Le retour de Dante Brogno au RFC Liège a longuement été évoqué. Le coach des Francs Borains était très attendu dimanche dans son ancien club, où il dit avoir passé "trois belles années". Mais il n’était pas le seul à effectuer son come-back au Matricule 4.

Sur la feuille de match et dans le onze de base, on retrouvait notamment Paul-Armand Niankou, passé par Liège entre 2018 et 2020, ou encore Melvin Renquin. Ils ont d’ailleurs tous les deux livré une bonne prestation.

Le neveu de Michel du même nom a bien changé depuis son (court) passage à Rocourt, où, en méforme, il était loin d’être un titulaire incontestable. Dans le Hainaut, la donne a bien changé. "Le début de saison a été compliqué, comme dans chaque club où je passe. Ensuite, je fais mes marques. Je pense que là, je suis en place pour la suite de la saison." (...)