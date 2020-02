Les Sérésiens ont eu les occasions pour l'emporter.

Seraing - Dender 1-1

Pas de brouillard ni de panne électrique ! On a enfin pu aller au bout d’un match au Pairay en 2020. D’entrée, les Métallos donnaient le ton via un débordement d’Al Badaoui dont le centre en retrait trouvait Swers... dont la reprise heurtait de plein fouet la transversale. Si Stevance voyait ensuite sa reprise stoppée, il fallait une sortie décidée de Werner afin de stopper une infiltration percutante de Rowell.

Cette alerte passée, les Liégeois reprenaient leur marche vers le but de Gies, qui gagnait son duel face à Stevance avant de commettre, hors de son rectangle, une faute grossière sur Mroivili. Qui ne lui valait qu’une carte jaune… peu appréciée par les Sérésiens. Un regret tempéré par la reprise de la tête victorieuse de Boulenger, sur un corner botté par Al Badaoui.

Cet avantage, les troupes de Ferrera oubliaient de le faire fructifier en deuxième période, manquant de justesse dans l’avant-dernier geste. Petits ratés, grand effet puisque Arenate profitait d’une erreur de Boulenger pour filer et tromper Werner !

Il restait 20 minutes aux Liégeois afin de décrocher une victoire essentielle dans l’optique d’une participation au tour final. Las pour eux, seul Mouhli, sur coup-franc, parvenait à inquiéter la défense visiteuse. Ce, malgré le changement du duo d’attaque, avec les montées de Gueye et Mehanovic, deux grands gabarits.

Décidément, les Rouge & Noir sont les rois des occasions manquées cette saison…

Seraing : Werner; Swers, Faye, Boulenger, Kilota; Pierrot, Mroivili (77e Mouhli), Sabaouni; Al Badaoui, Sanogo (83e Mehanovic), Stevance (83e Gueye).

Dender : Gies; Hias, Kerstenne, Buysens, Borry, Nys; Rowell, Houdret; De Bodt (67e Hens), Kunda (53e Arénate), Ngongo (74e M’Barki).

Arbitre : M. Patris

Avertissements : Al Badaoui, Gies, Kerstenne, Borry, Faye, Mehanovic.

Les buts : 43e Boulenger (1-0), 70e Arénate (1-1)

Visé - Winkel 1-0

Le discours de José Riga pouvait tenir en quatre mots : trois points sinon rien ! À force de repousser l'échéance d'une victoire depuis le 1er décembre, les Visétois n'avaient pas le droit à l'erreur face à une lanterne rouge plus que jamais fixée sur son funeste sort.

Visé entamait les débats avec un onze de départ à nouveau modifié : on notait les retours de Gerits et Ospitalieri sur les flancs défensifs d'un quatre arrière inhabituel, alors que le duo Mputu-Perseo était aligné aux avant-postes. Un dispositif qui ne permettait pas aux hommes de Riga d'imposer suffisamment leur griffe sur la partie. Trop décousu, le jeu visétois n'était guère menaçant pour l'adversaire flandrien, venu en bord de Meuse pour jouer le sien, sans complexe mais avec ses limites. Si la volonté d'aller de l'avant ne pouvait pas être mise en doute, Visé ne se montrait concret que sur l'une ou l'autre tentative à distance. Est-ce un hasard si la décision tombait sur une phase arrêtée dans les dix dernières minutes ? Et même deux! Un coup-franc victorieux de Perseo d'abord, inscrit avec la complicité du gardien... réserviste de Winkel. Un penalty, ensuite, accordé logiquement aux Flandriens, que Munoz Herrera expédiait littéralement dans les nuages! Visé assurait l'essentiel, mais a-t-il rassuré pour autant?

Visé : Jaa; Ospitalieri, Bonemme, Debefve, Gerits; Vaccaro, Thuys, Nakhid (85e Sawaneh), Sambu Mansoni; Perseo (88e Nezer), Mputu.

Winkel: Roef (75e Van Volcem); Verhooghe, Reuse, Velghe, Dujardin; Voskanian (74e Surmeli), Waeghe, Lutun, Deschilder, S. Oumedjeber; Munoz Herrera (85e Popalzay).

Arbitre : M. Denuit.

Avertissements : Dujardin, Mputu, Velghe, Waeghe.

Le but : 80e Perseo (1-0).