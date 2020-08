Pour cela et pour réussir à convaincre l'ACFF à faire marche arrière et à n'acter aucun descendant et donc à augmenter les séries à 18 clubs, l'Union Namur avait réussi, grâce au soutien d'un quart des clubs francophones, à contraindre l'aile francophone à convoquer une nouvelle Assemblée générale.

Cette AG sera organisée le 12 septembre mais selon l'ACFF aucun nouveau vote ne sera fait au terme de cette réunion. Mettant fin aux illusions namuroises de revoir le nombre de clubs dans les séries.

Rappelons d'ailleurs que la reprise des séries provinciales est programmée au 12-13 septembre.

L'Union Namur ne compte en tout cas pas en rester-là puisque ce dimanche, le club a annoncé penser à suivre l'action d'autres clubs qui vont intenter une action en référé.

"Conséquence inévitable : plusieurs clubs ont déjà mandaté officiellement Me Stas de Richelle pour intenter une action en référé dès cette semaine, ce qui nous semble tout à fait logique et honnête.

La reprise des compétitions va donc être postposée et l’ACFF en est la seule responsable."

Incroyable ! Près d’un quart de ses membres (162 sur 688) réclament statutairement un débat démocratique suivi d’un vote, et l’ACFF … s’en moque éperdument !

C’est un scénario que personne n’aura pu imaginer. Comment une association peut-elle mépriser ainsi à ses propres membres ??

Car ceux-ci n’ont simplement rien demandé d’autre que de faire valoir leur droits prévus dans les statuts.

Et la convocation forcée d’une AGE n’a d’autre ordre du jour que de débattre démocratiquement d’une décision contestée et de … voter ! En somme, la plus belle voie pour se faire entendre dans le respect des règlements rédigés démocratiquement.

A l’Union Namur nous nous étions engagés à respecter le débat démocratique et accepter son issue, sans poursuite en cas de vote défavorable. Nous sommes des gens de paroles, mais le cas de figure où l’ACFF empêche le vote n’a jamais été imaginé.

Une réunion de comité est prévue début de semaine pour prendre position sur le sujet, et décider si le club rallie ou pas les autres dans leur action en référé.