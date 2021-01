Si aucune date ne peut actuellement être avancée, les compétitions sportives amateurs ne devraient pas reprendre avant le mois de mars comme l'a indiqué la ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glatigny la semaine dernière à l’issue d’une rencontre avec les représentants de 65 fédérations sportives francophones reconnues.

Face à ce constat, beaucoup d'acteurs du milieu sportif appellent à réfléchir à la mise sur pied d'un protocole permettant la reprise de certaines activités sportives tout en tenant compte des impératifs exigés par la situation sanitaire. Notamment pour les enfants de plus de 12 ans. Les bienfaits de la pratique d’un sport ne sont en en effet plus à démonter, notamment sur la santé et le bien-être, tant physiques que mentaux.

Cet appel est aussi celui des députés à la Fédération Wallonie-Bruxelles Christophe Magdalijns et Michaël Vossaert (DéFI), qui demandent la reprise des entraînements sportifs en extérieur pour les 13-18 ans.

"Des victimes silencieuses"

"Les dégâts de la crise sanitaire sur notre jeunesse sont sous-estimés. Il a pourtant été démontré que les jeunes sont particulièrement impactés par la crise. Les effets sont jugés délétères et les jeunes sont qualifiés de victimes silencieuses de la crise par les professionnels de santé. Le nombre de jeunes faisant appel aux services d’accompagnement psychologiques et psychiatriques a fortement augmenté", rappellent Christophe Magdalijns et Michaël Vossaert.

Michaël Vossaert interpellera la ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles à ce sujet la semaine prochaine, ainsi que sur les possibilités de permettre une récupération des cotisations payées en début de saison.

Concernant le sport en salle, la réflexion doit être poursuivie et la situation étudiée pour un retour à la normale le plus rapidement possible, a indiqué DéFI