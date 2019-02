Le leader louviérois accroché à Tilleur; Visé s'impose aux Francs Borains; Hamoir et Walhain partagent





Tilleur – URLC 2-2

Lors d’un premier acte de belle facture, les Tilleuriens s’étaient offert un double avantage suite à deux centres de Meunier convertis par Mputu, oublié dans la défense. A la reprise un but rapide, suivi d’un loupé monumental de Delbergue voyait les Hennuyers revenir dans la partie. Un changement d’arbitre et une exclusion plus loin, Bettaid rétablissait l’égalité avant que Dansoko ne loupe le ko dans les arrêts de jeu.

La fiche du match

Tilleur : Fillieux; Saccio, Zennaro, Crespin; Gerstmans; Andich, Falcione, Beaupain (79e Sciullintano), Meunier; Mputu, Janin (61e Ben Saida, 79e Fransquet).

URLC : Cremers; Van Den Kerckhof, Luhaka, Kieran, Herzallah; Sampaoli (58e Saidane), Utshinga (90e+4 Pina), Dansoko; Delbergue, Bettaib (90e+8 Damraoui), Dahmane.

Arbitre : M. Dams puis M. Rojas

Avertissements : Saccio, Luhaka, Mputu, Ben Saida

Exclusion : 85e Meunier (2j.)

Les buts: 21e et 28e Mputu (2-0), 50e Dansoko (2-1), 88e Bettaid (2-2)





Hamoir - Walhain 1-1

Les Hamoiriens, chez qui Raphaël Miceli a prolongé pour la saison prochaine au contraire du T3 André Paquay qui arrête, s’offraient le scénario parfait en ouvrant le score dès la troisième minute.

Mais la suite de la rencontre allait démontrer que cet avantage signé très tôt n’allait pas s’avérer des plus intéressants car Walhain se procurait plusieurs occasions franches mais sans en profiter. Jusqu’à l’approche de l’heure de jeu quand, sur un corner Segbia, Célestine émergeait de la tête pour égaliser. Réduit à dix, Hamoir tentait néanmoins d’aller chercher la victoire mais sans y parvenir. Un bon point pour Walhain et une mauvaise opération pour les Rats.. .

La fiche du match

Hamoir : Biersard ; Deglas, Farina, Lahaque ; Timmermans, Lecerf (76e Alaimo), Doneux, Pousset (59e Legros), Dessart, Ceylan ; Tchite (68e Jacquemart).

Walhain : Nkela ; Iboma, De Nayer, Javoriwa, Kalala ; Banenga (76e Ngongo), Segbia (62e Mbenti), Mukuna, Rosy, Di Vrisa (82e Naamane) ; Célestine.

Arbitre : M. Patris.

Avertissements : Célestine, Lahaque,

Exclusion: 71e Ceylan.

Les buts : 3e Dessart (1-0) ; 57e Célestine (1-1).





Francs Borains – Visé 1-2

Menés par des VIsétois bien organisés suite à un penalty transformé par Dethier, les Borains ont entamé une course poursuite afin de recoller au score. Après plusieurs tentatives, Zorbo y parvenait d’un centre-tir dévié dans la lucarne. Mais à une minute du terme, Gendebien offrait les trois points aux siens d’un envoi surprenant dans l’angle du but.

La fiche du match

Francs Borains : Vandermeulen ; Halucha, Botoko , Bakala, Cordaro ; Ba (71e Caufriez), Kouamé (46e Zorbo), Lai, Gomis, Bruylandts ; Chaabi.

Visé : Jaa ; Lacroix, Oluoch, Audoor, Manfredi ; Bamona, Hossay, Schillings, Nézer, Gendebien ; Dethier (88e Perseo).

Arbitre : M. Letellier.

Avertissements : Cordaro, Schillings, Vandermeulen.

Les buts : 17e Dethier sur pen. (0-1), 82e Zorbo (1-1), 89e Gendebien (1-2).