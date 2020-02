Une claque qu’on n’a pas vu venir pour les Pierrots, la bonne volonté tubizienne n'a pas suffi. Geoffrey Cabeke délivre le RWDM.

La Louvière Centre – Dessel 3-6

Les Loups ont mené 2-0 avant de s’écrouler

En manquant de rigueur, les pensionnaires du Tivoli ont laissé filer une victoire qui s’offrait à eux après 40 minutes et c’est à espérer que ces points ne compteront pas trop au décompte final dans la mesure où ils ont été offerts à un adversaire direct dans la course au maintien.

Les Louviérois entraient parfaitement dans la rencontre et après seulement 4 minutes, Delbergue était arrêté de façon suspecte dans le rectangle. Pas le temps de sortir du match pour les hommes de Xavier Robert qui profitaient d’une ouverture lumineuse d’Haidara et d’un caviar de Delbergue pour Dahmane pour s’isoler en tête. Les locaux ne concédaient que peu de possibilités à leur adversaire qui s’enhardissait quelque peu vers la demi-heure mais Cremers passait une soirée tranquille. Dansoko y allait d’un beau solo pour doubler les chiffres et offrir une avance confortable aux siens. Du moins le pensait-on car dans les arrêts de jeu, Cerigioni partait à la limite du hors-jeu et remettait les siens dans la partie.

Et en quinze minutes, les Loups perdaient complètement les pédales et concédaient quatre buts parfaitement évitables. Les vingt dernières minutes étaient interminables et le public tremblait à chaque reconversion offensive visiteuse tant ça rentrait facilement dans le but de Cremers. Ce dont profitait Janneh avant que Dansoko ne fixe les chiffres d'une frappe aussi belle qu'inutile.

URLC : Cremers, Saidane (64e Mukala), Haidara, Felix, Herzallah (60e Abdoul), Ghesquière, Kouyate (73e Utshinga), Delbergue, Dansoko, Dahmane, Mbimbe

Dessel : Kustermans, Smet, Lenaerts, Haagen, Engelen, Moutawakil, Dufour (81e Jutten), Versmissen, Janneh (83e Yildiz), Breugelmans (83e Janssens), Cerigioni

Arbitre : M. Urbain

Avertissements : Kouyate, Dufour, Felix, Lenaerts, Ghesquiere, Moutawakil

Les buts : 6e Dahmane (1-0), 40e Dansoko (2-0), 45e+1 Cerigioni (2-1), 54e Herzallah csc (2-2), 55e Cerigioni (2-3), 65e Breugelmans (2-4), 71e Breugelmans (2-5), 78e Janneh (2-6), 87e Dansoko (3-6)

Tubize - Tessenderlo 0-2

Les "Sang et Or" ont seulement été dangereux sur phases arrêtées face à des visiteurs supérieurs.

Face au deuxième du classement, les Tubiziens connaissaient une entame de match plutôt difficile, le portier local De Bie étant tout heureux de voir une frappe de Deferm lécher le dessus de sa barre transversale, alors que le coup de tête de Vanaken passait juste au-dessus de l’objectif. Après ces débuts compliqués, les "Sang et Or" trouvaient progressivement leurs marques. Et après un centre-tir d’El Omari détourné par Brughmans, le danger se précisait quelques minutes plus tard avec un essai du front de Goudiaby dégagé vers Aarab certes idéalement placé, mais dont la reprise filait au-dessus du but adverse. Alors que peu après la demi-heure, il fallait un retour désespéré de Spruyt sur un envoi de Toure, puis un autre de Vanaken devant Mukanya pour empêcher l’équipe locale de prendre l’avance au marquoir.

Après le repos, les Limbourgeois reprenaient leur domination face à des Brabançons wallons à nouveau plus imprécis et après une première alerte signée El Ansri, Martin Suarez ouvrait la marque d’un tir croisé. Les visiteurs pouvaient dès lors contrôler les échanges même si Tubize restait dangereux sur phases arrêtées, à l’image de cet essai d’Aarab repoussé sur la ligne par Jeunen. La victoire, scellée par le but tardif de Stefani, d’une équipe de Tessenderlo nettement supérieure était néanmoins logique et ne fait assurément pas les affaires de l’équipe locale.

Tubize : De Bie ; Decostere, Goudiaby, Aarab, Lufira Luebo (62e Rigoni); Vanhoutte (76e Celestine), Cachenaut, Gueulette, El Omari ; Mukanya (70e Ali Moussa), Toure.

Tessenderlo : Brughmans ; Hulsmans, Vanaken, Spruyt ; Van Genechten, Battista, Kerckhofs, El Ansri (74e Jeunen), Deferm, Stefani; Martin Suarez (82e Bammens).

Arbitre : M. Sayoud.

Avertissements : El Omari, Hulsmans, Jeunen.

Les buts : 61e Martin Suarez (0-1) ; 90e + 2 Stefani (0-2).

FC Dender - RWDM 0-1

Le RWDM a dû se montrer patient pour trouver la faille samedi soir à Dender. La libération est venue du pied d’un Geoffrey Cabeke opportuniste, bien placé après une reprise manquée de Garlito sur un centre de Dequevy (63e). Ce but vint récompenser une excellente entame de deuxième période des hommes de Frédéric Stilmant. En six minutes après le thé, le même Dequevy avait déjà alerté Gies, le portier local, d’un goal de la tête mais annulé, et d’une frappe tendue.

Ce but vint aussi récompenser une prestation plutôt correcte des Molenbeekois. Dans le jeu, ils étaient supérieurs à leur adversaire du soir, sans pour autant les dominer de la tête et des épaules. Plus techniques, les Bruxellois ont tout de même peiné à combiner proprement au sol pour aller porter le danger devant, surtout en première période. En face, le danger n’arriva que trois fois jusque chez Anthony Sadin. Après 21 secondes notamment, quand Ngongo trouva le petit filet, depuis la gauche. Puis quand Delacourt subtilisa le cuir à Van Vaerenbergh au moment de conclure.

Le RWDM enchaîne donc un quatrième match sans défaite et demeure invaincu en 2020. C’est également sa seconde victoire de l’année après celle obtenue contre Winkel. Point intéressant pour Frédéric Stilmant : son effectif s’est sorti du piège avec des éléments qui disposaient de moins de temps de jeu ces dernières semaines comme les frères Cabeke ou Gilles Ruyssen, très bon en défense centrale. On prend les mêmes et on recommence ce samedi pour la réception du Patro ?

Dender : Gies ; Hias, Buysens, Kerstenne, Borry; Rowell, De Bodt, Houdret, Hens; Van Vaerenbergh (72e Nys), Ngongo.

RWDM : Sadin ; A. Cabeke (80e Mabika), Delacourt, Ruyssen, Boujouh; Massengo, Libert; Walbrecq (60e Garlito), Dequevy, G. Cabeke; Traoré (85e Nzinga).

Arbitre : Stevens

Avertissements : Massengo, G. Cabeke, Buysens

Le But : 63e G. Cabeke 0-1

Olympic - Heist 2-3

En amont de la rencontre, une minute de silence a été observée en hommage à Abdullah Sahin décédé tragiquement la semaine dernière, frère d’Adem le directeur sportif du club. La première occasion du match était à mettre à l’actif des visiteurs, lorsque Bamona voyait son envoi dévié atterrir sur la transversale. Les Dogues répliquaient via un centre tir de Sbaa qui prenait la direction de la lucarne, mais Van Aerschot détournait in-extremis. Sur le corner qui s’en suivait, Khaida trouvait l’ouverture d’un tir croisé imparable (1-0). Deux minutes plus tard, ce dernier était accroché par Wijns dans la surface fatidique, M. Diskeuve n’hésitait pas et indiquait le point de penalty, Van Den Kerkhof se chargeait de la transformation. Alors qu’il n’y avait plus grand-chose à se mettre sous la dent, Mateso-Liongola esseulé au second piquet relançait la partie (2-1). Au retour des vestiaires, c’était le calme plat jusqu’au moment où les Anversois bénéficiaient d’un coup franc bien placé que Webers bottait magistralement (2-2). En pleine confiance, ils ne s’arrêtaient pas en si bon chemin, Benhamou donnant l’avance aux siens d’un magnifique tir enroulé dans la lucarne. Malgré deux belles possibilités, les Carolos ne parvenaient pas à arracher l’égalisation et peuvent être déçus de laisser filer l’occasion de revenir dans le sillage du top 5.

Olympic : Moriconi ; Van Den Kerkhof, Castellana (80e Wala Zock), Laurent, Thibaut ; Khaida, Vanderbecq (78e Ouamri), Jiyar, Napoleone, Sbaa (62e Lamort) ; Mbaye.

Heist : Van Aerschot ; Wijns, Webers, Englebert, Van Hoorenbeeck ; Van Keilegom (83e Absisan), Benhamou, Janssens, Mateso-Liongola (65e Osah), Bamona ; Orye.

Arbitre : M. Diskeuve.

Avertissements : Mbaye, Thibaut, Englebert, Khaida, Laurent, Osah, Benhamou.

Les buts : 24e Khaida (1-0), 26e Van Den Kerkhof (2-0), 43e Mateso-Liongola (2-1), 62e Webers (2-2), 73e Benhamou (2-3).