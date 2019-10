En infériorité numérique, les Molenbeekois n’ont pas abdiqué.



Si dans un premier temps le ballon passait d’un camp à l’autre, avec l’une ou l’autre alerte dans les deux rectangles, une fois le quart d’heure d’observation terminé, la rencontre s’est rapidement emballée. Suite à une passe tranchante dans l’axe, Sawaneh se retrouvait seul devant Sadin mais le gardien molenbeekois sortait un superbe réflexe du pied. Jaa n’était pas en reste dans l’autre cage, sortant une reprise puissante de la tête de Ruyssen suite à un corner.

Sadin sortait quelques parades décisives mais ne pouvait rien sur une frappe lointaine flottante et déviée de Thuys consécutive. Les Molenbeekois avaient la bonne idée de réagir rapidement et de revenir au score avant la demi-heure. Bova et Dequevy combinaient dans le grand rectangle, envoyant Nézer à la faute (1-1).

Les échanges s’équilibraient et alors qu’on allait rentrer aux vestiaires, Massengo mettait à lui seul son équipe en difficulté. Il écopait d’un carton jaune pour rouspétance avant d’en prendre un second dans la foulée suite à son refus de se retourner pour montrer son numéro de maillot et ce, après plusieurs demandes de l’arbitre.

Son équipe en infériorité numérique, Vanderbiest devait remanier son schéma tactique en faisant monter Verboom et Brouckaert à la pause. Mais cette infériorité numérique était rapidement punie par Sambu, qui se retrouvait seul dans la surface pour tromper Sadin.

Le RWDM n’abdiquait pas et à cinq minutes du terme, Celestine, ancien de la maison, accrochait Cornet dans la surface, permettant à Brouckaert d’égaliser et de sauver un point pour le RWDM.





RWDM: Sadin, Ruyssen Martens, Fabre, G. Cabeke (46e Verboom), Massengo, Libert, Bova, Dequevy (71e Mbuba), Napoleone (46e Brouckaert), Cornet.

Visé: Jaa, Debefve, Celestine (88e Njengo), Bonemme, Gerits, Nézer, Thuys, Manfredi, Kasmi, Sambu (68e Nakhid), Sawaneh.

Arbitre: M. Patris.

Avertissements: Debefve, Thuys, Celestine, Bonemme, Brouckaert, Gerits.

Exclusion: 44e Massengo (2j.)

Les buts: 22e Thuys (0-1), 29e Nézer csc. (1-1), 55e Sambu (1-2), 85e Brouckaert sur pen. (2-2).







URLC – Tessenderlo 2-1

Après la reprise du club actée en milieu de semaine par les Français et la nomination de Mohamed Dahmane au poste de président, c’était la première sortie de l’URLC sous cette nouvelle ère. Lors d’une première période peu emballante, les Louvièrois ne parvenaient pas à trouver la faille dans le dispositif bien regroupé des visiteurs excepté sur un corner de Saidane dévié sur Miroux qui plaçait au-dessus. Cremers devait par contre s’employer à deux reprises devant Martin Suarez afin de maintenir sa cage inviolée.



Dès la reprise, Deferm donnait l’avance aux siens d’une magnifique reprise de volée en pleine lucarne. Quelques minutes plus tard, Zenadji faisait un petit numéro et se faisait accroché par Vanaken dans le rectangle. Delbergue se chargeait de transformer le penalty en prenant le gardien à contre-pied. Remis en selle, les Loups poussaient et sur un centre parfait pour Delbergue qui n’avait plus qu’à mettre le cuir au fond des filets, celui-ci s’écroulait, mais cette fois, l’arbitre restait de marbre.



Il n’y en avait plus que pour les verts qui passaient à deux doigts de prendre l’avantage, lorsque Perreira-Bofomua obligeait Brughmans à sortir le grand jeu. Ce n’était que partie remise, puisque dans la foulée, Dansoko envoyait un boulet de canon dans la lucarne (2-1). A la dernière seconde, les Limbourgeois bénéficiaent d’un penalty que manquiat Stefani. L’URLC pouvait fêter cette victoire méritée qu’elle attend depuis un peu plus d’un mois. C.D.

URLC : Cremers ; Saidane, Luhaka, Félix, Blaudy ; Zenadji, Miroux, Herzallah, Dansoko ; Delbergue, Dahmane (61e Perreira-Bofomua).

Tessenderlo : Brughmans ; El Ansri (85e Van genechten), Spruyt, Vanaken, Christiaens, Battista ; Kerckhofs, Deferm (77e Allegria), Stefani ; Jeunen, Martin Suarez (67e Bammens).

Arbitre : M. Urbain.

Avertissements : Herzallah, Deferm, Stefani, Vanaken, Miroux, Brughmans, Kerkhofs, Zenadji, Luhaka.

Les buts : 51e Deferm (0-1), 57e Delbergue sur pen. (1-1), 75e Dansoko (2-1).









Deinze 1-0 Tubize

Tubize était-il armé pour rivaliser avec le leader de la D1 Amateurs ? La réponse fut négative durant le premier acte où les Sang et Or n’ont tout simplement pas inquiété Vandenberghe, le portier flandrien. Aucune frappe en quarante-cinq minutes, alors que De Bie s’est incliné sur un centre de Bertaccini que Mertens n’avait plus qu’à pousser aux fonds des filets visiteurs (22e). Les Brabançons se sont montrés incapables de conserver le cuir, parfaitement maîtrisé par Deinze.

Pour éviter un cinquième revers consécutif, Sylvain De Weerdt a lancé Rosenthal et Nanizayamo dans la bataille. Cela aurait pu porter ses fruits si ce dernier avait cadré sa frappe (55e) ou remporté son duel face au dernier rempart local (68e). Insuffisant toutefois pour créer l’exploit. Malgré une bonne seconde période, Tubize s’est à nouveau incliné. Une série de défaites inquiétante pour les Sang et Or…



Deinze : Vandenberghe ; De Looze, Boone (54e De Schutter), De Greef, Van Walle ; Le Postollec, Brulmans (78e Schils), Tarfi ; Bertaccini, Challouk (87e Staelens), Mertens.

Tubize : De Bie ; Decoostere, Cachenaut, Aarab, Rigoni ; Garlito, Goudiaby, Gueulette (77e Saenz) ; Movoto (46e Garlito), Van Onsem, Toure (46e Nanizayamo).

Arbitre : M. Stevens.

Avertissement : Van Onsem, Goudiaby.

Le but : 22e Mertens (1-0).









Seraing – Heist 2-1

Vingt-cinq minutes. Tel est le temps nécessaire afin que le Pairay assiste au premier tir cadré de la partie. Un essai venu des pieds de Gendebien, depuis un angle fermé. Seraing ? Très efficace avant la pause : une incursion dangereuse, un but. Des œuvres de Gueye, servi par Sabaouni qui, en pivot, expédiait un envoi croisé victorieux.



Plus de mouvements, de déplacements et de vivacité étaient visibles en deuxième période. Ainsi, après une reprise de la tête stoppée par Van Aerschot, Sanogo, dans son style naturel, en vitesse et en profondeur, doublait la mise. Mais Seraing éprouve décidément toutes les difficultés du monde à garder le zéro derrière. D’autant que le penalty accordé aux visiteurs a échappé à l’assistance et que Boulenger était exclu pour un pied en avant. La fin de match était houleuse entre les bancs mais Seraing conservait sa victoire… malgré de nouvelles frayeurs…



Seraing : Werner; Swerts, Faye, Boulenger, Kilota; Labylle, Sabaouni, Mroivili, Cascio (77e Al Badaoui), Gueye, Sanogo (88e Machado).

Heist : Van Aerschot; Wijns, Webers, Englebert, Tambeur; Regnier, Absisan (63e Mateso); Bamona (70e Ferreira Carrasco), Benhamou, Gendebien; Osah (74e Orye).

Arbitre : M. Malhaise

Avertissements : Faye, Gendebien, Webers

Exclusion : 86e Boulenger (2j.)

Les buts : 38e Gueye (1-0), 63e Sanogo (2-0), 83e Benhamou sur pen. (2-1)









Patro Eisden Maasmechelen - Olympic Charleroi CF 2-0

L'Olympic restait sur deux succès en déplacement. Chez un adversaire que l'on savait plus solide sur son terrain, il a trop rarement démontré ses bonnes statistiques.

Les Carolos laissaient les premières possibilités, non exploitées, au Patro Eisden. Les Limbourgeois ajustaient le tir peu avant la demi-heure: Brouwers, plus vif que la défense hennuyère, profitait d'une déviation de Mombongo pour ouvrir la marque. L'Olympic, jusque-là, avait surtout réagi sur deux phases arrêtées bottés par Van den Kerckhof. La seconde, prolongée de la tête par Khaida, heurtait le dessus de la transversale.

Lamort, à la reprise, jouait encore de malchance. Sa tentative, déviée par une jambe adverse, revenait dans les mains de Belin, via le poteau. Malgré ce retour en force, l'Olympic peinait pour approcher le but du Patro. Pire: après l'avoir frôlé, il concédait le 2-0 sur un coup de coin repris de volée par Renson. A un quart d'heure du terme, la messe était dite.

PATRO EISDEN: Belin; Swerten, Corstjens, Renson, Kenne; Carratta, Reuten, Brouwers, Azevedo (90e+1 Azevedo), Ezzahri; Mombongo (88e Ogunjimi).

OLYMPIC: Moriconi; Thibaut, Laurent, Castellana, Van den Kerkhof; Castronovo (74e Kabeya), Khaida, Sbaa (81e Virgone), Lamort; Jiyar, Somé.

ARBITRE: M. Timmermans.

AVERTISSEMENTS: Carratta, Corstjens, Swerten; Castronovo, Khaida.

LES BUTS: 27e Brouwers (1-0), 73e Renson (2-0).