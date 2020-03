La CEFF proposera, dès ce soir, des vidéos interactives pour l’ensemble des formateurs.

Comme le reste de la population, les sportifs doivent ronger leur frein, durant cette période où la prévention est préconisée. La CEFF (Communauté des Entraîneurs Francophones de Football) a décidé de s’adapter afin de poursuivre son travail auprès des formateurs.

"Si les joueurs peuvent encore s’entretenir chez eux, les entraîneurs n’ont pas des milliers de solutions pour s’occuper", explique Rudi Rulli, coordinateur à la CEFF. "On a donc décidé de mettre en place des séances live pour tous les entraîneurs et les formateurs qui le désirent."

Avec les nouveaux rebondissements de mardi soir, l’association a dû revoir ses plans. "Au départ, on voulait se rendre chez nos intervenants. Mais cela ne sera pas possible. On va donc adapter le concept. Mais il devrait se développer, au cours de la période de confinement, afin de pouvoir proposer un contenu intéressant."

Le premier épisode est prévu ce mercredi soir. "Nous comptons organiser deux live de 20h à 21h. Le mercredi, il sera consacré aux entraineurs et formateurs de jeunes. Le jeudi, il abordera des thématiques importantes pour les entraîneurs des séniors. Ce soir, Jean-François Maréchal ouvrira le bal. Il est formateur à Eupen et professeur à l’ACFF. Il abordera la thématique du jeu réduit."

Avec CEFF TV, l’association propose du contenu sur sa chaîne Youtube. Elle compte également partager ce lien sur sa page Facebook. "Ce sont des vidéos interactives. Il y aura vingt minutes de contenu, avant un jeu de questions et réponses. C'est ouvert à tous les entraîneurs et formateurs qui le souhaitent."

Le concept devrait séduire les entraîneurs en manque de compétition. Une chouette initiative.