Weynants (Waterloo), Julien Pete (Genappe), Anthony Benazzi et Thomas Dubois (Perwez), Nicolas Maeyens (Wemmel), Jonathan Coquelle (Meux), Harrison Lokilo (Crossing), Aziz Kano (?), Bryan Provost (?), Kevin Serville (?), Julien Vandewalle (?).





Stade Disonais

Entraîneur : Jean-Sébastien Legros (3e saison).

Arrivées : Marvin Ernens (La Calamine), Sébastien Zucca (?).

Départs : Gary Deville (?), Loris Kalf (Verviers), Nicolas Leroy (Melen), Jason Nicolas Penga (Waremme).





Gosselies

Entraîneur : Olivier Suray (1re saison)

Arrivées : Aymeric Thibaut (Olympic), Manu Castronovo (Monceau), Thomas Soudant (Andenne), Luca Giorlando (Anderlues), Gianluca Falzone (Saint-Symphorien), Alessandro Alestra (Braine), Corentin Moriconi (Olympic), Marvin Vanhorick (Monceau), Noa Alestra (Olympic)

Départs : Kévin Noël (Courcelles), Anthony Gillain (Courcelles), Ludovic Steens (Courcelles), Max Lefebvre (Courcelles), Julien Dehont (Monceau), Loïc Noël (Monceau), Mathis Langlet (PàC Buzet)





Gouvy

Entraîneur : Christophe Bertels (5e saison).

Arrivées : Antoine Adam et Yoan Devillet (Saint-Hubert).

Départs : Vincent Merlina (à déterminer), Jordan Bissen (arrêt), Steve Lalloyer (Harre-Manhay), Quentin Roufosse (Suisse), Julian Pollina (Faimes).





Habay-la-Neuve

Entraîneur : Samuel Petit (2eme saison).

Arrivées : Wesley Ajavon (Freylange), Luca Molinari et Hugo Vialette (Saint-Hubert), Aloïs Reichert (Oppagne).

Départs : Élysée Lecomte (Hespérange), Khoudo Koriyan (Steinsel), Julien Jacquet (Arlon), Warren Pietquin (Jamoigne-Chiny), Kévin Warlomont (Libramont).





FC Herstal

Entraîneur : Patrick Sangwa (3e saison).

Arrivées : Hugo Botterman (RFC Seraing), Wanderson Da Silva et David Ljubic (Aywaille), Julian Fillieux (Stockay), Grady Dongala (Wanze/Bas-Oha).

Départs : Salvatore Baccarella et Aladin Bizimana (Warnant), Cyril Brissinck (Stavelot), François Delchambre (Rechain), Gaëtan Duveau et Jordan Remacle (La Calamine), Thomas Honnay (Wanze/Bas-Oha), Germain Marloye (arrêt), Alassane Serme (Ganshoren), Manu Soto Munoz (Bilzerse).





RFC Huy

Entraîneur : Emmanuel Papalino (1re saison).

Arrivées : Nicolas Alessi (Hamoir), Alessio Biondolillo (RFC Liège), Issam Charef (D5 allemande), Manuel De Castris et Fabrice Papalino (Warnant), Mathieu Delbouille (Aische), Jean-Philippe Gérard (Beaufays), Julio Gashi (Sprimont), Vedat Kurbali (Waremme), Steve Otte (Mormont), Maxime Morana (Seraing Ath.), Pascal Nuozzi (Ougrée), Cédric Pantot (Jodoigne).

Départs : Anas Boussate (Gouvy), Duran Djouogoua, Hamza Bouzalmad, Florian Hogge (?).

© Sterpigny

Jodoigne

Entraîneur : Christophe Kinet (2e saison).

Arrivées : James Foin Tembou (Meux), David Sylla (Givry), Anthony Hotton (Wanze-Bas/Oha), Cyril Pohl (Richelle), Johan De Picker (Aische), Akhenaton Poto-Mees (Rebecq), Moïse Soriano (Seraing), Jean-Serge Guedé (Perwez).

Départs : Bertrand Bauwin, Fiorenzo Fortemps, Igor Closse et Quentin Puttemans (SC Jodoigne), Kenni Senga (Rochefort), Quentin Lisman (Aische), Edouard Matafadi (Beaufays), Cédric Pantot (Huy), Maxime Heinen (Weywertz), Ethan Beaupain (?).





CS Entité Manageoise

Entraineur : Michel Errico (4e saison)

Départs : Bryan Sleeuwaert (Meux), Nicolas Di Giugno (Rus Biesme), Brice Revercez (Symphorinois)

Arrivées : Diego Debelic (Raal La Louvière/Binche), Laurent Leopold (Symphorinois), Romain Mabille (Symphorinois)





Marloie

Entraîneur : Frédéric Jacquemart (1ère saison).

Arrivées : Julien Dessart (Chevetogne), Édouard Dehon (Stockay), Vincent Gaziaux (Rochefort), Michaël Mayanga (Amblève), Patrick Pratz (Couvin).

Départs : Patrick Collin, Kévin Heligers et Grégory Servais (Rochefort B), Tom Roland (Aywaille), Burim Mustafaj (Nassogne), Jérémy Jardez (arrêt), Valentin Raskin (Oppagne), Adrien Collard (Loyers), Erwin Guidon (à déterminer).





RAEC Mons

Entraineur : Laurent Demol (1e saison)

Départs : Gianni Cordaro (Rebecq), William Mairesse (Symphorinois), Abdoul Bah (Symphorinois), Luigi Nasca (Rebecq), Chemcedine El Eraichi (?), Adrien Faidherbe (?), Ritchie Lufimbu (?)

Arrivées : Arnor Angeli (URLC), Maël Lepicier (Rochefort), Pietro Aquila (Houdeng), Noa Depôtre (Lokeren), Sean Dubois (Mouscron), Georgios Kaminiaris (Binche).





Mormont

Entraîneur : Philippe Médery (8eme saison).

Arrivées : Julien Rentmeister (RES Templier).

Départs : Benoît Henrotay (à déterminer), Julien Doutreloup (Beaufays), Sacha Linchet (arrêt).





UR Namur FLV

Entraîneur : Zoran Bojovic (3e saison)

Arrivées : Tristan Valcke (Raal), Leutrim Pajaziti (Rebecq)

Départs : Quentin Becker (CS Brainois), Florent Bernier (Sprimont), Arthur De Ketelaere (Profondeville), Augustin Rigo (Oppagne)





Onhaye

Entraîneur : Lionel Brouwaeys (5e saison)

Arrivées : /

Départs : /





Oppagne

Entraîneur : Valère Lamy (1ère saison).

Arrivées : Maxime Dandoy (Ciney), Charles Delmé et Axel Renard (Saint-Hubert), José-Marie Nzembo (RFC Liège), Valentin Raskin (Marloie), Augustin Rigo (Namur).

Départs : Maxime Buzica (Seraing Athlétique), Nicolas Jadot et Mathias Niskens (Condruzien), Marvin Etienne (Rochefort), Alexandre Biatour (à déterminer), Aloïs Reïchert (Habay-la-Neuve), Mathys Raskin (Givry).





PàC Buzet

Entraîneur : Roch Gérard (5e saison)

Arrivées : Martin Hellas (UR Namur), Mathis Langlet (PàC Buzet), Damien Lahaye (Rebecq), Ian Dufer (Braine),

Départs : Fabian Nitelet (Biesme), Jérémy Cuypers (Monceau), Renato Aromatario (JS Tamines), Alessio Palmeri (?)





CS Pays-Vert Ostiches- Ath

A venir





Raeren-Eynatten

Entraîneur : Jonathan Negrin (6e saison).

Arrivées : Simon Dohogne (La Calamine), Baptiste Krauth (AS Eupen), Reda Najdawi (Casa Blanca), Marcel Pirnay (Trois-Frontières).

Départs : Daniel Johnen, Dennis Laschet et Vincent Offerman (arrêt).





Richelle United

Entraîneur : Benoît Waucomont (5e saison).

Arrivées : Lucas Ferron et Gilles Pezzin (Sprimont), Maxime Frenay (Visé), Loris Meys (Ster-Fr.).

Départs : Benoit Simon (Ster-Fr.), Pierre Biscotti et William Mauclet (Warnant), José-Marie Nzembo (Oppagne), Cyril Pohl (Jodoigne), Julien Restiglian (Ster-Fr.).





RJ Rochefortoise

Entraîneur : Yannick Pauletti (3e saison)

Arrivées : Rodrigue Piette (Stockay), Marvin Etienne (Oppagne), Kenny Senga (Jodoigne), Arnaud Bouche (Givry), Lucas Walbrecq (RWDM)

Départs : Alexis Martinez (Chevetogne), Vincent Gaziaux (Marloie), Tom Antoine (Ciney), Corentin Marion (Meux), Maël Lepicier (Renaissance Mons 44)





Union Saint-Ghislain Tertre-Hautrage

Entraineur : Jean-Christophe Dessily (4e saison)

Départs : Cyril Morain (Molenbaix), Nicolas Gilson (Binche), Sébastien Collier (arrêt), Florian Polain (Symphorinois), Oscar Gonzalez Sanguino (?), Kylian Simon (Flénu)

Arrivées : Thibaud De Amicis (Binche), Ethan Poulain (Symphorinois), Filipo Porco (Hornu), Adrien Leclercq (Stade Brainois), Dalil Oussalah (?), Mehdi Leleux (?), Jason Simon (?), Alessio Petta (Symphorinois).





Crossing Schaerbeek

Entraîneur : Philippe Wayenbergh (4e saison).

Arrivées : Harrison Lokilo (RCS Brainois), Bryan Lokilo (Durbuy), Ricci Lufimbu (Mons), Amaury Mabika (Londerzeel), Lyan Vanbellingen (Jette), Lucas Sumbu (RWDM).

Départs : Levi Lukebakio (Rupel Boom), Anthony Laloux (prêt Genappe), Nabil Hammas (?).





FCB Sprimont

Entraîneur : Hervé Houlmont (2e saison).

Arrivées : Florent Bernier (Namur), Joseph Biersard (Hamoir), Dorian Bonjean et Mike Matondo (RFC Liège), Ilies Bruylandts (RAAL La Louvière), Nicolas Burton, Francesco Passarello, Mattéo Raia et Craig Servais (Visé), Lucas Damblon (Tirlemont), Jérôme Lahaque (Stockay), Andric Moukoko (Seraing), Thibault Otte (Meux), Demba Seck (Warnant), Daniel Yema Shongo (Warnant).

Départs : Bastien Cavillot (Warnant), Sami Choukri (Stockay), Noah Lawarrée (Xhoris), Lucas Ferron et Gilles Pezzin (Richelle), Arnaud Lakaye (Arlon), Maxime Lecluse (Rechain), Adrian Murcia (Freylange), Axel Vinaimont (Sart), Yedi Vuza (Verlaine).





ROFC Stockel

Miguel Capilla (2e saison).

Arrivées : /

Départs : Dorian Tshimanga (RCS Brainois), Tommy Verheyden (arrêt).





RFC Symphorinois

Entraineur : Sébastien Wouters (1re saison)

Départs : Darren Poizot (Mons, P2), Ethan Poulain (USGTH), Alessio Petta (USGTH), Maxime Ruggeri (Beloeil), Ombessa (Soignies Sports), Thibault Francois (Flénu), Valentin Sergeant (Flénu), Melvin Romano (Flénu), Léopold Laurent (Manage), Logan Bauvois (Binche), Steven Debay (prêt Flénu).

Arrivées : Abdoul Bah (Mons), Brice Revercez (Manage), William Mairesse (RAEC Mons), Stefan Mszanecky (Pays Vert).





JS Tamines

Entraîneur : Manu Kenmogne (2e saison)

Arrivées : Renato Aromatario (Pont-à-Celles/Buzet)

Départs : Maximilien Mouton (Chastre), Jonathan Bourdon (arrêt)





RFC Tournai

À venir





ES Wanze/Bas-Oha

Entraîneur : Jean-Yves Mercenier (2e saison).

Arrivées : Jonathan Deglas (Hamoir), Maxence Hubeaux (Andenne), Thomas Honnay (Herstal), Malick Sarr (Gouvy).

Départs : Samuel Bortolin (?), Corentin Depas (?), Tom Dethier (?), Grady Dongala (Herstal), Michaël Freson (arrêt, T2), Anthont Hotton (Jodoigne), Lucas Mattiuzzi (Amay), Gaëtan Mazzara (Jehay).