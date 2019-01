Seraing s'éloigne de la zone rouge...







Virton – Alost: 3-0

Pour ce match de reprise, 1910 spectateurs avaient rallié le Faubourg d’Arival à l’occasion de la venue d’Alost (12e). Par rapport à la dernière rencontre remportée 2-0 au Lierse le 15 décembre, l’entraîneur David Gevaert aligna le même « onze » à l’exception de Devresse qui relaya Mbow (blessé). Sur une pelouse détrempée, Virton l’échappa belle lorsque Mbaye loupa le coche (10e). À une entame poussive succéda un deuxième quart d’heure intéressant. Prudhomme et Joachim réglèrent la mise. François débloqua la situation (1-0, 22e) sur un centre de Laurienté. Joachim (28e) vendangea. Les Alostois tentèrent de porter le danger devant la cage de Moris sans y parvenir. Suite à la défaite de Tessenderlo à Geel, lanterne rouge, voilà une victoire importante avant déplacement à Deinze (2e). Les recrues du mercato, Straetman et Napoleone, montèrent au jeu en deuxième mi-temps. Le premier inscrivit son premier but pour ses nouvelles couleurs (2-0, 80e) et Koré le quatrième (3-0, 84e).

- VIRTON : Moris ; François, Devresse, Angiulli, Laurienté ; Schmit, Lecomte, Prudhomme (69e Napoleone), Grain (61e Straetman), Cordaro (83e Koré) ; Joachim.

- ALOST : Van Gerven ; Geenens, Van Hoevelen (78e De Rock), Heymans, De Coninck (68e Ponnet) ; Lievens, Sterckx, Bounou (81e Bolingoli), Makekula Mitu ; Dekuyper, Mbaye.

- ARBITRE : M. Urbain.

- AVERTISSEMENT : Cordaro.

- LES BUTS : 22e François (1-0), 80e Straetman (2-0), 84e Koré (3-0).





Seraing – Dessel: 1-0

La panne d’éclairage survenue à vingt minutes du coup d’envoi a été rapidement réparée, ne causant aucun retard. Après une minute de silence respectée à la mémoire de Jean Van Herck, grand-père de Christophe Grégoire, les acteurs ont mis un quart d’heure avant de nous créditer d’une action dangereuse. Ponctuée victorieusement par un tri croisé de Cascio, depuis l’entrée du grand rectangle (1-0).

Pouvant compter sur Swerts, Hassan et Nadrani, les Métallos se montraient ensuite dangereux sur un tir de Sambu à la réception d’un centre de Swerts et sur un autre de Faye, sur service de Sambu. Mais les deux envois étaient hors cadre. I Faye, seul face à Kustermans, plaçait ensuite à côté du piquet droit !

Après la pause, Seraing se montrait moins productif, un effort de Jutten et un raté de Tilburgs auraient pu rétablir l’égalité. Chacun a eu sa mi-temps, Seraing a été un peu plus concret…



- Seraing : Mignon; Swers, W. Faye, Nadrani, Bonemme; Sambu, Lahssaini, Cascio, Hassan (87e Deville), Kilota; I. Faye.

- Dessel : Kustermans; Smet, Remen, Lenaerts, Vosters; Gaethofs, Tilburgs, Gerits, Jutten, Janssens (46e Haagen); Vansimpsen (65e Soladio).

- Arbitre : M. Krack

- Avertissement : Hassan, W. Faye

- Exclusion : 77e Lenaerts (2j.)

- Le but : 17e Cascio (1-0)





Châtelet – Rupel Boom: 2-3

Après cinq minutes, les Loups se laissaient surprendre. Hens armait un tir puissant : 0-1. Mais les visités réagissaient directement. Deloose repoussait un coup franc de Lamort. Thibaut était à la bonne place pour égaliser. Si Châtelet dominait le match, il ne parvenait pas à faire la différence. Sur coup franc, Hens donnait à nouveau l'avantage à ses couleurs. Dans la minute suivante, Manzinga trompait la vigilance du portier adverse. Avant la pause, Jiyar loupait le coche d'offrir l'avantage aux siens.Au retour des vestiaires, Châtelet se retrouvait à dix, après l'exclusion de Jiyar. Hens manquait une superbe occasion à vingt minutes du terme. Les Loups souffraient mais ne craquaient pas. Les montées de Galvez Lopez et Mvulubundu devaient apporter un peu de fraîcheur. Vanderbecq tentait sa chance. En vain. Dans les arrêts de jeu, Put offrait la victoire à son équipe. J.De



- Châtelet : Moriconi; Thibaut, Castellana, Laurent, Afflisio (73e Mvulubundu); Vanderbecq, Durieux (75e Castronovo), Khaida, Jiyar; Lamort (60e Galvez Lopez), Manzinga.

- Boom : Deloose; De Looze, De Paepe, Kerstenne, Spaenhoven; Schaessens (86e Walen De Keyser), Augustynen, Put, Hens; Siebens (72e Farin), Laureys.



- Buts : 5e Hens (0-1), 25e Thibaut (1-1), 32e Hens (1-2), 34e Manzinga (2-2), 90e Put (2-3).



- Avertissements : Thibaut, Durieux, Jiyar, Laurent, Augustynen, Put, Kerstenne.



- Exclusion : 55e Jiyar.



- Arbitre : M. Meys.