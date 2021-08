Les matchs entre Tamines et le RFC Liège et Londerzeel et Virton doivent se jouer mercredi en soirée. La veille, Thes recevra le Lierse.

Les résultats

193. Raeren-E . – Malines (TAB 7-6) 1-1

. – Malines (TAB 7-6) 1-1 194. Jodoigne – RCS Brainois 3-1

– RCS Brainois 3-1 195. Ganshoren – Heist 2-2 (TAB 7-6)

– Heist 2-2 (TAB 7-6) 196. Diksmuide – Visé 1-2

1-2 197. Berg en Dal – Francs Borains 0-1

0-1 198. Eendracht Termien – Rebecq 1-2

1-2 199. St.-Lenaarts – Raal 0-3

0-3 200. Sint-E.-Winkel – Elene-Grot. 2-0

– Elene-Grot. 2-0 201. Bocholter – Audenaerde 0-1

0-1 202. Rumbeke – Richelle 0-3

0-3 203. KWS Lauwe – Waregem 2-3

2-3 204. Zelzate – Tienen 0-3

0-3 205. Ninove – Wolvertem (TAB 4-1) 2-2

– Wolvertem (TAB 4-1) 2-2 206. Sp. Hasselt – RC Gent 1-3

1-3 207. Harelbeke - Zwevezele 1-3

1-3 208. La Louv. C. – Arlon (TAB 7-8) 0-0

(TAB 7-8) 0-0 209. Wetteren – Menen 1-0

– Menen 1-0 210. Symphor. – Dender 0-2

0-2 211. Hades H. – Tielen-Licht 1-0

– Tielen-Licht 1-0 212. City Pirates – Onhaye 1-3

1-3 213. Hoogstraten – Kosova 6-0

– Kosova 6-0 214. Lokeren-Temse – Eksel 3-0

– Eksel 3-0 215. FC Gullegem – Stockay 2-0

– Stockay 2-0 216. Tubize-Braine – Patro Eisden 2-4

– Patro Eisden 2-4 217. Belisia Bilzen – Olsa Brakel 2-1

– Olsa Brakel 2-1 218. Londerzeel – Virton (Me. 19h30)

219. Diest – Warnant 2-1

– Warnant 2-1 220. Dikkelvenne – Houtvenne 2-0

– Houtvenne 2-0 221. Cappellen – Bornem 4-1

– Bornem 4-1 222. Dessel – RAEC Mons 6-0

– RAEC Mons 6-0 223. Witgoor Dessel – Olympic 0-1

0-1 224. Wezel Sport – Huy 2-1

– Huy 2-1 225. Tamines – RFC Liège (Me. 19h)

226. R. Boom – Sparta Petegem 2-0

– Sparta Petegem 2-0 227. Zw. Leeuw – Hoegaarden-O. 3-0

– Hoegaarden-O. 3-0 228. Knokke – Verlaine 5-0

– Verlaine 5-0 229. Wervik – FC Lebbeke 0-2

0-2 230. Izegem – Habay-LN 3-0

– Habay-LN 3-0 231. Thes Sport Tess. – Lierse (Ma. 20h)

232. Givry – Diegem 0-2

0-2 233. Acren Lessines – Merelbeke 1-2

1-2 234. Wellen – Binche 5-1

– Binche 5-1 235. Jong Lede – Bierbeek 5-0 fft.

– Bierbeek 5-0 fft. 236. Aische – Solières 6-3

– Solières 6-3 237. Eendracht Alost – Houthulst 2-0

– Houthulst 2-0 238. Rochefort – Tongres 2-1

– Tongres 2-1 239. Westhoek – Pepingen-Halle 2-1

– Pepingen-Halle 2-1 240. Lyra-Lierse B. – Waremme 3-0

Le programme du 4e tour

DIMANCHE 22 AOÛT (16h)